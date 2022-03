FLYKTNINGER: – Som naboland skal Norge stille opp for det ukrainske folket. Og da må vi gi god hjelp på raskest mulig måte, skriver Høyre-toppene.

Vi trenger alle gode krefter for å klare dette

Flyktningene som kommer fra Ukraina skal få tak over hodet, barnehageplass og helsehjelp. De skal oppleve trygghet, tilhørighet og inkludering. Skal vi lykkes må alle gode krefter jobbe sammen, både det offentlige og de private.

ERNA SOLBERG, Høyres leder

MARI HOLM LØNSETH, stortingsrepresentant (H)

Mer enn tre million mennesker har forlatt Ukraina sine siden Vladimir Putin invaderte landet. Totalt er ti millioner på flukt fra hjemmene sine. Vi har ikke sett så store flyktningstrømmer i Europa siden andre verdenskrig. Så langt har Norge planlagt for at 35 000 av disse skal komme hit. De trenger helt grunnleggende ting som tak over hodet, helsehjelp og mat, men også å ta del i de små og store fellesskapene gjennom barnehage, skole, fritidsaktiviteter og arbeid.

Det er en selvfølge at Norge skal stille opp for mennesker fra ett av våre naboland i dyp krise. Samtidig må vi være ærlige på at dette kan bli krevende. Veldig mange deler av både velferdssamfunnet vårt og lokalsamfunnene må stille opp for å gi et godt tilbud til veldig mange mennesker på veldig kort tid. Staten, kommunene, frivilligheten, private aktører og oss som nye naboer, klassekamerater og kolleger må stå sammen. Det har vi gjort før, og det skal vi klare igjen.

Private aktører er på mange måter en viktig del av beredskapen i Norge, og vi er avhengig av dem for å raskt kunne få på plass tilbud i krisetider. Dette så vi tydelig under pandemien. Det offentlige og de private jobbet sammen for å få oss trygt gjennom koronakrisen. Det offentlige tok de private kreftene i bruk og sørget for at flere fikk testet seg for viruset. Nå står Norge ovenfor en enorm strøm med flykninger. Da er vi helt avhengige av at det offentlige og de private trekker veksler på hverandre igjen for å sørge for mange nok og gode nok tilbud.

Dette samarbeidet trenger vi på flere områder. Når flyktningene kommer, er asylmottak med nok kapasitet blant de viktigste delene av beredskapen vår. Utlendingsdirektoratet er krystallklare på at de trenger at de private aktørene bidrar. Fordi private aktører evner å skalere opp kapasiteten raskt når kriser oppstår. Private aktører innen flyktningarbeidet står for mye av den kompetansen som er bygget opp de siste 20 årene. De private bidrar nå med sin erfaring for å hjelpe både kommuner og ideelle organisasjoner som nå ser på muligheten for å åpne mottak. Sier vi nå nei til samarbeid med private, vil beredskapen til å håndtere en stor flyktningkrise bli dårligere. Og den viktige kompetansen de private sitter på, blir neglisjert.

Det finnes mange eksempler på hvor viktig samarbeidet mellom det offentlige og de private er. Koronakrisen er en. Mottak under flyktningkriser er en annen. En tredje er barnehageforliket der selv SV var enig i at det viktigste var at barn hadde en barnehageplass, ikke hvem som tilbød den.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om å utrede hvordan de kan utfase private aktører som bidrar innenfor velferdstjenestene våre. Det kan godt være at et forbud mot private aktører innenfor velferdstjenestene ser fint ut på et skrivebord i Oslo, men slik ser ikke alltid virkeligheten ut.

Som naboland skal Norge stille opp for det ukrainske folket. Og da må vi gi god hjelp på raskest mulig måte. Det gjør vi ikke ved å nekte enkeltaktører som ønsker å bidra. Det gjør vi ved å ta alle gode krefter i bruk.