Debatt

Hva er det vi holder på med?

Det er en skrikende erkjennelsesmessig uoverensstemmelse mellom kriseforståelsen av coronakrisen og klimakrisen, men ingen i regjeringen, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet legger merke til skriket.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

På lørdag kveld ble jeg, sammen med de andre passasjerene på bussen jeg reiste med, stilt opp mot en vegg på Svinesund. Mens vi sto der og ble kontrollert av uniformert politi, brant skogene i Hellas og i Tyrkia, flommen i Mellom-Europa krevde minst 200 liv tidligere i sommer, og Nord-Amerika er ramma av ekstremvarme.

Bussen jeg reiste med skulle vært i Oslo klokka 19.15. Den rullet inn på bussterminalen på Grønland klokka 23.40. Da hadde turen fra Uddevalla, som skal ta to timer og tjuefem minutter, tatt seks timer og femti minutter. De fleste av de timene sto bussen stille på Svinesund. På et stillas over den lange veggen der vi passasjerer ble stilt opp, hang et solbleika seil der det var skrevet «Welcome to Norway».

Bokstavene var nesten borte. Det gjorde ikke noe, ingen av oss trodde på det likevel.

Dette skjer altså mens risikogruppene for corona er vaksinert, samt en betydelig andel av folk i øvre halvdel av aldersskalaen. Det er lenge siden vi hørte om økning i antall sykehusinnleggelser eller i antallet alvorlige sykdomsforløp. Til gjengjeld følges smittetallene med argusøyne, selv om de er nokså uvesentlige så lenge antallet alvorlige forløp ikke øker. Det er lenge siden kapasiteten i helsevesenet sto i fare for å bryte sammen.

Så hva er det vi holder på med? Hvor langt er vi villige til å gå for å skape et samfunn fullstendig uten risiko? Må jeg slutte å sykle? Slutte å røyke? Nei, antakelig ikke, for el-sparkesyklene får holde på nesten som de vil, til fare for både syklistene og omgivelsene. Det henger ikke på greip, men pytt. Norge er jo selve tillitssamfunnet.

Den tilliten merket vi riktignok ikke stort til der vi fremdeles, etter en halv times tid, satt på bussen og venta på å få bli stilt opp mot veggen mens trafikken gikk uforstyrret inn i Sverige. Men den må jo finnes, tilliten, siden alle sier det, må det jo stemme? Antakelig må myndighetene bare kontrollere at vi er tilliten verdig.

Kanskje myndighetene bare er livredde for å bli kritisert for å være for lite påpasselige? Og det kan de fortsette med så lenge befolkningen ikke synes det er så nøye, dette med tillit, dette med at folk er i stand til å vurdere risiko selv, eller at befolkningen ikke synes det er så nøye at noen blir rammet i sitt familieliv, slik vi har fått mange eksempler på i løpet av coronatiden.

Og imens fortsetter vi å pumpe opp olje og fylle diesel på tanken mens flom og skogbranner herjer. Landets tre største partier har ingen betenkeligheter med å fortsette oljeutvinningen, og lederen for det tredje største lager mediejippo på Tøyen om retten til å kjøre dieselbil i Oslo sentrum. Riktignok herjer flom og skogbranner, men ikke her. FN varsler kode rød for menneskeheten, men de tre store partiene tar nok det også med fatning, i hvert fall når det kommer til praktisk politikk.

Det er en skrikende kognitiv dissonans mellom kriseforståelsen av coronakrisen og klimakrisen, men ingen i regjeringen, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet legger merke til skriket. Utrolig nok.

Heldigvis er det snart valg.