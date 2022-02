SKADESKUTT: – I 1992 skrev jeg om USA: «Over den begynnende gründerkapitalismens tusener av tjatrende småspurver svevet republikkens altseende ørn». I dag ville jeg skrevet at ørnen er skadeskutt og at omkring de tjatrende spurvene lusker ulven.

Og at det er på høy tid at vi prøver å forestille oss et annet USA enn det vi hittil har tatt som en selvfølge.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Det bør av og til påpekes hvor usannsynlig det var at den amerikanske unionen skulle overleve sine første 80 år. Den amerikanske borgerkrigen, som begynte i 1861 og var en av de blodigste i historien, burde i hvert fall ha tatt knekken på den. Bare at Amerikas forente stater skulle overleve det første maktskiftet mellom politiske motstandere (fra John Adams til Thomas Jefferson i 1801), var ingen selvfølge.

220 år senere er det fredelige maktskiftet atter en gang ingen selvfølge.

Kanskje mindre selvfølgelig nå enn da.

Med Amerikas forente stater mener jeg den føderale unionen som ble grunnlagt i 1789 og som fremdeles holdes sammen av grunnloven som ble skrevet i 1787 og som ikke kan endres på noen annen måte enn gjennom tillegg. Det har blitt 27 tillegg opp gjennom årene. De ti første tilleggene, Bill of Rights, eller rettighetserklæringen, ble ratifisert i ett sveip i 1791. Det siste og tjuesjuende tillegget ble ratifisert i 1992, og flere blir det nok ikke. Å endre grunnloven gjennom tillegg krever en politisk samstemthet som USA bare kan drømme om i dag.

Som geologiske avleiringer ligger de der oppå hverandre, disse uforanderlige grunnlovsartiklene og -tilleggene: artikkel én, som gjør slaver til to tredjedels mennesker, det 13. tillegget (1865), som forbyr slaveriet, det 24. tillegget (1964), som gir alle lik stemmerett. Mellom disse ligger det lag på lag med høyesterettsavgjørelser tatt av ni dommere som er valgt på livstid og har makt til å avgjøre hva grunnlovsfedrene kan ha ment med det de skrev og dermed hvilke lover de føderale myndighetene i Washington har rett til å iverksette i hele USA, og hvilke lover delstatene har lov til å iverksette hver for seg.

Ved en høyesterettsdom (Brown vs. Board of Education of Topeka) ble det i 1954 avgjort at ingen delstat i USA kunne segregere skoler etter rase.

Ved en høyesterettsdom (Roe vs. Wade) ble det i 1973 avgjort at ingen delstat i USA kunne forby abort.

Ved en høyesterettsdom kan også en tidligere tolkning av grunnloven overstyres av en som kommer senere. Derfor kommer Roe vs. Wade sannsynligvis til å bli overstyrt av en tolkning som gjør abortlovgivning til en delstatlig foreteelse, med den følge at oppimot ti delstater forventes å innføre mer eller mindre strenge abortforbud.

Dette setter fingeren på skjørheten i de formelle lenkene som holder De forente stater sammen. All makt som grunnloven ikke uttrykkelig gir presidenten og Kongressen rett til å utøve i hele USA, er gitt til delstatene, som de kan utøve hver for seg. Noen delstater har dødsstraff, andre ikke. Noen delstater har inntektsskatt, andre ikke. Noen delstater tillater tenåringer å kjøpe halvautomatiske geværer, andre ikke. Noen delstater vil gjøre det enklere å stemme, andre vil gjøre det vanskeligere. Det kan virke underlig at makten over stemmegivningen i et presidentvalg skal ligge i hendene på delstatene, og kanskje enda underligere at delstatene tillates å ha ulike fremgangsmåter for hvordan stemmene skal avgis og telles, men også dette er en følge av grunnloven.

Frem til nå (til prisen av en borgerkrig) har det likevel fungert, selv om mistanker om valgfusk i den ene eller andre delstaten har vært en gjenganger. Etter en bitter strid om valgresultatet i i Florida i presidentvalget i 2000 måtte delstatshøyesteretten avgjøre saken, noe den gjorde ved å gi George W. Bush 537 flere stemmer enn Al Gore, og det avgjorde hele presidentvalget. Al Gore godtok rettens beslutning og erklærte seg beseiret. Den kanskje viktigste lenken til å holde De forente stater sammen, det grunnlovsfestede fredelige maktskiftet fra en president til en annen, hadde nok en gang vist seg å holde.

Frem til nå.

Det kommer den neppe til å gjøre neste gang det stilles spørsmål ved og næres mistro til valgresultatet i et presidentvalg, noe vi kaldt og rolig må anta at vil skje i 2024.

Kanskje brister lenken allerede i høstens mellomvalg til Representantenes hus og Senatet, ettersom tilliten til den amerikanske valgsystemet kontinuerlig undergraves av en amerikansk president som nekter å erkjenne at han ble beseiret og som den 6. januar 2021 oppfordret sin tilhengere til å marsjere mot Kongressen og «kjempe som helvete» – fight like hell – for å stanse et pågående maktskifte.

I delstat etter delstat hadde man før dette talt stemmer på nytt, valgmaskiner ble plukket fra hverandre, stemmesedler ble analysert (for å finne spor av kinesisk papir), valgmedarbeidere ble utsatt for trusler og rettssaker ble igangsatt for å ugyldiggjøre valgresultatet. Donald Trumps press på en republikansk delstatspolitiker for å få ham til å forfalske valgresultatet i Georgia finnes det lydopptak av. Nå er det også kommet dokumenter på bordet som viser at Trump vurderte å beordre forsvarsdepartementet til å beslaglegge delstatenes valgmaskiner. Og dessuten å la visepresidenten sin, Mike Pence, gripe inn i den grunnlovsfestede maktovertagelsesprosedyren i Kongressen og gi seieren til taperen.

