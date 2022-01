Kommentar

En rocker i en ufri verden?

Av Hans Petter Sjøli

Det mange nå til dags ynder å kalle «cancel culture» har alltid eksistert, men i dagens digitaliserte og globaliserte verden er sprengkraften mangedoblet. Selv gamle rockeslitere har gjennomslag.

Jammen er det krutt i 68-generasjonen fortsatt! Man skulle kanskje tro at Neil Young, den «canerikanske» ur-rebellen og en av rockens mest notoriske vriompeiser, ikke hadde et fnugg av påvirkningskraft lenger, men nei da.

Det mye omtalte ultimatumet hans til svenske strømmegigantosaurusen Spotify endte først i nederlag for Young, men får likevel ringvirkninger som kan endre måten de store internett-plattformene drives på fremover.

Neil Young ble altså fly forbannet på den umåtelig populære podkast-verten Joe Rogan, særlig for en episode der han intervjuet (eller hva man skal kalle det) den høyst omstridte virologen Robert Malone. Young, som selv ble rammet av polio da han var seks år og siden har hatt en lett haltende gange, er en iherdig vaksineforkjemper, bor og lever i Colorado, og ser hvordan vaksinespørsmålet er blitt dyppolitisert i det splittede landet.

Malone er utestengt fra Twitter, beskyldt for å ha fremmet desinformasjon om pandemien. Han mener blant annet at myndighetenes vaksinepolitikk fører til en form for massepsykose der folk tror på vaksinene mot bedre vitende. Ifølge Malone undertrykker dessuten myndighetene, med president Biden i spissen, «bevis» for at legemiddelet Ivermectin er effektivt mot covid-19. Joe Rogan har selv fremsnakket Ivermectin i podkasten.

I et åpent brev til Spotify krevde nylig 270 leger at strømmetjenesten må ta grep for å hindre at ikke-verifiserte påstander fremmes under dekke av vitenskapelighet. Bakgrunnen for brevet var episoden med Malone.

Neil Young har en lang historie som aktivist bak seg, og er kjent for å handle på instinkt, både som aktivist og musiker. Da han og Stephen Stills la ut på turné med platen «Long May You Run» i 1976, hoppet Young plutselig av og la igjen en lapp med følgende melding til sin forsmådde kompanjong: «Dear Stephen, funny how some things that start spontaneously end that way. Eat a peach, Neil.»

Denne gangen gikk Youngs spontane vrede utover Joe Rogan, som har en eksklusiv avtale med Spotify verdt mer enn 100 millioner dollar. «Det er ham eller meg», skrev Young på hjemmesiden sin, «ikke begge». Spotify, som ønsker å dominere det globale podkast-markedet, valgte side med Rogan, tok Young på ordet, og fjernet hans gullkantede katalog til fansens, deriblant undertegnede, store sorg.

Men gamlefar, som i disse dager er aktuell med det fine albumet «Barn», ble ikke stående alene. Youngs tidligere nære venninne Joni Mitchell koblet seg på protesten. Youngs (og Bruce Springsteens) gitarist Nils Lofgren gjorde det samme. På Twitter trendet emneknaggen #StandwithNeil, og opprøret spredte seg også utover de gamle 68-rockernes rekker.

Og så krøp Spotify til korset, iallfall nesten. Selskapets børsverdi raste, og den mektige og steinrike sjefen Daniel Ek erklærte at «vi har en plikt til å gjøre mer for å gi balanse og tilgang til bredt akseptert informasjon fra medisinske og vitenskapelige miljøer som leder oss gjennom disse spesielle tider». Selskapet vil heretter merke alle podkastepisoder der covid-19 diskuteres og henvise brukere til et informasjonssenter, etter mal fra som det som allerede finnes på Instagram og Facebook.

Selv den egenrådige Joe Rogan rykket ut med en slags beklagelse i en Instagram-video. Podkaststjernen erklærte at han både liker Neil Young, er lei seg for tildragelsen dem imellom, og at han ikke vil motsette en merking av episoder med et særlig kontroversielt innhold. Ikke nok med det: Rogan sier at han vil lære av saken, og sørge for å slippe til eksperter med motargumenter. Alle hjerter gleder seg, nær sagt – særlig hvis Young- og Mitchell-platene dukker opp igjen.

Det er mye å si om «cancel culture», men denne gangen kan iallfall ikke beskyldningene rettes mot de unge og «woke». Neil Young er 76 år og har selv blitt beskyldt for å være kulturelt ufølsom, blant annet for «indianer»-statuen som han stadig drasser med seg på turné, og for navnet Crazy Horse, hans utrettelige backingband gjennom 50 år. At Young i praksis «kansellerte» seg selv fra Spotify er også en snedig variant av fenomenet.

Men Youngs opprør mot plattformen viser også hvor slagkraftige protester av denne typen potensielt er i våre dager, og hvor sårbare aktører – også de største og mektigste – kan være mot koordinerte kampanjer i sosiale medier. Det utfordrer selvsagt plattformenes, og også de redaktørstyrte medienes, uavhengighet og dermed selve ytringsfriheten. I et slikt klima kan det være fristende for enhver aktør å kjøre safe og unngå kontroversielle temaer og synspunkter. For de frie mediene ville det selvsagt være en dødslinje.

På den annen side er det lett å kjøpe Spotifys tilsynelatende pragmatisme i Young/Rogan-saken. I vår tid oversvømmes vi av løgner, antivitenskapelig vrøvl og farlige konspirasjonsteorier. Vi står ennå midt i en svært krevende pandemi, der presis informasjon bidrar til å redde mange liv, og falske påstander det motsatte. I USA reiser stadig den forrige presidenten rundt og brøler til forsamlingen at han ble frastjålet valgseieren, og folk biter på. Spørsmålet er om rene løgner og bevisst desinformasjon egentlig har så mye med ytringsfrihet å gjøre.

Jeg har litt sansen for Joe Rogans lange og utemmede podkast-samtaler, mange av dem laget etter en innfallsmetode som ikke er helt ulik Neil Youngs skranglete modus operandi. Men å slippe til «kontrære» og «modige» stemmer er ikke ensbetydende med opplysning og nødvendig bredde i debatten. Ofte oppstår det en falsk balanse, der rent tøv gis samme tyngde som faktisk kunnskap og innsikt.

Men Rogan sier han har lært. Han lover å gjøre sitt beste fremover. Og Neil Young? Ingen kan vite hvor den gamle gampen traver videre på sin evig uforutsigbare vei her i livet.