Premier League-sesongen er klar: Effekten blir ekstrem

Av Leif Welhaven

Erling Braut Haaland spiller i England kommende sesong.

Vi kan uffe oss over sportsvasking og sjeikemilliarder, men Premier League-interessen i Norge kommer uansett til å få en historisk boost neste sesong.

Det er bare å spenne seg fast. Et allerede anglofilt fotballfolk blir nok ikke mindre opptatt av engelsk fotball når det braker løs 5. august.

Vi så hva som skjedde da en norsk manager fikk jobb i en storklubb.

Nå som vi har fått en superstjerne på banen, som den regjerende mesteren har brukt store emiratmidler på, tyder alt på Premier League blir enda mer brennhet.

Akkurat som Haaland-effekten gir det norske landslaget et oppsving, kommer han til å bli fulgt med norske argusøyne også i klubbdrakten.

Hvor stor overgangen er, også sett med andre øyne enn norske, trenger du ikke å gå lengre enn til Premier Leagues egen markedsføring for å finne ut av.

Erling Braut Haaland er allerede brukt som et trekkplaster, før han har hatt et eneste spark på ballen i ny klubb.

En av spekulasjonene er om han kan slå tidligere rekorder i debutsesongen. Forventningspresset kommer bare til å tilta i styrkene ettert hvert som sesongoppkjøringen kommer i gang.

Interessen var naturlig nok stor for oppsettet av de 38 rundene, som får et uvanlig langt avbrekk fordi skandalemesterskapet i Qatar ikke kunne avvikles om sommeren.

Det er 50 dager til sesongen sparkes i gang med Crystal Palace mot Arsenal, og to dager senere skal Manchester City i manesjen.

Sett med Haaland-briller er det vanskelig å beskrive de første kampene som annet enn en drømmeåpning.

West Ham, Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace, Nottingham Forest og Aston Villa er for all del gode lag, men for Pep Guardiolas menn er det gunstig å få satt sesongen før de skal opp mot de nærmeste rivalene.

Vi vet ikke hvordan overgangsvinduet kommer til å ende opp. Men etter at City kjøpte Haaland og Liverpool anskaffet Darwin Nunez fra Benfica, er de to klubbenes favorittstempel ytterligere forsterket.

I sesongen som gikk endte de to 18 og 19 poeng foran lag nummer tre på tabellen, og de kan fort stikke av tidlig også til høsten.

Liverpool har Manchester United på bortebane tidlig, men har for øvrig et overkommelig åpningsprogram i Fulham, Crystal Palace, Bournemouth og Newcastle.

For alle som liker å planlegge, er det bare å sette av datoene 15. oktober og 1. april i kalenderen. Da møtes nettopp Liverpool og Manchester City til duellene som fort kan avgjøre ligaen.

Det hele skal avsluttes 28. mai neste år, senere enn normalt på grunn av det som skal skje i Qatar.

Det er ikke lett å si noe sikkert om det blir blå eller rød jubel den dagen, men én spådom har usedvanlig lav odds: Når vi skal gjøre opp status, blir det etter en sesong med enorm norsk interesse.

Samtidig skal som kjent TV 2 trappe opp satsingen på hjemlig fotball, noe de var veldig dyktige til sist de hadde rettighetene.

Det er med andre ord flere interessante fotballkamper på gang fremover.