Mest drepende er dommen fra vanlige folk

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det har vært påfallende lite kritikk rundt Hadia Tajiks pendlerbolig, men nå får hun motbør fra verst tenkelig hold. Tåler arbeidsministeren kritikken fra LO?

Hvorfor behandles Hadia Tajik mildere enn andre politikere som har fått pendlerbolig på feil grunnlag? Spørsmålet har hengt i luften den siste uka.

Selv ikke Rødt, som vanligvis har lav terskel for å erklære mistillit, har meldt seg, utover at Mimir Kristjansson har brummet litt på Debatten og krevd at hun legger kortene på bordet. Også Høyres Henrik Asheim har etterlyst flere svar. Venstres Alfred Bjørlo har vært overrasket over stillheten og at mange politikere «bare trekker på skuldrene».

I Ap har det vært taust, men desto mer kan leses mellom linjene. Like tydelig som at knapt noen har kritisert henne høyt har det heller ikke vært en lang kø av støtteerklæringer. Ikke engang i hennes hjemfylke Rogaland.

Så langt har vurderingen vært at LO har blitt en viktigere maktbase for Tajik. Hun blir omtalt som regjeringens stjerne og har levert politiske resultater til fagbevegelsen på løpende bånd. Sterke stemmer i LO har omtalt henne som «den beste arbeidsministeren siden 1977». Nå er det nettopp LO-toppene som reagerer og «tør der andre tier».

Det tilhører sjeldenhetene å se de tre LO-toppene samlet gå ut mot partiets egen arbeidsminister. De sitter alle i partiets sentralstyre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik opplever at «en god del spørsmål fortsatt er ubesvart», og mener det er viktig at alle fakta kommer på bordet.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier «det er ingen tvil om at hun urettmessig skaffet seg en skattefordel på feil grunnlag i 2006, noe som er tydeliggjort gjennom at hun nå skal betale tilbake. Samtidig har hun gjennom ulike kanaler utfordret pressen og rørt sammen ulike saker, noe som av mange oppfattes som tåkelegging».

Leder i fellesforbundet, Jørn Eggum, sier på spørsmål fra VG om han har tillit til Tajik at «de først må ha alle kortene på bordet. Det vil være utfordrende å være ansvarlig for NAV-saker og kompliserte arbeidslivsspørsmål dersom ikke tilliten gjenopprettes».

Det er flere årsaker til at LO har kommet i denne høyst uvanlige situasjonen. Det mest presserende handler om det Ap har snakket om på inn- og utpust i ett år: Vanlige folk.

Det er en utbredt oppfatning både i Ap og blant LOs medlemmer at vanlige folk rett og slett ikke aksepterer unnskyldninger som at «hun bare var 23 år» eller har «krysset av feil på et skjema». De mener Ap ikke kan leve med at det gjelder en regel for vanlige folk og en regel for Ap-topper.

Noe som gjør dette ekstra delikat, er at hun er øverste leder for Nav. Der er man beryktet for å vise liten nåde når folk gjør feil. Vurderingen er at det som er mest drepende for Ap, er dommen fra vanlige folk.

Det andre handler om at Hadia Tajik verken svarer godt nok på spørsmål eller gir en troverdig unnskyldning. De beklagelsene hun har gitt er av det aller tynneste slaget. Det hun strengt tatt beklager er at hun ikke har «en skoeske med kvitteringer under sengen». At det hele «ser uryddig ut» og at hun burde gitt arbeidsgiver «oppdatert informasjon» Eller at hun ikke klarer å «etterleve sine egne krav».

Det er lite i det hun skriver som gir inntrykk av reell anger eller innrømmelser. Som ofte ellers når politikere havner i slike situasjoner.

Det er kanskje ikke så rart. For oss som ser dette utenfra er det nok en sak om en politiker i pendlerboligkomplekset. For politikeren som står oppi det oppleves det nok som å være et jaget dyr som kjemper for sitt politiske liv – til og med om man er kåret til Norges mektigste.

Samtidig har det gjort inntrykk på mange at tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tok konsekvensen av sin pendlerboligsak, trakk seg og har gitt en troverdig og ektefølt unnskyldning i etterkant.

Det tredje handler om en følelse av likebehandling. Tajiks pendlersak blir av mange sammenlignet med den omtalte Ropstad-saken. I Arbeiderpartiet er mange vel så opptatt av skjebnen til Eva Kristin Hansen, som måtte trekke seg som stortingspresident i høst.

Mange mener hun ble tatt på en langt hardere måte – av både politiske motstandere, mediene og i eget parti. Man innså etter kort tid at situasjonen ikke kunne fortsette. Uansett hva Hansen sa, eller hvor god og troverdig personlig historie hun hadde, ville det ikke bli forstått blant vanlige folk. Da var hun sjanseløs.

Det er heller ikke slik at politikere som gjør feil, blir behandlet likt. Noen ganger må en politiker gå av på noe som fremstår som en fillesak. Andre politikere står stødig gjennom det utroligste.

Det ene handler om håndtering. It's not the crime, it's the cover up, som det het etter Watergate-skandalen.

Det andre handler om noe mer subtilt, nemlig hvor mye politisk kapital eller tillit man har i banken. Her er Ropstad og Tajik i to ulike ender av skalaen. Ropstad hadde allerede et stempel som mørkemann og var en politiker mange intuitivt mislikte (fordi de var uenig med ham politisk). Han representerer også et lite og ganske upopulært parti, KrF. Han hadde få som støttet ham.

Mange i politikken kvier seg for å kritisere Tajik åpent. Hun har opplevd mye hets og har tidvis vært fritt vilt i kommentarfelt. Hun har åpenbart også imponert mange som politiker. Som nestleder i Ap har hun et stort parti og mange støttespillere i ryggen. Det så man for eksempel da nær 3000 delte hennes kritikk av Aftenposten på Facebook. En del av dem i partiet som slo ring rundt henne, føler seg nå bondefanget.

Det er heller ingen hemmelighet at Tajik ikke bare har venner i partiet. Selv om mange vil skyve fortiden under teppet, er hun fortsatt lite populær i deler av partiet etter Giske-saken, ikke minst i Trøndelag. Mange kvier seg for å uttale seg åpent, men det er all grunn til å tro at telefonlinjene går varme. Det kan også tjene til Tajiks fordel.

LO-ledelsens krav er at Hadia Tajik må svare. Ap-leder Jonas Gahr Støres eneste kommentar har så langt vært «Min kommentar er at hun svarer på de spørsmålene hun får. Det har hun gjort hele veien.».

Det er åpenbart uenighet i Aps sentralstyre om hva man legger i det «å svare». Langt mer eksplosiv er den gryende uenigheten om «partiet for vanlige folk» kan leve med denne saken hengende over seg.