Pence nektet og Trump tapte.

I det første sjokket etter stormingen av Kongressen så det en liten stund ut til at Donald Trump med dette ikke bare hadde mistet presidentmakten, men også makten over Det republikanske partiet, og dermed makten til å opprettholde den store løgnen om det stjålne presidentvalget.

Men slik gikk det ikke. Det som i stedet skjedde, var at Det republikanske partiet gjorde den store løgnen til sin egen, og lederne i partiet måtte reise i skytteltrafikk til Trump i Florida for å bøye kne og nakke og istemme i at valgseieren var blitt stjålet fra ham, siden det ble klart at Trumps urokkelig lojale base på anslagsvis flere titalls millioner amerikanere ikke var blitt svekket etter angrepet på Kongressen, men snarere styrket. Bare hver femte republikanske velger mener nå at Joe Biden er USAs rettmessig valgte president. De republikanske kandidatene som foran høstens kongressvalg tør å mene noe annet, kan telles på få fingre.

Hva dette kommer til å innebære for tilliten til kommende valgresultater, er det ikke vanskelig å forutse. Hvis en majoritet av Republikanernes kandidater går til valg på ikke å anerkjenne valget av Joe Biden, hvorfor skulle noen anerkjenne valget av dem selv? For ikke å snakke om valget av neste president?

Hvis Donald Trump i tillegg blir Republikanernes neste presidentkandidat i 2024, noe som er fullt mulig, blir det neste grunnlovsfestede fredelige maktskiftet langt ifra en selvfølge, og det gjelder uansett hvem som vinner valget. Tilliten til valgprosessen og valgresultatet kommer da til å bli torpedert sønder og sammen av Trumps løgner og av republikanske politikere som har gått til valg på å gjøre løgnene hans til sine egne, og dessuten av den vidunderlige nye medieverdenens mange trollfabrikker som produserer falske nyheter og konspirasjonsteorier. Og, kanskje aller alvorligst, av organiserte forsøk fra Trump-lojale republikanere på delstatlig og lokalt nivå på å ta kontroll over stemmegivningsprosessen og manipulere valgresultatet.

Risikoen for væpnede opptøyer i etterdønningene etter et slikt valg kan ikke undervurderes. I den Trump-lojale verden fremstilles nå angrepet på Kongressen som en patriotisk handling, og de tiltalte voldsutøverne som politiske martyrer. Trump selv har antydet at han kan tenke seg å benåde dem hvis han blir valgt på nytt. Hva slags signaler det sender til alskens «patriotiske» aktivister foran kommende strider om stemmetelling og valgresultater, er det ikke vanskelig å forestille seg.

I en nyutkommet bok, «How Civil Wars Start», hevder den amerikanske statsviteren Barbara F. Walter att USA kan stå nærmere en borgerkrig enn vi kanskje aner. Naturligvis ikke en borgerkrig som den forrige, med marsjerende armeer og blodige slagmarker, men det Walter har undersøkt og vil advare imot, er at den type ondartede indre etniske og kulturelle spenninger og konflikter som har eskalert til borgerkriger i andre land, vokser seg sterke også i USA. Tanken på en eller annen form for for borgerkrig er ikke fremmed for amerikanerne selv. 46 prosent svarte i en spørreundersøkelse i høst at de mener at det er direkte sannsynlig. Våpen finnes det i hvert fall nok av.

Det som ikke bare er sannsynlig, men helt sikkert, er at de ondartede etniske og kulturelle konfliktene og spenningene kommer til å bli ytterligere nørt oppunder og utnyttet i det neste presidentvalget, med den konsekvens at uansett hvem som blir valgt til USAs neste president (og uansett hvilken måte dette skjer på), er det en risiko for at vedkommende risikerer å ikke bli anerkjent av taperne, uansett hvem de er.

Det er naturligvis ikke uvesentlig hvem det blir som i en slik situasjon får nøklene til Det hvite hus og knappene til det føderale maktapparatet. Det verden og amerikanerne må begynne å forberede seg på, er at det kan bli en president som kommer til å bruke sin makt til å lamme det grunnlovsfestede systemet for maktskifte, maktfordeling og demokratisk kontroll. At en slik person noensinne skulle kunne bli valgt til president i USA, hadde de amerikanske grunnlovsfedrene ikke fantasi nok til å forestille seg, og enda mindre at en majoritet i Kongressen skulle gi sin grunnlovsfestede kontrollmakt på båten og falle på kne for en ny konge, så de ga derfor presidenten mer makt enn hva den den amerikanske republikken 232 år senere kan vise seg å tåle.

For 30 år siden (i en bok om den amerikanske ideen – «Friere kan ingen være», norsk overs. 1992) forsøkte jeg med én setning å fange det særegne i det amerikanske samfunnet som var blitt formet i spenningen mellom grenseløs individuell frihet i det små og et konstitusjonelt forpliktende fellesskap i det store. «Over den begynnende gründerkapitalismens tusener av tjatrende småspurver svevet republikkens altseende ørn», skrev jeg.

I dag ville jeg skrevet at ørnen er skadeskutt og at omkring de tjatrende spurvene lusker ulven.

Og at det er på høy tid at vi prøver å forestille oss et annet USA enn det vi hittil har tatt som en selvfølge.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad