Hun vant debatten – Erna får sekser

BODØ (VG) Erna Solberg får toppkarakter av VG i det som kan bli hennes siste partilederdebatt som statsminister.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

NRKs partilederdebatt i Stormen i Bodø er den siste før valget på mandag – og en av dem som har mest erfaring fra slike debatter var best i kveld. Det mener VGs kommentatorer.

De ni politikerne diskuterte rødgrønt samarbeid, skole, Stortingets pendlerleiligheter, Nord-Norge-banen og tvangsoppløsning av fylker og kommuner. Til slutt fikk partilederne holde en uavbrutt appell.

Den store vinneren er statsminister Erna Solberg (H), ifølge VGs kommentatorer. Men også utfordreren Jonas Gahr Støre (Ap) får se de høyere tallene på terningen.

Hvem av dem som slår best an hos folket får vi vite mandag kveld.

Men her kan du lese hvem VG-kommentatorene Hanne Skartveit, Astrid Meland og Tone Sofie Aglen synes var best – og dårligst - av partilederne.

Og ikke minst: Her kan du selv trille terningen.

Debatten: 5

Starter uhøytidelig og gøy, med glimt i øyet. Rett inn i rødgrønt kaos, får synliggjort forskjellene og spriket. Programlederne er effektive utspørrere. Godt strukturert debatt, interessante temaer, høy temperatur uten at det blir kakling. Fredrik Solvang surret litt om leiligheter til stortingsrepresentanter, her skled debatten ut i lettvintheter. Fremsto uforberedt om viktig tema. Mange saker på mange politikere, litt ufair mot KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad å kjøre ham, som den eneste tilstedeværende i debatten. Og mot en SVer som ikke engang var til stede, og kunne svare for seg. Ikke bra.