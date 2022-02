Leder

Lytt til fagmiljøene, Sp!

Emilie Mehl Enger.

Justisministeren sier hun er åpen for at noen av de sammenslåtte tingrettene kan bestå – hvis det er lokalt ønske om det. Det er et foruroligende forbehold.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiets justis- og beredskapsminister, ble utfordret i Stortingets spørretime onsdag om en planlagt reversering av den allerede innførte domstolsreformen.

Hennes svar indikerer at regjeringen ikke nødvendigvis vil tvangsoppløse sammenslåtte tingretter for enhver pris. Det er da noe. Selv om det strengt tatt er det samme som står i Hurdalsplattformen.

Forutsetningen om at dette skal avgjøres lokalt, er imidlertid stikk i strid med en helt vesentlig forutsetning: Et premiss som handler om vanlig folks rettssikkerhet – uansett hvor de bor.

Domstolene skal blant annet føre kontroll med maktmisbruk i forvaltningen, også kommunal forvaltning. Vi har nylige eksempler på at ordførere er blitt siktet for grov korrupsjon.

Som professor Ragna Aarli ved Det juridiske fakultet i Bergen skrev i en VG-kronikk, kan det oppstå tvil om domstolens uavhengighet dersom regjeringen gir kommunene anledning til selv å bestemme hvor grensene for rettskretsene skal gå.

Da «får kommunene en kontroll over tingrettene våre», fremholder Aarli, som mener at vi også risikerer «å få sorenskrivere som står i gjeld til kommuneledelsene som har kjempet for stillingen deres.»

Dette handler ikke om å underkjenne lokaldemokratiet, eller at «noen i Oslo skal bestemme» hvordan folk på Kapp eller i Kautokeino skal leve livene sine. Det handler om å hindre vilkårlighet, og å sikre hele befolkningen samme høye kvalitet på tjenestetilbud og rettssikkerhet.

Hvis Sp mener noe med sitt slagord om å ta hele landet i bruk, må det legges til rette for at visse overordnede vilkår er mest mulig like, uavhengig av postnummer. Vi vil mene at rettssikkerhet er et slikt vilkår.

Dette er så opplagt at vi sliter med å forstå hvordan et erfarent styringsparti som Ap kunne fortære Senterpartiets valgflesk på denne måten og gå med på å skru klokken tilbake i norsk rettspleie da de to partiene forhandlet om en felles regjeringserklæring.

Vårt syn på regjeringens reversering av domstolsreformen er godt kjent. Vi mener det vil være uansvarlig. Det er et standpunkt vi deler med brorparten av de medier som har ment noe om denne saken. At Senterpartiets justisminister ikke lar seg affisere av hva som står på lederplass i norske aviser, er helt greit. Det lever vi godt med.

Men at hun like glatt overser hva et samlet juridisk fagmiljø mener, er direkte overraskende. Riksrevisjonen har påtalt at domstolene, før reformen, ikke var effektive nok. Fagmiljøene var for små, og tidvis for smale.

Advokatforeningen, Dommerforeningen, og en samlet Høyesterett er blant dem som har gått inn for domstolsreformen.

Rettsstedene ligger fortsatt der de alltid har gjort. Ingen rettssaler står tomme. Det føres rettssaker der, som før. Folk får sine saker behandlet, som før, bare raskere.

Å reversere en reform som for en gangs skyld har gitt en forbedring, er tom symbolpolitikk. Velgerne merker seg sånt.