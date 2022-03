Kommentar

Det svake og homofile Europa slo tilbake

Av Astrid Meland

fullskjerm neste VIL VÆRE MACHOMANN: Russlands president Vladimir Putin viser seg frem i bar overkropp på hesteryggen på ferie i Kyzy, hovedstad i republikken Tuva sør i Sibir 2009. 1 av 20 Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

I den russiske propagandaen er ikke bare fienden narkomane fascister. De er også homofile.

Putin soldater graver seg ned i skyttergraver utenfor Kyiv, hvor de er utkommandert for å fjerne den narkomane, nynazistiske regjeringen.

Men det er ikke bare det. Fienden er også homofil.

I sin preken den første søndagen i mars sa den russiske kirkens overhode at invasjonen var en del av en kamp mot vestlig umoral og press for å arrangere homoparade i Øst-Ukraina.

Det til tross for at Ukraina ikke har vært spesielt homovennlig.

ALLIERTE: Putin og den russisk-ortodokse kirkes overhode Kirill er begge eks-KBG. De har vært allierte i et tiår. Særlig Kirill har stått bak mange rabiate uttalelser om skeive.

Men Putins Russland har gått til krig mot «Gayropa». Europa omtales i russisk propaganda som utsvevende, gudløst, feminisert, svakt, råttent, arrogant og seksuelt dekadent.

I kontrast til de svake, homofile vestlige mennene, er Putin machomann i Kreml-produserte billedserier.

I bar overkropp drar han diger laks fra elver i Sibir. Han graver frem arkeologiske skatter under dykking i Svartehavet. Og middagsmaten sikrer han med jaktriflen.

ET KJENT MEME: Skeive aktivister har tatt i bruk ulike varianter av dette Putin-memet i demonstrasjoner for like rettigheter rundt om i verden. Dette bildet er fra pride i Brussel i 2014.

En viktig rekvisitt er korset han har hengende i et kjede rundt halsen. Særlig de siste ti årene har Putin blitt opptatt av å fremstille seg selv som kristen.

I motsetning til det gudløse Europa derimot, hvor kjernefamilien oppløses.

Det kontinentet har kun en fremtid om det finner tilbake til en ekte europeisk identitet, som den russiske. En mandig og sterk en.

PRIDE I KYIV: Politiet måtte passe på paraden i 2017. Det var høyreekstreme bøller som var problemet.

For mange i Vesten er det lett å le av macho-Putin og patriarken som er redd gayparade.

Men for skeive som bor i Russland og landene omkring er det farlig. Siden 2013 har «homopropaganda» vært forbudt ved lov i Russland.

Hatkriminalitet mot skeive har økt dramatisk, men straffes stort sett ikke.

ANTI-PRIDE: Kyivs første store Pride gikk av stabelen 12. juni 2016. Da møtte disse høyreekstreme aktivistene opp for å angripe paraden.

Homofili og trans er blitt et symbol på de andre. På Vesten. Det handler om «oss mot dem».

Og disse ideene eksporteres ut av Russland.

I land som Ungarn og Polen har maktmenn endret lovverket etter russisk modell og fisket i rørt vann for å dekke over hjemlige problemer.

Også lenger vest har politikere omfavnet de samme ideene. Særlig høyrepopulistene har likt Putins blanding av religion, nasjonalisme og konservative verdier.

I Norge og. Ekstra populært er det gjerne å toppe med at muslimene tar over, fordi de homofile europeerne ikke får barn.

DEMONSTRERTE MOT HUNDRE SKEIVE: Ortodokse kristne i anti-pridedemonstrasjon i Kyiv i 2013. Hundrevis av opprørspolitifolk beskyttet de rundt hundre skeive som var møtt opp.

Mange idealiserer en fortid som ikke finnes.

De russiske maktmennene som plutselig er kristne, var gjerne militante ateister da de var unge.

Mødrene deres måtte jobbe i Sovjetunionen, som sendte ungene deres i digre barnehager. Sovjetiske kvinner hadde rett på abort lenge før norske. Skilsmisse var også greit.

Familielovgivningen var snarere progressiv enn konservativ.

Så engster nok heller ikke Putin seg for Gayropa i virkeligheten. Dette er snarere kynisk manipulasjon hvor folks seksualitet og kjønnsidentitet knyttes til et storpolitisk fiendebilde.

Det påstås ofte også her i Vesten at dette er folkelige, representative syn i øst. Men spredningen av denne ideologien har vært et stort tilbakeslag for homofile i Russland.

Tidligere har færre brydd seg om hvordan skeive lever livene sine. Det er politikerne som har pisket opp stemningen. Som i Ungarn. Der kom det diskriminerende lovverket før transfobien.

SKEIV I RUSSLAND: Kostymeskift på en av de to homseklubbene i Sotsji i 2014. I forbindelse med OL benyttet vestlige ledere anledningen til å protestere mot Putins nye lov som forbød «homopropaganda.»

Det er er en gammel idé Kreml sprer.

Forestillingene om Europa i forfall har røtter tilbake til russiske forfattere på 1800-tallet.

Også i sovjettiden så man ned på Vestens familier. Kyiv ble i første omgang skrotet som hovedstad. Kharkiv ble valgt fordi kommunistene mente Kyiv var for vestlig og borgerlig.

I dag brukes de samme, gamle ideene for å argumentere for å invadere nabolandet.

Ukraina må erobres. Kyiv må tas for kristne verdiers skyld. Vesten er pervertert. Russland er den siste bastionen.

Etter en trang fødsel – ordfører Vitalij Klitsjko var først imot – har det de siste årene vært arrangert stadig større og mer vellykkede prideparader i Kyiv.

Et problem har vært at høyreekstreme grupperinger har angrepet paraden.

For nynazistene i Ukraina er her helt på linje med Putins Russland.

Det er ikke russere disse gruppene truer. Det er minoriteter som funksjonshemmede, jøder og skeive.

Vil invasjonen føre til at deres ideer vinner frem? Klarer Putin å knuse «vestlig umoral»?

Tvert imot kan vi se for oss bredere folkelig støtte for pride i Ukraina.

Det å være for rettigheter for homofile og skeive blir en måte å vise at man er imot Putin og støtter vestlige, liberale verdier.

Og hvem var det som sa svak?

Akkurat nå er det russerne som graver seg skyttergraver på den ukrainske slagmarken.