Leder

Nesten ulevelige drivstoffpriser

Likevel vil ikke regjeringen gjøre noe med avgiftene. Det går det an å ha forståelse for.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nå er det unntakstilstand på alle måter. Det er krig, opphenting etter pandemien, energikrise, inflasjon og en virkelig alvorlig matvarekrise i emning.

Dette er bakteppet for revidert budsjett, som regjeringspartiene Sp og Ap kom til enighet med SV med tirsdag.

Opposisjonspartiet SV skrøt av seiere på bistand, mer sosialstøtte til de fattigste og nei til oljeboring i år aller lengst nord.

BENSIN OG DIESEL ER KNALLDYRT: Sommeren er like om hjørnet og literprisen på bensin nærmer seg 30 kroner.

Men den store elefanten kom straks trampende inn i Stortingets vandrehall hvor partiene var samlet for å presentere enigheten.

For hva med folk flest økende levekostnader? Og de galopperende drivstoffprisene?

Nei, det gjør de ingenting med.

Og det selv om bensin i det siste har kostet nesten 28 kroner literen og ordet «fylleangst» har fått en ny betydning.

For regjeringspartiene er dette pinlig. I valgkampen kom de med fagre løfter. Arbeiderpartiet ville ha billigere drivstoff i distriktene. Sp ville ikke sitte i regjering med drivstoffpriser over 20 kroner literen.

Og på toppen av det hele skrev partiene i regjeringsplattformen at de skal senke avgiftene for folk flest, «for eksempel drivstoffavgifter.»

GJØR IKKE NOE MED DRIVSTOFFAVGIFTENE: SVs Kari Elisabeth Kaski sammen med Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad i Stortinget tirsdag.

Likevel gjør de det ikke.

Man kan spørre seg når de da skal gjøre det, når det ikke er nå som pengene renner inn i statskassen og cirka halvparten av pumpeprisen består av avgifter til staten.

Fremskrittspartiet kjenner selvsagt sin besøkelsestid og har kravene klare.

Og rundt halvpartene av landene i Europa har ifølge interesseorganisasjonen NAF gjort noe med drivstoffprisene. I vårt naboland Sverige satte de ned avgiftene i juni, i tillegg til å kompensere bilistene.

VIL HA NED DRIVSTOFFAVGIFTENE: Frps Sylvi Listhaug kaller budsjettet «et svik.»

At regjeringen uansvarlig slengte om seg med valgflesk, gjør det hele enda verre for dem.

Samtidig har vi forståelse for at det sitter langt inne å åpne opp for å senke avgiftene. For den tannkremen får de aldri tilbake igjen på tuben.

Om regjeringen senker drivstoffavgiftene nå, vet de at tilsvarende krav vil komme ved neste korsvei.

Og det er ikke i den retningen Norge har bestemt seg for å gå. Målet er tvert om å få bilistene over på elbil og øke drivstoffavgiftene. Dette er nødvendig for å nå klimamålene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er ikke lenger i opposisjon, og har sagt at han ikke vil kutte drivstoffavgiftene nå av hensyn til rentene.

Han har rett i at i det forgjeldede Norge vil økte renter gjøre enda kraftigere innhugg i folks privatøkonomi enn høye pumpepriser.

Samtidig har Norge nå de nest høyeste drivstoffprisene i verden. Og dette går ut over de med dårligst råd.

Det kan hende regjeringen på et tidspunkt blir nødt å gjøre noe. Særlig sliter folk i distriktene, som ikke har noe annet valg enn å kjøre bil. Det kan bli ulevelig og svært urettferdig.

Men vi mener likevel at et slikt grep må sitte svært langt inne.