Om de hadde klart å drepe ham ...

Av Astrid Meland

GIKK UT OG FILMET: Mens ukrainske soldater kjempet i gatene like ved, gikk Volodymyr Zelinskij ut for å spille inn film – Vi er alle her, var beskjeden i videoen som ble lagt ut på Facebook 25. februar, dagen etter at russiske soldater invaderte landet og prøvde å ta ham.

Tre måneder etter den russiske invasjonen sitter ikke Kyivs innbyggere i en russisk filtreringsleir. De går i operaen.

Det finnes en plan B om han blir drept. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelinskij som snakket på toppmøtet i Davos mandag. Om han dør, er det parlamentets president som er utpekt til å ta over.

Og presidenten er ifølge ukrainske kilder forsøkt drept et dusin ganger.

«JEG ELSKER UKRAINA»: Beskjeden på skiltet sentralt i Kyiv 24. februar 2022. Russerne lanserte en «spesialoperasjon» denne dagen. Altså invaderte de Ukraina.

I et intervju med Time i april fortalte presidenten om den første natten. Russiske soldater inntok Kyiv med mål om å drepe eller fange ham og familien.

De russiske soldatene var bare minutter unna. Han kunne høre skuddene på kontoret sitt. Men ukrainske tropper klarte å slå dem tilbake.

Et nytt forsøk ble gjort natten etter.

Zelinskij avslo amerikanernes tilbud om evakuering med sine nå berømte ord: – Jeg trenger ammunisjon, ikke skyss.

MINIBANKKØ I KYIV: Siden invasjonen har ufattelige ti millioner ukrainere lagt på flukt. Menn mellom 18 og 60 år får ikke forlate hjemlandet.

Med stigende engstelse fulgte også vi nordmenn satellittbildene av den over 60 kilometer lange kolonnen som var på vei mot Kyiv.

En fullskala invasjon virket nær. Ville de omringe hovedstaden? Mange levnet Ukraina og Kyiv små sjanser.

Men russerne kom aldri så langt.

Etter hvert ble det tydelig at de hadde begått store tabber. Logistikken fungerte ikke. Forsyningslinjene var brutt. Stridsvognene var forlatt. Det ble snakket om desertering og unge soldater hentet fra russiske bakevjer som ikke ante hva de kjempet for.

Russerne hadde kjørt seg fast.

FLYSIRENER I KYIV SENTRUM: Ukrainske soldater i sentrum på invasjonsdagen. De klarte å slå tilbake de russiske soldatene som kom for å ta presidenten.

I slutten av mars kom den ukrainske motoffensiven.

Russerne erklærte at første del av «operasjonen» var over, og at de ville konsentrerer seg om «å frigjøre» områder øst i Ukraina.

De trakk seg tilbake. By etter by ble frigjort av ukrainske soldater.

Nå er det ikke lenger mange som tror Russland skal okkupere hele landet.

Kampene foregår for tiden i et hjørne av landet.

Mens verdens statsledere kommer på besøk til presidenten, som igjen jobber fra presidentpalasset, og ikke i en bunkers.

Og Kyivs innbyggere går i operaen igjen.

SKADET: En kvinne utenfor sykehuset i Tsjuhujiv øst i Ukraina 24. februar. Byen ligger i Kharkiv som russerne først inntok, men som nå i mai måtte trekke seg tilbake fra.

De russiske feilstegene var enorme. Og det skulle bli flere nederlag: Senkingen av flaggskipet Moskva, som ble forsøkt dekket over. Den heroiske motstanden i Mariupol. Styrken i de vestlige sanksjonene. Et samlet Europa. Svak russisk etterretning.

Det var mye Putin ikke hadde regnet med. Og så ble uhyrlighetene i Butsja avdekket.

Det at russerne var mye svakere enn antatt, førte til at flere eksperter etter hvert så for seg et russisk nederlag.

Eller til og med at russerne kastes helt ut av landet.

PÅ VEI MOT UNGARN: En mor og datter gående mot den ungarske grenseovergangen 25. februar i år.

Akkurat nå bølger krigen frem og tilbake i øst. Langs den lange fronten ser det mange steder ut til å være lite bevegelse.

Men russerne rykker sakte frem. De har utvilsomt hatt større krigslykke i sør og i øst enn i resten av landet.

For ser man på kartet, har russerne tapt mye. Men de står også i større område enn da invasjonen ble innledet 24. februar 2022.

Militæranalytikere peker på at russerne er blitt flinkere i luften og bedre til å koordinere seg.

MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMET: Denne kvinnen bodde i en av Kyivs forsteder som ble angrepet av russerne. Områdene er nå frigjort igjen.

Enkelte analytikerne mener kolleger har vært for håpefulle når de har spådd ukrainsk seier.

For russerne har utholdenhet og mange folk. I tidligere kriger har de også slitt innledningsvis, men slått tilbake.

Men det er viktige forskjeller her. Russerne kjemper i Ukraina nå. Et digert land som har omtrent en tredel av Russlands befolkning. Dette er noe annet enn Finland og Tsjetsjenia. Invasjonsmakten trenger langt flere folk enn den som forsvarer seg.

Men ekspertene har helt ulike syn på hvilken vei dette går.

Og ingen vet, selvfølgelig. Det kommer an på så mye, som hvor mye hjelp Ukraina får. De økonomiske sanksjonene mot Russland. Forholdene internt i Kreml.

FØDT I KRIGEN: En mor ammer sin baby utenfor Kyiv 20. mars. En boligblokk var truffet av murstein etter at en russisk rakett var skutt ned.

Men en ting er ganske sikkert: Om Zelenskij hadde blitt drept den torsdagen i februar, ville alt vært annerledes.

Om den russiske henrettelsespelotongen hadde lyktes, kunne Ukraina vært okkupert av russerne nå.

Etter mønster fra Krim og Donbas, ville de ukrainske veiskiltene blitt skrudd ned. De ukrainske mediene forbudt. En russisk marionett hadde styrt landet. Det ville vært russiske soldater på hvert gatehjørne. Ukraina ville på nytt vært en koloni, som i Sovjettiden. Eller under den tyske okkupasjonen.

SYKEHUS-SELFIE: Den ukrainske presidenten på besøk på et militærsykehus utenfor Kyiv i mars.

Zelinskij overlevde. Og han vant informasjonskrigen mot en isolert president i Kreml som ikke engang er på internett.

Det viste seg å bli uhyre viktig.

Fortsatt finnes dem som mener den menneskelige lidelsen bare forlenges av vestlig våpenhjelp til Ukraina. De hevder det ikke er noe poeng å kjempe mot «overmakten» Russland. Og at det er best om man legger ned våpnene.

Men det er galt. For store deler av Ukraina er fremdeles fritt. Vi tror ikke lenger Kyiv skal falle. Russerne tvinges til å se på Ukraina som et selvstendig land.

Og det var det verdt.

Om dette ikke er noe å kjempe for, er det ikke mye som er det. Vi bør ha skjønt det nå: Det Putin kommer med, er det motsatte av frigjøring. Det er et fascistisk diktatur.