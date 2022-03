Leder

Et usedvanlig krevende budsjett

Sjelden har en norsk regjering stått overfor et mer krevende budsjettarbeid enn Jonas Gahr Støre sin, som nå samles på Klekken. Etter pandemien. Med energikrise, og stigende inflasjon i store deler av verden. Og med krig i Europa.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Norge er svært heldig stilt, med en særdeles solid økonomi. Men framskrivinger av norsk økonomi gjennom de årlige perspektivmeldingene har lenge pekt på at politikerne vil få mindre penger tilgjengelig i tiden fremover. Vi blir stadig flere eldre, og stadig færre i arbeidsfør alder.

Vi har opp gjennom årene blitt gitt tre ulike alternativer for å møte dette: Skattene må opp. Utgiftene må ned. Eller vi må jobbe mer, legge inn flere arbeidstimer og bli mer effektive.

Alt dette har tidligere regjeringer visst. De har snakket mye om det som venter oss. Men fristelsen har likevel blitt for stor. Pengebruken har økt år for år - lenge før pandemien.

Kroner og øre

Da coronaen kom til Norge, gjorde oljepenger og romslige offentlige budsjetter at vi kunne bruke enda mer penger for å bøte på de økonomiske virkningene av nedstengingen av samfunnet. Det var helt nødvendig.

Etter at landet åpnet opp igjen, så vi at mange ønsket å holde fast på flere av kompensasjonsordningene.

Dette i seg selv lå der som en utfordring for den nye regjeringen som skulle lage sitt første statsbudsjett fra grunnen av.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og resten av regjeringen visste at det måtte strammes inn - og at det ville ramme vanlige folk.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avbildet på Klekken i dag.

Så kom strømkrisen. Den var brutal, men likevel oversiktlig. Striden handlet om kroner og øre, om hvor mye staten skal gå inn og dekke av innbyggernes og bedriftenes strømregning.

Den samme debatten ser vi nå når det gjelder bensinprisene. Dette er klassiske politiske diskusjoner, der opposisjonen alltid har mer penger, og den til enhver tid sittende regjering må holde igjen, etter beste evne.

Rom for det ukjente

Med Russlands invasjon i Ukraina, og de økonomiske følgene av dette, er det annerledes. De kraftigste økonomiske sanksjonene i manns minne vil prege økonomien i lang tid, både i Norge og i resten av verden. Ingen klarer fullt ut å overskue konsekvensene. Alt vi vet, er at verden går inn i ulendt terreng, både økonomisk og politisk.

Dette må statsbudsjettet for neste år ta høyde for.

Både det åpenbare og kjente i denne nye situasjonen, som at det nå er maktpåliggende å styrke forsvarsbudsjettet, og å sørge for matsikkerhet og annen beredskap. Og det ukjente, det å skape rom i budsjettet for å avhjelpe det som kan komme.

Bastholm og Barth Eide

Samtidig må pengebruken holdes innen ansvarlige rammer. Økte bevilgninger til gode formål kan virke raust i utgangspunktet, men kan slå kraftig tilbake. Blir økonomien overopphetet, med økt inflasjon og dertil økte renter, rammer det også vanlige folk.

Enkelte politikere, som MDG-leder Une Bastholm og klimaminister Espen Barth Eide, har slengt ut forslag om at Norge skal gi bort, eller brå-bruke på det grønne skiftet, alt Norge tjener ekstra på olje- og gass akkurat nå.

Dette er useriøst og uansvarlig. Norge skal selvsagt hjelpe det vi kan.

Med våre ekstraordinært store inntekter fra olje og gass på grunn av krigen, påhviler det oss et spesielt ansvar. Men dette må skje i ordnede former, med gjennomtenkte løsninger, innenfor en ansvarlig ramme.

Dette er ikke tiden for lettvintheter. Det påhviler regjeringen et stort ansvar for å lose Norge trygt gjennom en vanskelig tid. Økonomien må være i orden. Det gir oss også større rom for å hjelpe. Både på kort og lang sikt.

Hør mer i dagens episode av podkasten Giæver og gjengen: