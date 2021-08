Kommentar

Et lite hurra for klemmen!

Av Hans Petter Sjøli

GOD OG KLØNET: Klemmen er tilbake for nesten halvparten av oss. Inntil videre i fomlete, avventende form.

Vi klemmer hverandre igjen, heldigvis. Men kommer den naturlige, ubesværede klemmen tilbake? Og vil vi det?

Denne sørgelige og seige pandemien gjør så mye rart med oss. Selv har jeg, frykter jeg, pådratt meg flere kognitive og fysiske svekkelser siden mange av oss gikk hver til vårt, og jeg liker å tro at det også gjelder mange andre.

Et spesielt kjedelig utslag av halvannet år på arbeidsisolat i eget hjem er at store folkemengder gjør meg litt skvetten.

Under Arendalsuka – politikernes og skravleklassens årlige martnasfeiring, i år mindre og mindre preget av smittevernstiltak og -bevissthet etter som dagene kom og gikk – ble jeg mer og mer reservert jo flere halvkjente jeg fikk øyekontakt med, og jo lenger tid som gikk, jo flere omveier forbi vrimmelen tok jeg, i håp om å holde hjerterytmen noenlunde stabil.

Ikke fordi jeg er spesielt folkesky, tvert i mot, men fordi jeg er ute av sosial trening.

På ett punkt, dog, brøt jeg (til min egen forbauselse) barrierer de fleste andre ennå holder seg innenfor: Jeg ga folk klemmer. Ferdigvaksinerte, men klumsete, stive og rare klemmer, av typen Jens Stoltenberg og Trond Giske i sistnevnte 40-årslag – for lengst kåret til Norgeshistoriens mest motvillige favntak.

Særlig én av dem var lite lekker. En gammel kjenning som til vanlig og helt uten tvil er innenfor min egen klemme-sfære kvapp til noe skikkelig da jeg inntok omfavnelsesposisjonen. Det ble en luftklem av det vonde slaget, til lett beskjemmelse for begge parter, og mest for den andre, er jeg redd.

Jeg krysser fingrene for at tildragelsen ikke ble fanget på kamera, slik det meste i Arendal ble. Det kunne blitt en undergrunns-hit på YouTube og en kilde til skam for resten av livet.

I helgens 50-årslag – nei, ikke mitt eget – satt også klemmene relativt løst fra min side, og det gikk relativt greit, iallfall helt til en kamerat fra gamle dager dukket opp, opprømt og svært klar for fest. Vi tok begge mål av hverandre før omfavnelsen mellom to gamle venner, og bommet på beregningene.

Det ble en Jens/Trond, uten symbolske overtoner, får vi håpe.

Men stort sett var det hyggelig å få tatt en snartur innenfor kjentfolkets intimsfærer igjen, og jeg håper det også gjelder for dem som fikk unngjelde.

Jeg er ikke den eneste, heldigvis. Ifølge Norsk koronamonitor som lages av meningsmålingsbyrået Opinion har mer en fire av ti nordmenn gitt noen en klem den siste uken. 43 prosent av oss klemmer (vi får tro dette gjelder utenfor den tillatte familiesfæren) igjen, en oppgang på åtte prosent fra måneden før, og nesten 20 prosent over snittet under hele coronaen.

Det er hyggelige tall, iallfall for oss som ble voksne etter at NRKs sjefsklemmer Petter Nome folkeliggjorde den slags, og et tegn på at vi i takt med vaksineringen og virustrøttheten nærmer oss en form for normalitet og menneskelighet igjen.

Skjønt: Ikke alle deler klemme-entusiasmen. For diverse leger og -eksperter, som i smittevernets navn oppfordrer oss til å være (mye!) mer påholdne med slike gester, er nok nordmenns dreining mot mer nærkontakt med hverandre igjen en nedslående nyhet.

Jeg syns nok at et normativt klemmeforbud er å gå vel langt, tross både skumle virus og et epokegjørende oppgjør med uønsket tafsing, men helt uenig med legene og ekspertene er jeg dog ikke, spesielt når det kommer til det Frp lenge mente var det norskeste av alt, nemlig håndtrykket. Min svoger (evt svirebror)-forskning under Arendalsuka og nevnte 50-årslag tyder på at Listhaug & co bør finne andre symboler når partiet skal vise til fundamentale skiller mellom oss og dem.

Ingen, absolutt ingen, tok hverandre i hånden, og det satte iallfall jeg pris på. Albueklask, bevisste blikk eller japansk-inspirerte hilseritualer er absolutt å foretrekke inntil videre, og kanskje for alltid. For mens klemmen føles forfriskende nå som dagen gryr etter coronanatten, er håndtrykket fortsatt en grenseoverskridende gestus, ment for en annen, noe mer intetanende, tid.

Og det til tross for at vi, jeg, fortsetter å dusje labbene i håndsprit i tide og utide, selv om vi for lengst er blitt medlemmer av Pfizer- og Moderna-familien.

Klemmen, derimot, er forhåpentligvis med oss igjen. Klønete eller klam – den er tilbake. Det fortjener et lite hurra, syns jeg.