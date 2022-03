Kommentar

Europas verdikamp

Av Hanne Skartveit

President Volodymyr Zelenskyj har fått krigen i Ukraina til å handle om verdier. Det gjør kampen enda viktigere. Og det kan gjøre det vanskeligere å finne en løsning.

Uavhengig av krigens utfall, fremstår Zelenskyj i dette historiske øyeblikket som en av vår tids fremste politiske leder. Nærmest som en ny Winston Churchill, britenes statsminister under andre verdenskrig, leder den ukrainske presidenten sine landsmenn gjennom krig og krise. Som Churchill, makter Zelenskyj å mobilisere språket, og sende det inn i krigen. Med ord som setter mot i folk, når det ser som mørkest ut.

Ser Russland som offer

Og ikke minst – ord som vekker Europa og Vesten. Som gjør det umulig å snu ryggen til. Slik Churchill i sin tid rørte amerikanske politikere som i utgangspunktet var svært skeptiske til å involvere seg. USA kom oss etter hvert til unnsetning. Og Europa ble reddet fra Hitler.

I dag vet vi ikke riktig hva vi står overfor. Vi vet ikke om Russlands president, Vladimir Putin, nøyer seg med invasjonen i Ukraina. Eller hva han gjør dersom han ikke lykkes. Hva kan en Putin, presset opp i et hjørne, finne på?

Putin ser Russland som offer, og vesten som overgriper. I Putins verden er alt alle andres skyld, og Russland er et offer for vestlig aggresjon. Han dyrker den rollen.

«Del av Russland»

For Putin handler Ukraina om mye mer enn landets Nato-søknad. Han ønsker å gjenreise det russiske imperiet. Ukraina, med hovedstaden Kyiv, ligger i hjertet av dette gamle imperiet, helt tilbake til lenge før tsarenes tid.

Da det tidligere Sovjetunionen ble etablert i 1922, ble det organisert som et såkalt samvelde av sosialistiske republikker. Store deler av dette området hadde tidligere vært del av det russiske imperiet. Putin mener at de kommunistiske lederne den gangen ga Ukraina og andre republikker en status de aldri skulle hatt. Og at Ukraina dermed heller ikke har rett til å være en egen, selvstendig stat, men er tvert om er en del av Russland.

Russlands president, Vladimir Putin,

Men Ukraina er noe helt annet enn Russland. Det er et ungt demokrati, med en ung og vital president. En nasjon som ser fremover, som ikke drukner seg i romantiske forestillinger om gode gamle dager, og gammel storhet. De vil ikke la seg kue. De kjemper for livet, og er villige til å ofre alt.

Demokratier på tilbakegang

Jeg tilhører dem som hele tiden har trodd at når mennesker handler over landegrensene, blir kjent med hverandre, og med hverandres samfunnssystemer, så vil det bli flere demokratier. Flere frie mennesker. Fordi det er så åpenbart.

Riktignok er demokrati ofte rotete og fullt av innebygde konflikter. Men det er likevel den beste måten å løse de interessekonfliktene som ligger i ethvert samfunn. Fordi de ulike interessene kommer til orde, og får brynt seg på andre. Og fordi resultatene blir best når folkevalgte veier de ulike interessene mot hverandre.

Men nå ser vi at demokratiene er på tilbakegang i verden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utfordret oss. Her taler han til Kongressen i USA, onsdag denne uken.

Det beste vi kan håpe kommer ut av det som nå skjer, er at Europa gjenfinner seg selv. Sjelen sin, det som binder oss sammen. Vi har sett tegn til dette gjennom de siste ukene, etter at krigen kom til Europa igjen.

Har han vekket oss?

Den europeiske union bygger på en dristig idé, på høye idealer. På at vesten og de europeiske landene deler et sett verdier som binder oss sammen. Altfor lenge har mye av det EU vi kjenner, visnet hen i byråkrati og detaljert mikkmakk. Vil det som nå skjer, snu denne trenden? Har Zelenskyj vekket oss, fått oss til å se hva som står på spill? Til å snakke om hvilket samfunn vi vil ha, hvilket Europa vi drømmer om?

Zelinskyj har vist oss verdiene vår del av verden deler – og utfordret oss. Budskapet hans er at hvis ikke vi forsvarer Ukraina, så forsvarer vi heller ikke oss selv.

Spørsmålet er om Zelinskyj dermed også har gjort det vanskeligere å finne en løsning på konflikten. Når det står om verdier som selvbestemmelse, menneskerettigheter og demokrati, er det nær umulig å inngå kompromisser. Ingen land vil gi fra seg frihet.

Ikke noe folk vil gi opp retten til selv å bestemme sin egen skjebne. Da er det lettere å bli enige om fysiske eller faktiske størrelser. Som jord og landområder. Eller militære allianser.

Mot og moralsk tyngde

Men også her gjelder sammenligningen mellom Churchill og Zelenskyj. Winston Churchill holdt flammende taler – samtidig som han forhandlet med djevelen selv – Josef Stalin – på Jalta, om den nye delingen av Europa. Churchill forsto at det var nødvendig, for å få fred. Han godtok smertefulle kompromisser fordi det ikke fantes noen annen vei ut av helvete.

Også Zelinksyj har vist at han kan gi når han må. Den ukrainske presidenten har allerede signalisert at han kan godta at Ukraina skal være nøytrale, altså ikke medlem av Nato. Det er et av kravene fra Putin. Etter alt å dømme er Ukrainas president forberedt på å forhandle om flere stridsspørsmål, dersom det virkelig er utsikter til at krigen kan avsluttes, og russerne trekker seg ut av Ukraina.

Hvis det er en person som kan være i stand til å få med seg ukrainerne på en vond, men nødvendig forhandlingsløsning, så er det nettopp Volodymyr Zelenskyj. Med sitt mot, og med sin moralske tyngde, har han overbevist en hel verden. Han er den som kan vinne sitt eget folk for fred. Og frihet.