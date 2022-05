Kommentar

En bisarr forklaring

Av Astrid Meland

I SOKKELESTEN: Espen Andersen Bråthen var ifølge sin egen forsvarer redd og følte det hastet da han forlot hjemmet sitt for å gå til angrep på tilfeldige offer i Kognsberg. Her fra overvåkningskameraet til Coop Extra hvor han angrep med pil og bue.

Espen Andersen Bråthen viste få følelser da han forklarte seg om drapene på Kongsberg.

38-åringen virket mistilpass. Han stirret inn i PC-en foran seg. Svetten piplet frem i pannen.

Men han var forberedt. Han hadde med seg to håndskrevne ark i retten onsdag. Han reiste seg, trakk buksen opp og T-skjorten ned.

Det var klart for hans frie forklaring.

Den var bisarr.

Gjerningsmannen snakket om frykten for å få grønn stær. Tre dager før han gikk til angrep, dukket et press opp bak øynene igjen.

Faren for å bli blind gjorde at det hastet. Og det hastet så mye at han gikk hjemmefra med pil, bue og kniver i bare sokkelesten.

Han ville drepe flest mulig, forklarte han. For å bli gjenfødt på ny. Han sa i retten at han angrer. Men han sa det tilsynelatende følelsesløst.

GIKK TIL NAGREP I SIN LOKALE COOP EXTRA: Espen Andersen Bråthen forklarte at han gikk dit fordi det der ville være mye folk.

Rettssaken i Hokksund tingrett varer til midten av juni.

Det er ikke helt opplagt hvorfor det er behov for så mange dager. Partene er ikke uenige om stort. Dette er ikke terror eller jihad, som spekulasjonene lød de første dagene.

Hverken aktor eller forsvarer ønsker fengselsstraff. De mener han ikke er tilregnelig. Og de sakkyndige er enig.

DREPTE MED KNIV: Gjerningsmannen lyktes ikke å drepe noen med pil og bue, og gikk over til å bruke kniv. Dette er et av drapsvåpnene.

Andersen Bråthen forklarte seg først stående, så sittende, med de kraftige armene av og til foldet foran på magen.

Det var disse nevene som spente buen og skjøt tilfeldige inne på hans lokale dagligvarebutikk på Kongsberg i fjor høst.

Og som knivstakk og drepte fem mennesker i hans eget nabolag. Folk han ikke hadde noe forhold til.

Familier har mistet sine kjære. Folk er traumatisert etter hans grusomme handlinger.

Det er sjokkerende å se det omfattende overvåkningsmaterialet fra drapsdagen. Gjerningsmannen går som en annen jeger rundt og spenner buen mot livredde forbipasserende.

Fordi han satt så mye inne i mørket at han begynte å slite med synet?

ADVARTE MOT USAMMENHENGENDE KLIENT: Forsvarer Fredrik Neumann la i retten vekt på at selv om klienten hans nå er medisinert, kan han slite med fremstillingsevnen. Han mener Andersen Bråthen er sterkt preget av psykisk sykdom.

På forhånd hadde forsvareren advart mot at klienten kunne fremstå svært disorganisert, som tankeforstyrret, kognitivt svekket, med svake språklige evner og fare for irrelevante og meningsløse assosiasjoner.

Forsvarerens oppgave er å forhindre fengselsstraff.

Men klienten oppfylte ikke forventningene på rettens første dag. Han svarte stort sett greit, snakket sammenhengende og slet ikke med språket.

Han virket tvert om som en som husker godt, og forklarte distansert hva slags hensikt han hadde, nemlig å drepe.

Det var ingen tegn til følelser eller anger da han snakket om drapene.Men når han ble spurt om type buer, piler og kniver, snakket han engasjert med sofistikerte ord.

I hvilken grad tiltalte virkelig angrer, om han er kvitt vrangforestillinger og om han manipulerer, er vanskelig å si etter første dag i retten.

Forvareren hans sa at han begikk handlingene «for å bli født på ny». - Dette er en virkelighet han fortsatt lever i, sa Fredrik Neumann i retten.

– Jeg synes å huske at det ikke var særlig gøy, sa tiltate selv om drapene.

Han mente det ikke var noen fare for gjentagelse. Blant annet fordi han ikke er redd for å bli blind lenger.

Og akkurat det fremsto som rent rør.

Aktor gjorde oppmerksom på at tema for rettessaken, ikke er det alle vil diskutere. Nemlig om politi og helsevesen har gjort nok, om han kunne vært stoppet.

Men det blir uunngåelig en del av saken.

Retten fikk blant annet se en interessant overvåkningsfilm inne fra Coop Extra hvor to politimenn bevæpnet med MP5 rykket inn for å stoppe Bråthen.

Men de rygget tilbake mot utgangen fordi han skjøt piler mot dem.

Hadde politimennene fått kontroll på ham da, ville ingen blitt drept denne kvelden.

KOM SEG UT NØDUTGANGEN: Gjerningsmannen sprang motsatt vei, inn i butikken, da politiet kom mot ham med våpen. Han kom seg ut nødutgangen og drepte fem mennesker.

Men gjerningsmannen kom seg ut nødutgangen, mens blålysene og politimennene sto igjen på forsiden.

Der møtte han en kvinnelig butikkunde.

Det gjorde sterkt inntrykk å se overvåkningsfilmen av henne og høre opptaket av hennes nødsamtale til politiet.

Hun dukket ned bak bilen sin for å ikke bli truffet. Men inne i bilen satt hennes fem år gamle datter. Hun prøvde å få sitt livredde barn ut av bilen og flykte samtidig som hun ble beskutt.

For et mareritt.

Overvåkningsvideoen viste at hun fikk hjelp av en mann i gul vest som kom springende.

Han sprang med stort mot i «feil retning» for å hjelpe kvinnen og barnet.

Andersen Bråthen fortsatte jakten, nå med kniv. Det var etter Coop-skytingen han drepte fem mennesker.

Kunne det vært unngått?

Tiltalte erkjenner alt han har gjort. Resultatet av straffesaken er mer eller mindre gitt.

Det interessante spørsmålet er om flere kunne gjort mer. Som mannen i den gule vesten.