HYLLEST: – Jeg har lyst til å løfte frem den fineste tradisjonen i Norge – nemlig, vinlotteriet. Det er noe vi ikke har i Finland, men burde absolutt innføre, skriver Sanna Sarromaa.

Kronjuvelen i det norske arbeidslivet!

Etter pandemien er vi endelig i gang med Norges fineste tradisjon.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lektor

Jeg fikk nylig en melding av Hege. Hege skrev at hun og mannen hennes hadde lest mange av kronikkene mine, men det de ikke forstod var hvorfor jeg ikke skrev om hvilket godt land Norge er å leve i. «Du burde heller sette søkelys på det positive og det gode i dette landet, enn å kritisere Norge og nordmenns tradisjoner», oppfordret Hege.

Så denne kronikken er til Hege og mannen hennes. Jeg har lyst til å løfte frem den fineste tradisjonen i Norge – nemlig, vinlotteriet. Det er noe vi ikke har i Finland, men burde absolutt innføre.

Da jeg var arbeidsledig før og under pandemien, i ti lange og ganske håpløse måneder, var det først og fremst følelsen av fredag jeg savnet. Når man naver, er alle dager helt like – og like meningsløse. Når man er i arbeid, er fredagen selve takken for å ha stått på en hel uke. Ingenting slår følelsen av å kunne ta helg når helgen både er tjent inn og velfortjent.

Fredager på jobb er nesten en fest i seg selv. Alle er lette til sinns. Folk smiler og er glade, de skravler høylytt om hyttene sine og helgeplanene. Arbeidsdagen er kortere, og latteren sitter løst. På mange arbeidsplasser gjennomføres selve kronjuvelen av det norske arbeidslivet på en fredag – nemlig, vinlotteriet.

Jeg elsker vinlotteriet! Det er desidert den fineste norske tradisjonen.

Ettersom jeg snart har bodd to tiår i Norge, har jeg erfaring med flere typer av arbeidsplasser og flere typer av vinlotterier – i tillegg til at jeg har jobbet på en skole som ikke arrangerte vinlotteri. De hadde en moralistisk tilnærming til det. Lærere kan jo ikke drikke alkohol, eller det kan i hvert fall ikke se ut som de gjør det. Kjipt sted. Arbeidsforholdet ble ganske kort.

Jeg vet selvsagt at dette med alkohol og arbeid ikke er lett. Jeg forstod aldri som barn hvorfor min far fikk svære spritflasker til jul av arbeidsgiveren og forretningskontakter. Kanskje var det 80-tallet, kanskje var det Finland – kanskje var det bare en skikkelig ukultur i madrassbransjen.

Uansett, det virket helt hinsides allerede da, at arbeidsgiveren la til rette for en ødelagt jul. Men for all del – faren min hadde nok fått tak i alkohol og drukket uansett. Da han mistet jobben, var det jo ikke noe i veien for å kjøpe sprit til jul (og til alle andre dager) selv. Slik er det også med vinlotteriet – vinner du ikke der, er det fritt frem å handle så mye du vil på Polet.

Så jeg, et alkoholikerbarn, kjøper ikke de moralistiske argumentene som noen en sjelden gang tar dem frem for å få utryddet vinlotteriet én gang for alle. Dessuten er en flaske vin noe helt annet enn en jubileumsflaske på 1,5 liter med Finlandia-vodka som jeg husker at min far danderte på toppen bokhyllen julen 1989. Det var en gave fra sjefen som varte nøyaktig i halvannet døgn.

Vinlotteri på en norsk arbeidsplass er noe utelukkende lystbetont og hyggelig. Kollegaer samles og det er ingenting som kan erstatte alkohol som symbol på avslapning og fellesskap, selv når flaskene tas med hjem og drikkes der. Ofte tar de sosiale ildsjelene på jobben ansvar for organiseringen og gjennomføringen. Selve lotteriet kan arte seg som et fascinerende ritual som kan skape en del følelser.

HØYDEPUNKT:

Det er en uskreven regel at alle bør kjøpe omtrent like mange lodd. Det er den egalitære norske kulturen om like muligheter som slår inn. På en arbeidsplass én gang hadde jeg en kollega som grafset lodd. Jeg er helt sikker på at han brukte mer penger på loddene enn hva en flaske vin kostet. Vi baksnakket ham selvfølgelig. For en grådig gubbe!

På samme måte var det tisking og hvisking på grunn av en gjerrigknark som alltid bare kjøpte ett lodd. Loddene kostet fem kroner. Kunne hun liksom ikke kjøpe flere? Verre ble det de gangene hun faktisk vant. Med bare ett lodd! At det går an!

På en skole i distriktet der jeg jobbet for noen år siden, var vinlotteriet ukens store høydepunkt for alle. Lotteriet var riktignok flyttet til en torsdag, ettersom så mange var borte på fredager. Dette er jo Norge; torsdag er det nye fredag. Lotteriet var en velregissert forestilling der vinene som skulle loddes ut, til og med fikk sin egen powerpoint-presentasjon. Han som hadde ansvar for seansen jobbet også på Polet og kunne vin. Lodd gikk unna som varmt hvetebrød, og både spenningen og stemningen sto i taket.

Det morsomste med vinlotteriet er egentlig ikke å vinne, men å følge med på kollegenes reaksjoner når noen vinner. Vinnerlykke eksisterer helt klart, for det er noen heldiggriser som vinner oftere enn andre. Det skaper alltid surmuling i kollegiet. Verst er det når én heldiggris vinner hele potten – da blir folk direkte snurte. Det er også uglesett å vinne flere uker på rad. Man kan glede seg over den nytilsatte som vinner, men kun den første gangen. Etter det er man en konkurrent på lik linje med gamle kollegaer.

På en tidligere arbeidsplass var det en kollega i mammapermisjon på besøk på jobben med den lille babyen sin. Hun vant potten med alle tre flaskene. Noen var åpenbart sure. Hun som ikke engang kunne drikke på grunn av ammingen! Etterpå foregikk det en diskusjon om hun skulle ha vært diskvalifisert fra trekningen ettersom hun ikke hadde vært på jobb på fire måneder. Sjefen satte ned en komité som skulle lage regler for lotteriet og det endte faktisk opp med at man bare kan vinne én flaske per uke. Noe så dumt!

En venninne av meg fortalte om det morsomste vinlotteriet. Der hadde de alle navnene sine på hver sin kule i en bolle og så trakk folk én og én kule som ikke vant, helt til bare vinneren lå igjen i skålen. Det var visst superspennende. Venninna mi mimret over hvordan hun ble trukket ut nest sist hver gang. «Jeg vant bare én gang i løpet av et helt år», husket hun – fortsatt litt skuffet.

En annen venn av meg, sjef på en liten arbeidsplass, fortalte hvordan de hadde vinlotteri forrige fredag. Det var det andre lotteriet etter pandemien og folk snakket visst hele uken hvor deilig det var å komme i gang med det igjen. Tenk – noe så enkelt og likevel så oppbyggende for arbeidsmiljøet og trivselen!

På en skole jeg kjenner til, vippses pengene måneder i forveien og så loddes vinene ut i møtetiden på mandager (Ja! På mandager! Er det ikke litt sært?). Seansen er visst rask og ikke særlig spennende eller koselig. Sjefen der, rektoren på skolen, gjorde en gang den store bommerten at han ved uhell handlet inn alkoholfrie viner til lotteriet. Noe så meningsløst! De ansatte snakker om det fortsatt, mange år etterpå.

For det jo slik som vi så treffende sier på finsk: Glede uten alkohol er tilgjort glede.