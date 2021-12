25 under 25: På staden kvil med hovudet i sanden

VEGEN UT: – Mange sitt kvar morgon og les smittetala, men førar det eigentleg til djupare situasjonsforståing? Vi treng meir journalistikk som utfordrar og utforskar korleis Noreg skal ta vegen ut av pandemien – for det er jo dit vi vil, og skal, skriv kronikkforfattarane.

Vi er ikkje interessert i innsidereportasjar frå fester som har ført til smittespreiing eller mobilvideoane til pasient null. Gi oss heller situasjonsforståing og ein plan vi kan tru på.

HEINE SANDVIK BREKKE (20)

ASGEIR KRÅKENES (20)

VILDE SKOBBA (20)

Regjeringa har nok ein gong innført nasjonale restriksjonar i kampen mot korona. Ein kamp der vi ikkje lenger forstår kva den langsiktige strategien er. Ein kamp med uvisse konsekvensar. Viruset er ikkje lenger den einaste utfordringa vi har, likevel verkar strategien tilnærma lik som da vi sto rådville framfor noko vi ikkje visste kva var. Tilliten regjeringa er avhengig av blir gradvis svekka for kvar gong vi må leggje om liva våre utan at vi heilt forstår grunngjevinga eller kva som skjer.

Gjennom heile pandemien har vi snakka om mutasjonar og mutantar – korleis viruset kan endre seg og dei utfordringane det kan skape. Vaksinen gjorde likevel at Noreg kunne opne opp igjen – det vart folkefest. Ja, effekten var ikkje så god som vi hadde håpa, men den gjorde i det minste sjukdomen mindre dødeleg. Det burde halde, tenkte ein, medan champagnekorkane spratt da klokka bikka fire laurdag den 25. september og køane til utestadane raskt strakk seg rundt kvartala.

Omikron-varianten dukka opp, festen blei brått stansa og planen om å leve med viruset sett til side. «Målet er å minske den sosiale kontakten i samfunnet», sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen. Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg påstår at trugselen frå omikron er «enorm». Vi visste ein ny mutasjon av viruset ville kome.

Likevel innrømmer Helsedirektør Bjørn Guldvog at talet på intensivplassar, den viktigaste kapasiteten for å takle pandemien, har «stått på staden kvil» dei siste to åra.

Framsidene til media vart igjen fylt med blinkande direkte-oppdateringar og store overskrifter. Det er no ein spør seg sjølv. Var dette verkeleg umogeleg å føresjå då vi gjenopna samfunnet i haust, eller viser dette at strategien på sikt framleis er å møte smittetoppar med restriksjonar og tiltak?

Vi kan ikkje tillate oss sjølv å vere overraska og sjå på dette som ein ny pandemi.

Restriksjonane har vore ei stor bør å bere for både enkeltpersonar og samfunnet i heilskap. Derfor er det tankevekkande at omsyna til samfunnet enno ikkje ser ut til å ha ein eigen talarstol på pressekonferansane.

Intensivplassar og talet på smitta er eksakte tal og statistikk, til skilnad frå folk si livskvalitet og helse – fysisk og psykisk.

Etter nesten to år ut og inn av nedstengingar er ein nøydd til å prioritere dette høgare. Kva kostar tiltaka liva våre? Framtida?

Vi innbyggjarar har ikkje anna å gjere enn å håpe på at regjeringa legg vekt på omsyna til samfunnskostnadane i vurderingane sine. Men vi veit det ikkje – for vi har ikkje tilgang på avgjerdsgrunnlaget. Myndigheitene sit på føresetnadane for å ta avgjerder, men dersom resten av befolkninga i stadig mindre grad deler oppfatninga av kva som står på spel, utfordrar det tilliten.

For kvar gong myndigheitene roper «ulv, ulv» og media ikkje innbyr til ein debatt om legitimiteten til tiltaka, slit ein på den tilliten folket har til avgjerdstakarane. Ikkje minst når tiltaka endrar seg fortløpande etter at dei er innført som følgje av protestar.

I Bergen trakk byrådet tilbake eit av dei strengaste smitteverntiltaka, samstundes som at Helse Bergen sa at dei ikkje kunne behandle all coronasmitte som omikronsmitte slik som resten av bergensarane er nøydd til.

Kva for eit signal sender det? At nordmenn har så høg tillit til myndigheitene er eit gode, men jo lenger tiltaka varar, desto viktigare blir det å vise seg tilliten verdig. Dersom folk melder seg ut av den offentlege debatten får vi eit demokratisk underskot og tiltaka lågare oppslutnad.

Vis oss ein plan for korleis ein har tenkt å handtere ei framtid med stadig fleire mutasjonar.

Samfunnsoppdraget til media blir også set på prøve. Vi er ikkje interessert i innsidereportasjar frå fester som har ført til smittespreiing eller mobilvideoane til pasient null.

Det som er interessant er informasjon om korleis det går med gjestane som blei sjuke, kor mange som blei innlagt og om eventuelle seinverknadar hos dei smitta.

Toppsaker med dramatiske overskrifter og dommedagsspådommar frå Espen Nakstad tar for stor plass. Mange sitt kvar morgon og les smittetala, men førar det eigentleg til djupare situasjonsforståing? Vi treng meir journalistikk som utfordrar og utforskar korleis Noreg skal ta vegen ut av pandemien – for det er jo dit vi vil, og skal.

Da må tiltakas legitimitet og føresetnad opplysast om og stillast spørsmål ved.

Vi har ofra mykje og vi er villig til å gjere det igjen, når det trengst, men nå skjønar vi ikkje lenger hensikta. Kva er målet, kor skal vi? Kva er planen for neste gong ein mutasjon kjem?

Denne debatten treng vi.