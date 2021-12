Kommentar

VM-utvidelsen er uten mål og mening

Av Leif Welhaven

forrige



fullskjerm neste Norge gjorde som ventet akkurat som de ville mot Kasakhstan. 1 av 3 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

(Norge-Kasakhstan 46–18) Få ting kan være like spennende som en håndballkamp. Og lite kan være så dørgende kjedelig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nederland-Puerto Rico 55-15. Romania-Iran 39-11. Sverige-Usbekistan 34-14. Og nå altså Norge-Kasakhstan 46–18.

For den aller innerste håndballmenigheten var det muligens givende å bruke fredagskvelden på en VM-åpning som denne.

Men om de fleste skal være helt, helt ærlige med seg selv: Kan de som finner et snev av underholdningsverdi ved slike sifre vennligst rekke opp hånden?

Hvem får noe ut av kamper der det ene laget er så bortinatta mye bedre enn det andre? De som vinner? De som taper? Publikum?

Det er i seg selv ikke noe nytt at nivåforskjellen er stor i internasjonal håndball.

Historien har gitt oss «thrillere» som 57-9 (Ungarn-Australia), 50-12 (Sør-Korea-Paraguay) og 52-11 (Østerrike-Thailand).

I «rekordkampen» mot Australia vant Sverige 66-21 i 2009, og scoret dermed i snitt 1,1 mål per minutt.

Men nå er vondt blitt enda verre, etter at antallet nasjoner er utvidet fra 24 til 32. Forstå det den som kan.

På makronivå er kontrasten enorm mellom antall nasjoner med en håndballkultur og en reell satsing - og hvor mange land som har formelt etablerte forbund.

Å spre håndballen over hele kloden, uavhengig av om det kastes nevneverdig mye ball der eller ei, har vært måten å oppnå nær eneveldig makt for presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Men Hassan Moustafas metode handler mer om ham selv enn om sporten.

Med 32 land i VM, der den aller enkleste teknikken ikke sitter hos de svakeste, resulterer det hele i enda flere kamper med absurde nivåforskjeller.

Noen ønsker nyvinningen velkommen, og det finnes gyldige argumenter i den retningen. Et positivt aspekt langs et annet parameter er Irans deltagelse - den har verdi å få med et kvinnelig lag herfra.

Iran er for øvrig det første landet som spiller VM i hijab.

Men det er i seg selv ikke et godt nok argument for 32 lag, når så få holder et akseptabelt nivå.

Hvorfor skal egentlig den sportslige verdien av turneringen skal svekkes enda mer enn vi så med 24 deltagere?

Hvorfor i all verden må lag som knapt kan kaste ballen til hverandre settes opp i samme turnering som hardtsatsende nasjoner?

Det er positivt at håndballen spres, men det betyr ikke at lag på så lavt nivå bør inn mot de beste. Hvis turneringen VM ikke skal utvannes, må ferdigheter og representasjon ha noenlunde samsvar.

Nå får vi en nærmest parodisk innledning på mesterskapet. Selvsagt kan det øves inn kombinasjoner, og toppidrettsutøvere er jo glad i å score mål.

Men et eller annet sted går det en grense for hvor mange flere ganger det er artig å se det ene laget score mål enn det andre. Idrett skal jo på et eller annet punkt handle om nerve, og da er det litt tungt at VM åpner direkte sedativt.

Sjelden har jeg gjespet mer på en fredagskveld enn da Norge slo Kasakhstan med ørten mål.