Kommentar

Kabuls fall vil hjemsøke Biden

Av Per Olav Ødegård

SISTE UTVEI: Tusener av afghanere har tatt seg inn på flyplassen i Kabul, i håp om utreise. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Joe Bidens første utenrikspolitiske krise endte i det mest ydmykende nederlag for USA siden den panikkartede flukten fra Saigon i Vietnam i 1975.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Biden har større utenrikspolitisk erfaring enn de aller fleste av sine forgjengere. Desto mer skremmende er det hvor uforberedt Det hvite hus var på det som ventet i siste akt i Afghanistan.

Hvem skulle trodd at Afghanistan-oppdraget skulle ende i slike desperate og kaotiske scener på flyplassen i Kabul? I hvert fall ikke Biden.

Tidligere i sommer avviste han bestemt at det ville bli noe «Saigon-øyeblikk» i Kabul. Biden sa at sannsynligheten for at Taliban skulle «overkjøre alt og ta eierskap til hele landet er svært usannsynlig».

Biden kan vise til at det var Donald Trump som i februar 2020 skrev en avtale med Taliban om at alle amerikanske styrker skulle forlate Afghanistan innen 1. mai i år.

Med et pennestrøk ga Trump Taliban rikelig anledning til å forberede, og et tidspunkt for å starte, offensiven mot de afghanske regjeringsstyrkene.

les også En endeløs tragedie

Men Kabuls fall skjedde på Bidens vakt. Han har ansvaret. Han ville, i likhet med Trump, avslutte USAs krigføring i Afghanistan. Det samme ønsker et flertall av amerikanske velgere. Men ingen ønsket en sorti i panikk og kaos.

De dramatiske bildene fra Kabuls flyplass vil hjemsøke Biden og hans presidentskap. Dette er bilder av et nederlag. De er egnet til å svekke tilliten til USA i andre land.

Bildene brukes allerede for å sverte Biden i USA, paradoksalt nok også av republikanere som støttet Trumps Taliban-avtale.

les også Det totale nederlag

Da Biden avviste at Taliban raskt kunne ta over makten baserte han seg antagelig på etterretningsrapporter som anslo at regjeringshæren var i stand til å holde de militante i sjakk, i hvert fall i ett år. I 20 år har amerikanske myndigheter forsøkt å skjønnmale situasjonen i Afghanistan.

I 2008 deltok jeg på en Afghanistan-brifing i det amerikanske utenriksdepartementet. Jeg fikk høre om hvilke store fremskritt som var gjort, og hvordan sikkerhetssituasjonen stadig ble bedre.

Jeg hadde da nylig vært i Afghanistan og observert det stikk motsatte. Da jeg tok til motmæle fikk jeg høre at det ikke stemte med deres opplysninger. Ønsketenkning er en dårlig strategi i utenrikspolitikken.

les også Norske Ayesha er på flyplassen i Kabul: – Det er helt vanvittig her

I de senere årene har USA og allierte brukt store ressurser på å trene og utstyre afghanske regjeringsstyrker. I NATO er det ofte blitt sagt at den beste strategien er å gjøre land som Afghanistan i stand til å forsvare seg selv. Det er en strategi som bør revurderes etter de siste dagers erfaringer.

Det ble hevdet at den afghanske regjeringshæren var mye bedre trent og bedre utstyrt enn Taliban. Regjeringsstyrkene var også tallmessig overlegne, i hvert fall på papiret. Igjen var dette en skjønnmaling av situasjonen, uten å ta i betraktning at utbredt korrupsjon, manglende lønnsutbetalinger og forsterkninger som aldri kom undergravde moralen.

Afghanske myndigheter hadde i motsetning til Taliban et flyvåpen. Men da de amerikanske teknikerne, som sørget for å holde flyene på vingene, reiste hjem var ikke dette lenger noe effektivt våpen.

les også USA innrømmer: Feilberegnet Kabul

Biden satte 11. september som dato for en fullstendig tilbaketrekning. Men allerede tidlig i juli hadde de fleste amerikanske soldatene reist hjem.

Andre allierte land pakket også sammen. Taliban kontrollerte allerede store landområder og startet da en lenge planlagt offensiv mot byene.

Det var ikke overraskende. Det lå i kortene. Det overraskende er hvor raskt Taliban vant en knusende seier. Like oppsiktsvekkende er det at en lenge forberedt retrett fra Afghanistan skulle ende slik, i et hjerteskjærende kaos på flyplassen.