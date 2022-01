LEKSER OPP: – Som landets finansminister har Trygve Slagsvold Vedum et stort ansvar for å bidra til en informert debatt, skriver Venstre-leder Guri Melby.

Vedums villedelser

Regjeringens statsråder kan ikke bruke tid på bortforklaringer som avsporer debatter og skaper grobunn for konspirasjonsteorier.

GURI MELBY, partileder i Venstre

Det meste er EUs skyld. EØS-avtalen som var skyld i en svak kompensasjonsordning for næringslivet. Strømkrisen var ACER og utenlandskablene sin skyld.

Alt dette ifølge Norges finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. Denne typen villedelser kunne Vedum saktens tillate seg i opposisjon. Men som landets finansminister har han et stort ansvar for å bidra til en informert debatt. For en regjering som har programfestet at de vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre er det tafatt å skylde på EØS hver gang de selv ikke klarer å løse et problem.

De siste årene har det oppstått en særnorsk konspirasjonsteori i EU-kritiske kretser der ACER har fått skylden for at strømprisene er blitt høyere. Men, Norge ut av ACER hadde ikke redusert norske strømpriser med et rødt øre. ACER er et EU-byrå som tolker regelverket politikerne har vedtatt og lager retningslinjer som nasjonale tilsyn må følge.

Derfor er det problematisk når Vedum på spørsmål fra Klassekampen om høye strømpriser skyldes ACER uttaler at noen vil «krangle på akkurat hva som skyldes Acer og ikke».

Det går ikke an å føre folk bak lyset i slike viktige spørsmål. Det er selvsagt lettvint for EØS-motstander Vedum å skylde på avtalen, men det får alvorlige konsekvenser for nordmenns holdning til internasjonalt samarbeid. Hans ord blir olje på konspirasjonsteoretikernes bål.

Det påvirker også debatten i Stortinget når Vedum villeder. Finansministerens falske premisser tåkelegger nemlig viktige debatter. Bortforklaringen hans om kompensasjonsordningen holdt for eksempel ikke mer enn én dag før ESA kontret med at «Det midlertidige rammeverket åpner et veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjepper i hjulene for de ulike EØS-landenes myndigheter».

Internasjonalt er Vedums sleivspark om ESA bare nok en skamplett for en regjering som gikk til valg på å krangle mer med EU. De startet med omkamp om EUs jernbanepakke. Vedum nører fortsatt opp under konspirasjonsteorier om at norske strømpriser skyldes EU og ACER. Samtidig som de vil utrede alternativer til EØS-avtalen. Når de nå igjen pekte på EØS som syndebukk for en svak kompensasjonsordning fører det selvsagt til irritasjon i Europa.

Det har vi ikke råd til. Uten en formell plass ved bordet er vi nemlig helt avhengige av et godt forhold til EU. Fortsetter vi sånn er jeg redd konsekvensen blir mindre innflytelse og mindre handlingsrom for Norge i Europa.

Det finnes nok av utfordringer som vi må løse i fellesskap. Pandemien, klimakrisen og Europas forhold til stormakter som USA, Kina og Russland er blant disse. Vi må også ha en ordentlig diskusjon om strømpriser der vi ser sammenhengen av alt som definerer prisnivået i Norge.

Derfor kan ikke regjeringens statsråder bruke tid på bortforklaringer som avsporer debatter og skaper grobunn for konspirasjonsteorier. Landets næringsliv står i en akutt krise. Det de trenger fra Vedum er politiske løsninger, ikke flere bortforklaringer.