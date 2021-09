Kommentar

KrF og MDG i dødens gruppe

Av Yngve Kvistad

SLIKKER SÅR: Une Bastholm og Kjell Ingolf Ropstad.

Skal KrF gjenoppstå over sperregrensen må de skaffe seg flere troløse velgere.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Både MDG og KrF slikker sine sår etter en valgnatt som sendte dem til en politisk variant av dødens gruppe. En ørkenvandring i skyggenes dal som vil vare i 1460 dager og 1460 netter.

Hva som venter på den andre siden, vet ingen. Melk? Økologisk honning? Utjevningsmandater?

Om fire år kan situasjonen være en annen. Kanskje øker flokken. Kanskje mister de begge sine respektive tre representanter som tross alt passerte parlamentets perleport.

Det er uansett altfor tidlig å avskrive MDG og KrF. Bare spør Venstre.

Sperregrense er kun et tall.

Død, hvor er din brodd?

les også Klimasaken er viktigere enn MDG

Miljøpartiet De Grønne står overfor andre utfordringer enn KrF. Selv om MDG gjorde sitt beste valg noensinne, gjorde de det ikke godt nok. Meningsmålingene pekte til himmels, men i ekstasen falt budskapet til jorden som Onans sæd. Det utløste engasjement, men ikke håndfaste velgere.

MDG må gå i seg selv for å finne ut hvorfor – og når? – meningsmålte sympatisører trakk seg ut.

Var diagnosen om klodens forestående klimakterie-kollaps for drøy? Den foreskrevne medisin for sterk? Ble det brukt for mye utestemme?

Hvorfor vendte bygde-Norge det døve øre til?

Hvem skal MDG fri til når ikke en gang ungdommen, vår fremtid, fant det bryet verdt å slutte rekkene om miljøsakens tydeligste talspersoner?

Skal man dømme etter selvransakelsen de siste dager, er det nå så dårlig klima i Miljøpartiet at når Dagsnytt 18 skal ha diskusjon om hvorfor MDG snublet på målstreken, er motpolene i debatten to av partiets ledende profiler.

les også Tidligere Hareide-rådgiver: Dette valget er KrFs død

KrF kommer med tilsvarende sikkerhet til å måtte granske hjerte og nyrer. Deres meningsmålinger var imidlertid ikke like himmelropende som budskapet – som i liten grad ble feiltolket. Det kan ha vært noe av problemet.

Med et partiprogram som henvendte seg til Metusalem-generasjonen og et grunnfjell av saltstøtter hjalp det lite å ha en partileder så ung av år at han han fortsatt bodde hjemme på gutterommet.

Veivalget KrF gjorde i 2019 penset partiet inn på den smale sti. Den skulle ta hjorden trygt hjem til Bibelbeltet, men viste seg så smal at det ikke var rom for nye velgere der. Vel fremme sørvestpå møtte Kjell Ingolf Ropstad bedehusveggen.

De konservative kristne hadde gått til konservative De Kristne. Sentrumsvelgerne gikk til Sentrum. De kristelige som utgjorde folkepartiet, som gjorde KrF greit en gang – også for dem som tillot seg en sigar eller et glass rødvin uten å frykte apokalypsen – så hvilken venn de hadde i Jonas.

Ap-lederen som i sommer fortalte avisen Vårt Land at han «ser på Bibelen og kyrkjas historie som eit etisk vegkart» i livet sitt, at han ble kristen i voksen alder, og hvordan han trekker linjer frem til i dag fra Hans Nielsen Hauge og det radikale budskapet i Bergprekenen.

FOLKEPARTI: Partiledere som unnet seg et glass og en sigar uttrykte fordomsfri bredde i KrF - selv om også Valgerd Svarstad Haugland (1995–2004) og Kjell Magne Bondevik (1983–95) sto i politiske prinsippkamper.

les også Kjell Magne Bondevik om KrFs krisevalg: – Man får en sorgfølelse

De fleste partier, antakelig alle, har velgere med en kristen gudstro, eller som på annet vis er opptatt av kristne verdier. Knut Arild Hareide så for seg et KrF som også appellerte til venstre for sentrum, og trakk til seg denne type velgere. Et bredere parti, simpelthen.

Hadde Hareide vært leder for et kristelig folkeparti sør for Lindesnes, ville hans syn vært midtstrøms. Men høyresiden i partiet ville det annerledes. De ville rendyrke en retning som nå viser seg å mangle oppslutning. Ikke engang menigheten var sterk nok i troen på Kjell Ingolf Ropstads prosjekt.

I mange europeiske land er det ingen som stusser over at kommunister går i kirken. Eller at kristne stemmer ildrødt. Partisaner i Italia, Hellas og Spania bar sin bibel i samme uniformslomme som det kommunistiske manifest. Frigjøringsteologene i Latin-Amerika var marxister i prestekjole.

les også Hør Giæver og gjengen: Kan Krf få et liv etter døden?

Da Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland ledet KrF, klarte de å mobilisere konservative sentrumsvelgere og liberale kristne på samme program som bedehusvelgerne sluttet opp om.

Skal partiet igjen kunne våge å bruke sitt hele og fulle navn uten å bryte Det åttende bud, må det bli også et folkeparti i gavnet.

Venstre ble brutalt forlatt av sine velgere ved Stortingsvalgene i 1985 og 1989. I 1993 vant Lars Sponheim kampen for tilværelsen. Den har gjenværende venstrefolk utkjempet hvert fjerde år siden.

Det har kostet Venstre sitt opprinnelige grunnfjell på bygdene, men partiet har gjenfødt seg selv som et liberalt alternativ i bynære strøk – der vi alle til sist ender uansett.

les også Venstre: Kampen for tilværelsen

De troløse er Venstres svøpe. Men gentrifiseringen av partiet har også gitt sosialliberale ideer et nytt hjem. Hva MDG og KrF muligens kan lære av Venstres hamskifte, er at de rettroende ikke er en stor nok base til å bygge innflytelse på.

Skal man først drive med politikk, er det gjerne et poeng at man gjør seg relevant.

Ideologien er slett ikke døde, slik noen hevder, men politiske partier av i dag må være romslige nok til også å fange stemningen i løpende folkebevegelser. Der har de troløse simpelt flertall.