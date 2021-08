Kommentar

Avslører hverandres svakheter

Av Astrid Meland

Tina Bru vil fortsette å pumpe opp olje. Audun Lysbakken vil la den ligge.

Er det bra for miljøet å la oljen ligge? Eller er det poengløst? Dette spørsmålet er satt på spissen i årets valgkamp.

Bevæpnet med ulike rapporter driver politikerne kirsebærplukking. Plutselig er dette et kraftfullt klimatiltak. I neste øyeblikk virker det ikke.

Men det er befriende å høre energiminister Tina Bru og SV-leder Audun Lysbakken i VG TVs debatt argumentere saklig, uavbrutt og tydelig for hvert sitt klare standpunkt.

For de er gode på å avsløre hverandres svake punkter.

Som at Audun Lysbakken mener Norge ikke kan pumpe opp mer ny olje. Men samtidig er norsk natur så viktig at vi ikke bør bygge ut flere vindmøller og sende strømmen i kabel til utlandet for å bidra til å få flere over på grønn energi.

Eller at Tina Bru argumenterer for at markedet skal sørge for omstilling fra olje til grønne arbeidsplasser. Bortsett fra når det går dårlig med oljebransjen. Da må den hjelpes med skattekutt. En høyrestatsråd vet at dette demper farten i omstillingen.

Det finnes ingen partier med en klimapolitikk uten paradokser.

Om vi skulle la verdens olje ligge allerede nå, ville det føre til krise og fattigdom globalt. Det finnes ikke nok grønn energi til å erstatte fossiler.

Det finnes heller ikke en annen bransje vi bare kan begynne med som gir like mange inntekter og arbeidsplasser som oljen har gjort.

Havvindmøller er bra, men det blir ikke like fett.

Og selv om det kan stemme at oljefunn langt mot nord kan bli ulønnsomme, virker dette mest som et vikarierende argument. Det er et mye større problem fortsatt at mindre olje gir oss mindre penger i statskassen.

Og den kassen lover alle politikere å bruke mer av.

Men det kommer antagelig til å gå bra med norske finanser også i fremtiden. Vi blir stadig rikere.

For tiden er for eksempel inntektene vi har fra oljen småtteri i forhold til det vi får ut av Oljefondet. Mens vi tjente 107 milliarder på oljen i fjor, fikk vi 990 milliarder i avkastning i fondet i første halvår.

Men aksjekursene svinger. Og for å ta vare på velferdssamfunnet i fortsettelsen, trenger vi justeringer, som pensjonsreform og det å få folk i arbeid.

Et paradoks er at politikerne lover stadig mer velferdsstat, samtidig som vi blir flere eldre og fossilinntektene skal ned.

Miljøpartiet det grønne vil for eksempel videreføre kontantstøtten.

Kanskje kunne et nytt, dristig grønt grep være budsjettkutt?

For mye av «miljødebatten» går med til å diskutere fremtoningen til Greta Tunberg eller Lan Marie Berg.

Det er enklere å snakke om dem, enn å gå inn for kabler, karbonavgift og de andre grepene som trengs for å kutte utslipp.

Men alle som er opptatt av miljøet burde klare å kutte både i klimagasser og i kontantstøtten. Og kanskje kutte ned på metasnakket.

Og det siste klarte faktisk Lysbakken og Bru i debatten i VG TV.

Det er vanskelig å si noe fengende om hva vi skal drive med etter oljen. Men uansett om vi støtter Lysbakken eller Bru så er det dette som er spørsmålet. For det går til slutt tomt der ute i Nordsjøen.