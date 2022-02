Leder

Tajiks pendlertrøbbel

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, her fra Stortingets behandling av statsbudsjettet, har fortsatt ikke svart på alle spørsmål rundt sin pendlersak.

Pendlersaken til arbeidsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik ser i utgangspunktet alvorlig ut. Hennes egen håndtering av saken gjør den enda verre.

Vi kjenner fortsatt ikke alle omstendighetene rundt Hadia Tajiks pendlerbolig i perioden 2006-2010. Vi vet at Tajik sendte leiekontrakt for en leilighet i hjemfylket Rogaland til Statsministerens kontor, som har opplyst om at denne kontrakten lå til grunn for at hun fikk skattefritak for pendlerleiligheten i Oslo.

Vi vet at hun aldri flyttet inn i leiligheten som leiekontrakten omhandlet. Og vi vet at hun aldri opplyste Statsministerens kontor om at hun likevel ikke bodde der.

I stedet bodde hun på jenterommet hos foreldrene når hun var i hjemfylket Rogaland. I ettertid sier Tajik at hun har betalt et ukjent beløp til foreldrene sine gjennom disse årene.

Hun har ikke noen dokumentasjon å vise til. Hun kan heller ikke redegjøre for hvor store beløp dette skal dreie seg om. Hun kan ikke engang gi et anslag.

Var det to hundre kroner innimellom, de gangene hun var på besøk hos foreldrene? Eller var det et større, fast beløp hver måned?

At hun nå sier at hun skal betale skatt for denne perioden, endrer ikke behovet for å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd.

VG har i flere uker forsøkt å få svar. Tajik har ikke vist den åpenhet vi må forvente av en statsråd som har så mye uklarhet knyttet til sine skatteforhold, og til sin etterlevelse av regelverket for pendlerboliger.

Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av som statsråd og KrF-leder etter avsløringer rundt hans forhold til pendlerbolig og skatt.

Rett før helgen fikk VG omsider noen viktige opplysninger fra Tajik. Hun dokumenterer blant annet at hun hadde meldt flytting til Folkeregistret før hun fikk brevet fra Statsministerens kontor om at hun måtte ha boutgifter på hjemstedet for å slippe skatt på pendlerbolig.

Dette underbygger hennes forklaring om at hun i utgangspunktet hadde tenkt å flytte inn i leiligheten. Men det endrer ikke kjernespørsmålet: Har Tajik fått en skattefordel hun ikke var berettiget til?

Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av som KrF-leder og statsråd etter at det ble avslørt at han hadde utnyttet systemet for å slippe skatt.

Han fikk skattefritak mens han bodde på gutterommet hos foreldrene når han var i hjemfylket.

«Usedvanlig dårlig skjønn» kalte vi det den gangen. Det står vi fast på.

I ettertid har Ropstad både fullt ut erkjent hva han har gjort - og at det var galt, det han gjorde. Ropstad har beklaget dypt og inderlig.

Ropstad utnyttet systemet. Men han ga hele tiden korrekte opplysninger om sin boligsituasjon til sin arbeidsgiver. I motsetning til Tajik. Og han forsøkte etter beste evne å svare på spørsmålene som kom. I motsetning til Tajik.

Med mindre Tajik viser større åpenhet, og gjør mer for å kaste lys over hva som faktisk har skjedd, så vil det for mange være vanskelig å ha tillit til henne.

Det bør Hadia Tajik forstå. Hun har fortsatt mye å rydde opp i.