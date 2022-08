AU PAIR-ORDNINGEN: Folk som jobber i hjemmene til folk har rett på ordnede arbeidsforhold som alle andre i landet vårt, skriver Ap-politikeren.

Derfor skal au pair-ordningen avvikles

Når au pair-ordningen brukes som et skalkeskjul for sosial dumping, er den overmoden for avvikling.

CECILIE MYRSETH, stortingsrepresentant (Ap)

Sanna Sarromaa har rykket ut i VG med et helhjertet forsvar for au pair-ordningen, som Arbeiderpartiet og regjeringen nå avvikler.

Innlegget har ikke kontakt med den virkeligheten de fleste står i. Vi fjerner ikke au pair-ordningen fordi «den misbrukes av en del av brukerne», som Sarromaa hevder. Vi fjerner den fordi den ikke fungerer som den skal.

Formålet med ordningen var kulturutveksling. Men i praksis har det blitt en ordning der det kommer damer – 9 av 10 fra Filippinene – for å fungere som hushjelp og barnepasser til en billig penge. Au pairene selv ser ofte ordningen som sin eneste mulighet til å komme seg til Europa for å jobbe.

Sarroma skriver at hun har måttet «kjøpe den hjelpen og støtten [hun] har vært avhengig av». Om hun refererer til en skikkelig lønn til barnepass og hushjelp, skulle det bare mangle.

Folk som jobber i hjemmene til folk har rett på ordnede arbeidsforhold som alle andre i landet vårt. Når ordningen brukes som et skalkeskjul for sosial dumping, er den overmoden for avvikling.

Trenger man hjelp til barnepass og hushjelp, er det fortsatt mulig å ansette noen. Men man må være forberedt på å betale det det koster.