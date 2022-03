Leder

Putins jerngrep

Den siste farse-rettssaken mot Aleksej Navalnyj viser hvor integert den politiske korrupsjonen er Russland. Men mest av alt bekrefter dommen Putins egen desperasjon.

Vladmir Putins jerngrep om de russiske institusjonene er absolutt. Han dirigerer forsvaret og sikkerhetspolitiet. I tillegg har han kontroll over nasjonalforsamlingen, mediene og domstolene.

Det finnes ingen reell opposisjon. Med lover og forføyninger presidenten selv dikterer, er det i praksis umulig å mene eller si noe annet enn det Putin tillater. Vladimir Putins maktbase er vold.

Det er ikke ofte i verdenshistorien at så mye makt har vært samlet på én hånd.

Uten å trekke andre paralleller enn å vise til hvordan Vladimir Putin rent faktisk utøver sin rolle som statssjef, finnes det ubehagelig empiri på hvordan slike historier utvikler seg – og hvordan de nokså brutalt avsluttes.

Det fryktregimet Putin har etablert, ender aldri godt for den på toppen. Aller minst i Russland.

Den russiske presidenten har imidlertid strukket strikken så langt at det ikke er noen vei tilbake. Hverken for ham, eller for hans innerste krets.

Når selv en opplyst og antatt reflektert person som utenriksminister Lavrov fremstår som en viljeløs buktalerdukke på Putins fang, minner dessverre også dette om situasjoner med historisk gjenklang.

Det er livsfarlig å motsi herskeren, og særlig en som kjenner pusten i nakken såpass truende at han har begynt å kvitte seg med offiserer, sikkerhetssjefer og andre som ikke oppfyller hans krav.

Sett med vestlige øyne og med vår forståelse av lov og rett, stat og individ, er det en enkel øvelse å slå fast at Russlands behandling av Aleksej Navalnyj ikke er en rettsstat verdig.

Det bekymrer Vladimir Putin og hans klakører i liten grad. For regimet handler ikke domstoler om rettferdighet. Domstolene er en del av undertrykkelsesapparatet. Lovens bokstav sier det Putin til enhver tid sier den skal si.

Dermed kan presidenten bestille en hvilken som helst domsavsigelse på forhånd, slik det ser ut i Navalnyjs tilfelle. Så blir det opp til rettens administrator å finne på en begrunnelse.

For selvstendig tenkende mennesker forekommer det urimelig at en person som myndighetene har forsøkt å forgifte, skal dømmes for å ha brutt meldeplikten overfor de samme myndigheter. Ikke minst når vedkommende – behørig dokumentert av frie medier – lå og kjempet for livet på et tysk sykehus.

Likeså fremstår det besynderlig at Navalnyj finnes skyldig i underslag av midler fra sin egen organisasjon, som regimet har forbudt, etablert for å avdekke korrupsjon blant Russlands maktelite.

Det er nærliggende å tenke at denne dommen har noe med Navalnyjs avsløringer av Putins fasjonable eiendommer, luksusyacht, hans skjulte formue og elleville privatforbruk.

I Russland er det helt sikkert mange som tenker det samme. Men nåde den som våger å si det høyt.

Derfor kan Vladimir Putin posere i sin eksklusive designergenser til 25 000 kr fra italienske Kiton og Loro Piana-jakke til over 100 000 kr, slik han gjorde på Luzjniki stadion sist fredag, vel vitende om at bare jakken koster mer enn 25 ganger en russisk månedslønn.

Å kommentere den forfengelige presidentens smakløshet kan fort komme til å koste mer enn skjorta.