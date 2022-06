NY POLITIKK? – Skal regjeringen overleve valget i 2025, bør den snarest distansere seg fra den energipolitikken som ble ført av forrige regjering, mener den såkalte alternative energikommisjonen.

Regjeringen må gripe inn mot strømpriskrisen nå!

Vi utfordrer regjeringen, som et første tiltak, til raskt å ta opp forhandlinger med Tyskland og Storbritannia om revisjon av avtalene som styrer bruken av sjøkablene til disse landene.

Tove Berit Berg, Svein Roar Brunborg, Kjell Brygfjeld, Jan Davidsen, Einar Frogner, Saxe Frøshaug, Hogne Hongset, Ståle K. Johansen, Eli Moen, Øystein Noreng, Remy Penev, Astrid Rambøl, Ståle Refstie, Anders Skonhoft, Trygve Tamburstuen, Boye Ullmann, Gerd-Liv Valla og Ann Ørjebu

11. februar oppnevnte regjeringen sin energikommisjon. Den skal ifølge mandatet i hovedsak arbeide med hvordan Norge kan tilpasse seg de endringene som skjer i det europeiske energimarkedet.

Kommisjonen skal også vurdere hvilke behov Norge har for økt tilgang på fornybar energi de kommende årene, og hvordan dette behovet kan dekkes. Regjeringens kommisjon skal levere sin innstilling 15. desember i år.

Vi er en alternativ energikommisjon. Vi vil ut fra dagens strømpriskrise i Sør-Norge vurdere og komme med forslag til hvordan Norge så raskt som mulig kan stanse importen av skyhøye strømpriser fra kontinentet og Storbritannia.

Da kan vi ta tilbake den historiske konkurransefordelen det har vært å ha lavere strømpriser enn i landene vi konkurrerer med.

Hvis den strømpriskrisen vi nå opplever sør for Sogn og Dovre får fortsette, vil det være ødeleggende for landet. Så langt har både forrige og nåværende regjering måtte innføre strømprisstøtte for husholdninger og deler av næringslivet. Likevel sliter svært mange med sine private strømregninger. I et land der det ifølge NVE koster ca. 12 øre pr. kWt å produsere vannkraft!

I næringslivet har små- og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer allerede lenge nå slitt med skyhøye strømregninger, og vi ser både permitteringer og konkurser. Så langt er det faktisk prosessindustrien som er minst rammet.

Det har sammenheng med at denne industrien i stor utstrekning har langsiktige kontrakter på kjøp av strøm. Men også her vil et høyere strømprisnivå slå inn for fullt når kontrakter skal reforhandles. Da kan store deler av denne industrien bli nedlagt eller flagget ut.

Når det blir røde tall i regnskapene, hjelper det også lite for ledelsen, uansett bransje, å argumentere overfor eierne med at strømmen som brukes er fornybar!

Norge har gjennom mer enn hundre år hatt en konkurransefordel basert på at vannkraften vår har gitt oss lavere strømpriser enn i landene vi konkurrere med. Den konkurransefordelen er de senere årene drenert ut stadig raskere gjennom nye strømkabler vi ikke har bruk for av forsyningshensyn.

En ren priseksplosjon startet så tidlig på høsten 2021, som konsekvens av at stigende gasspriser internasjonalt drev strømprisene i været på kontinentet. Russlands angrep på Ukraina 24. februar i år har forsterket problemene.

Den bakenforliggende årsaken er likevel at flere land, bl.a. Tyskland, har faset ut kjernekraft og fossil energi, til fordel for store mengder uregulerbar vind- og solkraft.

Men kull- og gasskraftverk må holdes i beredskap som balansekraft, noe som er svært prisdrivende. Jo mer uregulerbar kraft som fases inn i kraftsystemet, desto større blir også risikoen for ustabilitet, mulige utfall og i verste fall kollaps i strømsystemet.

Norge kan levere en del balansekraft fra våre vannkraftverk. Men selv om vi har ca. 50 prosent av Europas vannmagasiner, er det er likevel begrenset hva vi kan levere, sett opp mot behovet.

Når vi så tapper ned vannmagasinene slik situasjonen er for tiden, blir vår mulighet for å bidra med balansekraft ytterligere redusert. Nedtappede vannmagasiner er derfor ikke minst uheldig for land som ønsker balansekraft fra oss.

Når det gjelder priskrisen, er det en overraskende utbredt feiloppfatning at økt kraftproduksjon i Norge nå vil gi reduserte priser. Vi hadde stort overskudd av strøm i 2021, og eksporterte netto 17,4 TWh. Det tilsvarer to ganger årsforbruket i Oslo. Slik markedet nå fungerer, er det urealistisk å tro at økt produksjon vil senke norske strømpriser. Det vil i praksis bare øke eksporten.

Skal vi få tilbake strømpriser husholdninger og næringsliv kan leve med, må vi få redusert prissmitten fra andre land. Så enkelt, og så vanskelig. Vanskelig fordi vi dermed må utfordre de avtalene som styrer bruken av mellomlandsforbindelsene.

Dette er imidlertid en utfordring regjeringen må ta, og folk flest vil ikke akseptere at situasjonen får flyte videre uten politiske tiltak. Regjeringspartiene skal møte «vanlige folk» allerede ved kommunevalget neste år. Skal regjeringen overleve valget i 2025, bør den snarest distansere seg fra den energipolitikken som ble ført av forrige regjering.

Vi utfordrer regjeringen, som et første tiltak, til raskt å ta opp forhandlinger med Tyskland og Storbritannia om revisjon av avtalene som styrer bruken av sjøkablene til disse landene.