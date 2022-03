FILMPRODUKSJON: – Vi sammen – bransje og myndigheter – kan bygge en ny milliardsatsing for Norge, skriver Jan Vardøen.

Kom ut av mørket, Vedum

Jeg vil utfordre finansministeren til å sette seg inn i hvordan internasjonal filmindustri fungerer og sette Norge i bedre stand til å kunne ta en større del av den store veksten innen disse næringene.

JAN VARDØEN, kinobestyrer og regissør

Film, TV og underholdningsindustrien opplever boomtider. I 2021 ble det estimert brukt 250 billioner USD internasjonalt på film og tv produksjon utenom sport. Det er så mange nuller jeg klarer ikke å forstå størrelsen, uansett hvor mye jeg prøver. Men det er uhøvelig mye, og det kommer bare til å vokse i det underholdning og kultur tar mer og mer plass i livene våres.

Norge har noe av verdens best utdannete, profesjonelle film og tv produksjonsmiljøer. Landet er et meget attraktivt reisemål for internasjonale filmprodusenter og streaming-kanaler med tanke på den kompetansen vi besitter, engelskspråklig ferdigheter, reisetrygghet, infrastruktur og ikke minst eksotisk og filmatisk natur som location.

Men de fleste kommer ikke og den norske filmnæringen får ikke delta i boomen fordi produsenter velger oss bort til fordel for andre land som Irland, Island, New Zealand og mange, mange flere.

Dette er fordi vi har en insentivordning som er særs upraktisk og uforutsigbar. For å forklare nærmere, når en filmprodusent velger å spille inn et bestemt sted i verden, har de fleste land lokkemidler, oftest i form av en skattegevinst eller incentivordning.

I praksis betyr dette at når selskapet har lagt igjen, si 100 millioner Nok i Norge, så kan de forvente en refusjon på 25 prosent, altså 25 millioner tilbake. Norge sitter igjen med en bruttogevinst på 75 millioner. Uten incentivordningen blir det ingenting og vi valgt bort til fordel for land som kan tilby bedre vilkår. Serien «Vikings» blir spilt inn i Irland for eksempel, til stor ergrelse for selskapet som lager serien, som ville helst spilt inn i Norge, med den autentisiteten det medfører.

Pengene som kunne blitt lagt igjen i Norge er ikke bare til fordel til filmbransjen. Ringvirkningene har konkrete, positive effekter på andre, relaterte næringer, om det er bilutleie, restauranter, lokale håndverkere, overnattingssteder og mye annet. Filmer som blir spilt inn her gjør Norge om til en attraktiv turistdestinasjon, noe New Zealand, med «Lord of the Rings»-effekten, nyter meget godt av.

Island, for eksempel, overlever økonomisk nærmest kun av turistnæringen om dagen, mye grunnet de utallige filmproduksjoner som har blitt lagt dit og gir land en eksponering Norge kan bare drømme om. Å øke internasjonal og nasjonal filmproduksjon i Norge er næringspolitikk i sin reneste form.

Det er mye snakk om nye næringer etter oljen, og filmnæringen er et opplagt og enkelt valg. Når den norske filmbransjen nå forplikter seg til å være de grønneste i verden, har vi alle konkurransefordeler på plass, fordi fremtiden for film er grønn: internasjonale produsenter i stadig økende grad forlanger at filminnspillinger skal være miljøvennlige, til og med klimanøytrale. Vi står godt rustet til å dra nytte av dette og lage en ny milliardsatsing for Norge som kan bli et internasjonalt fyrtårn og så kan vi bøte på alt det oljeborere og lakseoppdrettere påfører verden.

Alt dette høres nesten for godt til å være sant. En virkelig win-win-win situasjon. Noe som gagner Norge og norsk filmnæring på alle fronter. Så hvorfor skjer det ikke? Hvor ligger proppen som hindrer dette fremskrittet?

Enkelt sagt faller incentivordningen mellom for mange politiske stoler. Per dags dato styres den av Kulturdepartement, noe som rimer dårlig med en oppegående og kommersiell næring. Den burde håndteres automatisk og uten tidsfrister av Næringsdepartementet, som på Island, hvor de har forstått verdien av utenlandsk investering.

Og til sist sitter en uvilje i Finansdepartementet til å «refundere» penger som allerede har blitt lagt igjen i Norge. Men uten å åpne for pengebruk i Norge, sitter vi til slutt igjen med ingenting.

Jeg vil utfordre finansministeren, næringsministeren, kulturministeren og våre folkevalgte til å sette seg inn i hvordan internasjonal filmindustri fungerer og sette Norge i bedre stand til å kunne ta en større del av den store veksten innen disse næringene.

Slik kan vi sammen – bransje og myndigheter – bygge en ny milliardsatsing for Norge. Og det haster som bare det.