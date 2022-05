Kommentar

Magien er borte

Av Leif Welhaven

Molde vant cupfinalen etter 1–0 mot Bodø/Glimt, i en helt annen temperatur enn normalen når NM skal avgjøres.

Mye gikk galt med denne utgaven av cupen. Det betyr ikke nødvendigvis at nostalgi bør stoppe forsøk på nyskaping fremover.

En nasjonalarena som ikke var utsolgt. En cupfinale uten kongelige. Landbruksministeren som regjeringens representant. En finalist som hadde fått en tvilsom walkover på veien. Et kamptidspunkt som skapte logistikkvansker.

Summen av dette ble ikke akkurat en magisk ramme rundt det som skal være en av fotballens fremste festdager.

Men skal vi være helt ærlige med oss selv, så har vel ikke glansen rundt cupen vært helt på stell før denne merkelige utgaven heller.

Auraen rundt norgesmesterskapet har fremstått litt falmende over en periode, selv om kvaliteten og stemningen rundt finalene tidvis har vært god.

Sammenholdt med riktig gamle dager, da det var noe skikkelig sitrende rundt «klokken 1315 en hustrig høstkveld», og hovedstaden virkelig ble satt på hodet den aktuelle helgen, er oppmerksomheten rundt cupfinalen liksom ikke helt der oppe lenger.

Det kan det sikkert være flere grunner til.

Kanskje er det bare hukommelsen som svikter litt, og at de praktiske problemene pandemien medførte er det virkelige problemet.

Men trolig er det ikke så dumt av Norges Fotballforbund å i det minste starte diskusjonen om hvorvidt opplegget skal forandres permanent.

Er en cup med en finale sent på høsten nødvendigvis det beste opplegget?

Eller bør man vurdere finale på våren permanent, noe vi av praktiske grunner uansett får denne sesongen og neste?

I sosiale medier er diskusjonen for fullt i gang. Veldig mange vektlegger tradisjon og nostalgiske hensyn i argumentasjonen om å la konseptet forbli som det har vært.

Det kan godt være at det er det beste utfallet, og at vi også i fortsettelsen bør har et NM som følger kalenderåret.

Men det kan da umulig være feil å utrede, diskutere og lufte ulike oppfatninger? Fotballforbundet fortjener ros, ikke kritikk, for at de ønsker å løfte en debatt om hvordan cupen kan fungere best mulig.

Alle med et hjerte for norsk fotball har vel et felles ønske om et mest mulig magisk NM? Da er det helt naturlig å stoppe opp av og til, og drøfte om man er på rett spor eller om det bør tenkes nytt.

Det er mye tradisjon i fotball, men av og til er forandring rett og slett verdens gang.

Den samtalen er det bare sunt å ta om cupens fremtid.