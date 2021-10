Leder

Psykisk helse må prioriteres

Den nye regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de vil rette opp i uverdige forhold innen psykisk helse.

Både den forrige og tidligere regjeringer har sagt at de vil prioritere psykisk helsevern. Likevel er det i dag åpenbart behov for en kraftig opptrapping.

I 2020 ble nesten en av fire henvisninger til psykisk helsevern avvist. Det betyr at 32 000 barn, unge og voksne, som av sine fastleger ble henvist til behandling for psykiske problemer, ikke fikk innpass i spesialisthelsetjenesten.

Mange mennesker får ikke den hjelp de trenger.

Det kan iblant få dramatiske konsekvenser for samfunnet, selv om det er slik at bare et lite mindretall av de med alvorlige psykiske problemer utgjør en fare for andre.

Vi vet ikke på dette tidspunkt nok om den mentale tilstanden til mannen som er siktet for drapene på Kongsberg. Han er nå overlevert til helsevesenet hvor sakkyndige rettsmedisinere skal gjennomføre en full judisiell observasjon for å ta stilling til om han er strafferettslig ansvarlig.

Psykisk helse rommer et stort område, med svært ulike diagnoser, terapier og hjelpebehov. For svært mange pasienter handler det om samtaler med fagfolk og tiltak i forhold til arbeidslivet.

For andre handler det om kombinasjoner av rus og psykiske problemer. I noen tilfeller handler det om innleggelse på en institusjon.

Vi trenger et psykisk helsetilbud som kan ta vare på mennesker i alle de ulike kategoriene.

I Hurdalsplattformen heter det at coronapandemien har ført til at det er behov for en særlig satsing på barn og unges psykiske helse. Og i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 settes det av 200 millioner kroner til flere nye tiltak som skal sørge for at barn og unge får raskere og bedre hjelp.

Den nye regjeringen lover å lage en opptrappingsplan for psykisk helse. Ventetiden skal ned gjennom bedre organisering, nedbygging av sengeplasser skal stanses og kravene til samtykke ved innleggelse i tvungent psykisk helsevern skal evalueres.

Det avgjørende er i hvilken grad regjeringen følger opp de gode intensjoner i praksis. Det er også viktig at ressursene brukes riktig. Det bør bli flere konsultasjoner og behandling, færre møter og byråkrati.

Psykologforeningen har pekt på at det i dag er en uakseptabel variasjon i det psykiske helsetilbudet mellom ulike kommuner.

Støre-regjeringen sier at de vil bøte på dette med dette med øremerkede midler for å styrke de kommunale tjenestene.

Vi trenger både et godt lavterskeltilbud i kommunene og tilstrekkelig kapasitet ved distriktspsykiatriske senter.