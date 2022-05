LOBBYISME: – Jeg synes tidligere representanter fortsatt kan ha den særfordelen det er å gå i kafeen eller biblioteket på Stortinget uten følge. Derimot bør tidligere representanter som skal påvirke nåværende representanter være oppført i et lobbyregister, akkurat som andre lobbyister, skriver kronikkforfatteren. Eks-topp-politikerne på bildet jobber alle som lobbyister eller PR-rådgivere, og har muligheten til å få et eksklusivt adgangskort til Stortinget.

Lobbyregister trumfer gullkort på Stortinget

En skroting av det såkalte «gullkortet» vil ikke gi større åpenhet og innsyn i lobbyvirksomheten på Stortinget. Det er det bare et lobbyregister som kan bidra til.

ERLING MOE, kommunalråd i Trondheim (V)

Tidligere Ap-partisekretær Martin Kolberg leverte nylig et pinlig forsvar i NRKs «Dagsnytt 18» for det omtalte «gullkortet», altså et livsvarig adgangskort til Stortinget for tidligere representanter.

Det aller pinligste er likevel at han vil beholde adgangen til Stortinget, men er imot innføring av et lobbyregister.

For en skroting av «gullkortet» vil ikke gi større åpenhet og innsyn i lobbyvirksomheten, det er det bare et lobbyregister som kan bidra til.

Ap, Høyre, Sp og Frp har alltid gått imot Venstres forslag om lobbyregister, senest sist torsdag. Derfor lyder det hult når stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) vil se på «gullkort»-ordningen samme dag som han avviser et lobbyregister.

Pressens organisasjoner, Europarådet, kommunikasjonsbransjen og Transparency International har alle anbefalt at Norge gjør som blant andre EU, USA og flere land, og innfører en registrering av folkevalgtes kontakt med lobbyister.

Venstre foreslo nå at presidentskapet skulle utrede ulike modeller for en registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget og departementene for å påvirke saker som er til behandling.

Selv dette forsiktige forslaget ble avvist av presidentskapet.

Lobbyregister er relevant også for kommunene. Det er nå snart fem år siden bystyret i Trondheim vedtok mitt forslag om å opprette lobbyregister. Dette ble mulig fordi Arbeiderpartiet endret standpunkt til lobbyregister. Årsaken var påstander om samrøre mellom utbyggingsinteresser og sentrale Ap-politikere i noen konkrete saker.

Gjennom reguleringssaker forvalter Trondheim kommune store verdier. Etter fem år og flere bystyrevedtak er ikke registeret etablert. Årsaken er at kommunedirektøren, kommuneadvokaten, statsforvalteren og Datatilsynet kaster denne varme juridiske poteten mellom seg.

Statsforvalteren i Trøndelag opphevet bystyrets vedtak med reglementet for et lobbyregister, men ikke selve vedtaket om å opprette et slikt register. Kommuneadvokaten i Trondheim har etter dette endret syn, og mener nå at et lobbyregister vil være i strid med personvernet.

Trondheim kommune, senest ved et bystyrevedtak for over to år siden, har bedt Datatilsynet om råd knyttet til opprettelsen av et lobbyregister. I brev til kommunen både i 2019 og i 2020 viser Datatilsynet til at det er kommunen som selv avgjør det rettslige grunnlaget for et lobbyregister.

Datatilsynet er nasjonal rådgivningsmyndighet for personlovgivningen basert på GDPR, men overlater altså disse juridiske vurderingene til hver enkelt kommune.

Lobbyregisteret ble vedtatt med knapt flertall i Trondheim bystyre. Vi som har kjempet for et lobbyregister fremmer ikke på nytt et forslag til reglement for et slikt register mot kommuneadvokatens råd, og med risiko for å få vedtaket opphevet av Statsforvalteren. Jeg antar at kommunedirektøren ser det på samme måte.

Datatilsynet fremstår byråkratisk og stivbeint. Vedtaket i Trondheim har nasjonal interesse, og er fulgt opp i flere kommuner og fylkeskommuner. Disse venter nå på en avklaring fra Datatilsynet.

De rettslige vurderingene rundt dette kan ikke variere mellom kommunene, men må få en nasjonal avklaring.

Større åpenhet rundt politiske påvirkningsprosesser vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og gi økt tillit til politiske beslutninger.

Målet med et lobbyregister er ikke å hindre lobbyisme, eller bringe den i miskreditt. Tvert imot er kontakt mellom politikere og lobbyister helt legitimt og har alltid vært en del av politikken. Et godt samspill mellom beslutningstagerne og de beslutningene angår er viktig i et levende demokrati.

En av årsakene til «gullkort»-striden på Stortinget var at tidligere justisminister Monica Mæland lobbet for Dagligvarehandelen ved hjelp av sin adgang til Stortinget, selv om Mæland ikke har slikt adgangskort fordi hun ikke har vært representant.

VG viste i en artikkel lørdag 21. mai at flere med «gullkort» også er lobbyister. En avvikling av ordningen vil ikke gi mer åpenhet. Dette er i realiteten en populistisk avsporing.

Jeg synes tidligere representanter fortsatt kan ha den særfordelen det er å gå i kafeen eller biblioteket på Stortinget uten følge. Det er en påskjønnelse for å ha vært folkevalgt, koster staten ingenting, og plager få.

Derimot bør tidligere representanter som skal påvirke nåværende representanter være oppført i et lobbyregister, akkurat som andre lobbyister.

Monica Mæland kom inn på Stortinget, og lobbet så mye hun ville uten å være oppført i et lobbyregister.

Jeg synes det er slapt av pressen som har omtalt «gullkortet» (som Dagsnytt 18, VG og Aftenposten) ikke å drøfte det i sammenheng med lobbyregister.

På Stortinget hindrer flertallet et slikt register, mens Datatilsynet er bremseklossen for kommuner og fylkeskommuner.