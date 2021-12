Leder

Generalene knuser demokratiet

DØMT: Aung San Suu Kyi er dømt til fengsel. Hun er i tillegg tiltalt for forhold som kan frata henne friheten for alltid.

Generalene i Myanmar vil fjerne Aung San Suu Kyi og knuse demokratibevegelsen hun leder.

I fravær av et uavhengig rettsvesen var det opplagt at Suu Kyi ville bli funnet skyldig i brudd på corona-reglene og for oppvigling til motstand mot de militære.

Domstolene leverer det resultat generalene ber om. Hun ble først dømt til fire års fengsel, som samme dag ble omgjort til to år i husarrest. Men juntaen har tiltalt henne for en lang rekke andre forhold som kan gi henne en samlet fengselsstraff på nærmere 100 år.

Fredsprisvinneren er 76 år gammel. Hvis de militære får sin vilje blir hun aldri fri. Det er dessverre ingen ny situasjon for Aung San Suu Kyi. Fra 1989 satt hun 15 år i husarrest. Hun ble pågrepet og tatt i forvaring like etter militærkuppet 1. februar.

Aung San Suu Kyi fikk Nobels fredspris i 1991 for sin langvarige og fredelige kamp for demokrati i Myanmar. Det skulle fortsatt gå mange år før hennes kamp førte frem, men etter 2010 ble det innført reformer som åpnet for de første frie valgene.

Den nasjonale liga for demokrati, Suu Kyis parti, vant i et valgskred i 2015. Det samme skjedde fem år senere. Da grep de militære inn med ubegrunnede påstander om omfattende valgjuks, i skarp kontrast til uavhengige valgobservatører.

Minst 1300 sivile er de siste ti månedene blitt drept fordi de har våget å demonstrere mot overmakten. Søndag kjørte et militært kjøretøy i stor fart inn i en gruppe unge mennesker som deltok i en demonstrasjon. Flere skal ha blitt drept.

Ledende personer i demokratibevegelsen er blitt arrestert og tiltalt. En av de som fikk sin dom mandag er tidligere president Win Myint, som ble dømt til fire års fengsel. Regimet har også startet en prosess for å oppløse Den nasjonale liga for demokrati.

Myanmar ble bare delvis demokratisert. Da Suu Kyi vant valget i 2015 aksepterte hun en maktfordeling med de militære. Generalene beholdt sine privilegier og kontroll over viktige departementer.

Da hærstyrker begikk grufulle overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten i 2017 forsvarte Suu Kyi de militære mot internasjonale anklager om folkemord. Det raserte Suu Kyis internasjonale renomme som et ikon i kampen for demokrati. Generalene takket for støtteerklæringen med å frata henne både valgseier og frihet.

Kuppmakernes rettsprosess er intet annet enn en politisk motivert farse. Juntaens handlinger må fordømmes på det sterkeste. Desto mer forstemmende er det at landet som har størst innflytelse i Myanmar, Kina, ikke engang klarer å ta avstand fra dommen mot Suu Kyi.