Kommentar

Det er bra å kunne engelsk

Av Astrid Meland

UTE FOR Å TREFFE KJENTFOLK: Jonas Gahr Støre leder den norske delegasjonen. Klimaminister Espen Barth Eide like bak.

GLASGOW (VG) Jonas Gahr Støre ser ut til å stortrives sammen med verdens toppledere.

En anonym byråkrat hadde følgende karakteristikk av en tidligere norsk utsending til klimatoppmøtet: «Kjente ingen. Kunne ikke engelsk».

Slik er det ikke i år.

Norges delegasjon, ledet av Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide, kan nok si «han kjenner jeg» på esperanto om det trengs.

De ser ut til å elske de kjappe møtene, der suksess gjerne måles i antall.

MØTTE NORDISKE KOLLEGER: Tirsdag lovet Jonas Gahr Støre og danskenes Mette Frederiksen sammen med de andre nordiske landene milliarder til fattige land.

Støre har i løpet av sine to dager i Glasgow møtt Indias statsminister Narendra Modi. Han har snakket med sine nordiske kolleger, den amerikanske presidenten Joe Biden, utenriksminister Antony Blinken, britenes Boris Johnson, tyskernes Angela Merkel, Canadas Justin Trudeau.....

Og mange flere. Og han kjente dem stort sett fra før.

FN-bossen António Guterres møtte Støre tilfeldigvis på flyet til klimatoppmøtet i Glasgow.

Det merket jeg, for jeg satt noen rader lenger bak.

PÅ FEST: Mottagelsen for stats- og regjeringssjefer ble holdt på Kelvingrove Art Gallery and Museum mandag kveld. Her deltok også Støre, som snakket med Joe Biden (i midten), Israels statsminister Naftali Bennett og Boris Johnson.

Dagen etter fortalte Støre på sin første pressekonferanse på Cop26 at han hadde hatt «et møte» med FN-toppen kvelden før.

Det er kanskje det man kaller en diplomatisk one night stand? Tilfeldig var det. Men det blir nok flere.

FIKK SKRYT AV JOHN KERRY: – Det er det Norge gjør. Det er det vi gjør, sa USAs klimautsending John Kerry om forsøket på å holde 1,5-gradersmålet i live. Her sammen med våre to tidligere utenriksministere Støre og Barth Eide.

Når folk spør hva som vil være et godt resultat for Norge her i Glasgow, vil det offisielle svaret være «å styrke 1.5-gradersmålet».

Men politisk handler det like mye om å kjenne og bli kjent.

– Jeg arbeidet nært med Espen da han gjorde Kypros, sa USAs klimautsending John Kerry da de møttes tirsdag.

Det er slik de snakker. Folk i denne divisjonen fremhever sine mange, flyktige bekjentskaper.

Jeg vet ikke om det gjør noe fra eller til for klimaet. Støres folk snakker om at kontakten med John Kerry har ført til at USA nå sitter i Havpanelet.

Ikke hørt om det?

STØTTER SKOGINITIATIVET: Canadas statsminister Justin Trudeau er til stede i Glasgow. Her sammen med Bill Gates og kronprins Charles mandag kveld.

Dette er noe Støre har arvet av Erna Solberg som hun laget mens hun lobbet for Norges plass i Sikkerhetsrådet.

Det lyktes dem. Og tirsdag ble Støre invitert til Palau i februar neste år av presidenten der. For han sitter og i panelet.

FØLELSESLADET: – De kan like gjerne bombe oss, sa Palaus president Surangel Whipps i sin tale på Cop26. Han snakket om øystatens dystre klimaskjebne. Nå har Støre fått en invitasjon til øystaten.

Det er fint for lille Norge å ha kontakt med små og store allierte. Og at Norge og flere rike land øker milliardene til klimatilpasning, noe den norske delegasjonen tar litt av æren for.

Avtalen om å kutte metanutslipp som 90 land er med på, fremheves også av Norge, sammen med enigheten om å stanse avskoging som hundre land er med på.

Men nå reiser toppolitikerne fra Glasgow og videre til nye møter. Og byråkratene tar over.

I trange, hvite rom i den digre konferansehallen i Glasgow sitter mange hundre av dem. De skal hale og dra i ord og setninger i to uker.

Det tok ti år å få på plass Parisavtalen, hvor landene ble enige om å begrense global oppvarming til maksimalt to grader.

Siden har det dreid seg om å bli mer konkret om hvor mye hvert land skulle kutte og hvordan.

Små steg over år har ført til at landene – etter mye motstand – har fått plikt til å rapportere klimautslippene sine og sette nye kuttmål.

TREKLØVER: Boris Johnson, FNs generalsekretær António Guterres og Indias statsminister Narendra Modi. India har nå lovet å bli klimanøytralt innen 2070.

Og forhandlerne jobber videre med å standardisere og justere. Jeg tror mange håper på et slags «bordet fanger» som landene senere kan konfronteres med.

Det er i dette lyset jeg forstår det merkelige 1,5-gradersmålet. Det er ikke realistisk å nå selve målet. Men ambisjonene skal holdes i live.

Litt som å slanke seg. Ryker 1.5-gradersmålet, er det mange som frykter at det blir både skogsbær, heksehyl og djevelsk karamell-fudge. Eller gass, olje og kull.

For verden teller hver tidels grad med oppvarming som kan utsettes. Det er bedre med 1,7 enn 2.

LOVET KUTT: Australias statsminister Scott Morrison har fått kritikk for å være en klimasinke. I Glasgow lovet han store kutt.

Som med slanking går det tregt, føles ofte meningsløst og er så langt fra bra nok.

Men vi har ikke noe bedre.

Ser vi på dette over tid, kan det være litt lettere å skimte en bevegelse i rett retning.

For noen år siden nektet u-landene for at også de skal kutte. Det er bare fire år siden Australias nåværende statsminister Scott Morrison viftet med en kullklump i parlamentet og hånet opposisjonen som krevde mer fornybar energi. Samme mann sa her i Glasgow at landet skal bli klimanøytralt innen 2050.

Ifølge Financial Times er det nå 130 land som sysler med mål om å bli karbonnøytrale. I 2019 hadde bare 19 land et slikt mål. En stadig større del av verdens utslipp er omfattet av et eller annet system der man betaler for å forurense.

TI L OG MED NATO SKAL KUTTE: Generalsekretær Jens Stoltenberg kom til Glasgow med beskjed om grønne klimakutt.

Så kan man peke på at dette bare er grønne løfter. Og at utslippene ikke går ned.

Sant nok. Men der er vi tilbake til de små, grå forhandlerne som jobber med avtaletekster. For når de har fått alt ned på papiret, kommer politikerne tilbake på konferansens siste dag.

Da skal de hit for å ta æren for det hele.

Mens folkene på bakrommene fortsetter arbeidet. For selv om topplederne snakker engelsk, er det ingen andre som kan trikset med å oversette deres svulstige språk til regneark.