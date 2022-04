TID FOR FLYGING: – Jeg kan ikke akseptere at kjønn benyttes som et argument for å holde kvinnene borte fra hoppsportens Formel 1, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser Silje Opseth under RAW AIR hopp kvinner i Holmenkollen i mars.

Debatt

La kvinnene få fly – nå!

Vi er langt på overtid i likestillingskampen. Selv om hoppjentene fikk prøvefly i Vikersund i 2004, står de fortsatt uten konkurranser i verdens største hoppbakke. Mitt krav før kalendermøtet i FIS er klart: Slipp kvinnene til i Vikersundbakken til vinteren.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGVILD BRETTEN BERG, generalsekretær i Norges Skiforbund

Som generalsekretær i Norges Skiforbund kan jeg ikke akseptere at kvinnelige utøvere ennå ikke har like muligheter som mannlige utøvere. Det er simpelthen ikke til å forstå at Maren Lundby, Silje Opseth og de andre stjernene ikke får fly!

Beslutningen om å la kvinnene få skiflygingsrenn ligger i første rekke i Kalenderkomiteen i hopp i det Internasjonale Skiforbundet (FIS). Komiteen møtes i påskeuken. Norges Skiforbund har på nytt søkt komiteen om å få avholde skiflygingsrenn for kvinner i Vikersund under RAW AIR.

Når neste års terminliste diskuteres av medlemmene i kalenderkomiteen, har hopp sin landslagssjef en stor oppgave i å overbevise sine mannlige kollegaer i komiteen om at det må være like muligheter for kvinner og menn.

Motargumentet om at kvinnene ikke er «klare» for skiflyging, og at det ikke er «sikkert» for jenter å fly, bærer preg av fordums tider hvor kvinnene var henvist til kjøkkenbenken. Jeg kjøper ikke de argumentene flere av medlemsnasjonene i kalenderkomiteen forfekter. Jeg kan ikke akseptere at kjønn benyttes som et argument for å holde kvinnene borte fra hoppsportens Formel 1.

Det er og blir kjønnsdiskriminering.

Norges Skiforbund har i flere år argumentert for at kvinnene må få fly. Likestillingsargumentene er fremmet klart og tydelig både gjennom våre representanter i kalenderkomiteen og i FIS sin hoppkomité, og gjennom påvirkningsarbeid mot andre medlemsnasjoner i FIS.

Norges Skiforbund har foreslått konkurranseprogram, vi har argumentert for den kommersielle verdien til skiflygingsrenn, vi har sågar utredet det fysiske utgangspunktet for kvinner for å kunne fly.

I vinter fikk kvinnene hoppe i verdens største hoppbakke i Willingen, som et skritt på veien mot skiflyging. Hopprennet i Willingen var en god test! Det finnes etter vårt syn ingen argumenter for at kvinnene ikke skal kunne fly.

Likevel stemmer flertallet av medlemsnasjonene i FIS imot å gi de kvinnelige utøverne de samme mulighetene som de mannlige utøverne.

Når jeg skal forklare min 12 år gamle datter hvorfor hoppjentene ikke får samme mulighet som hoppguttene kommer jeg helt til kort. På lik linje med at vi i Norges Skiforbund kommer til kort med å forklare dette for den norske befolkning.

Det er jo heller ikke til å forstå i et land hvor likestilling er en bærebjelke i samfunnet. I et samfunn hvor likestillingsprinsipper er inntatt i grunnleggende lover og regler.

Gjennom et brev fra NISO og LO sendt til kalenderkomiteen i FIS, fremkommer også henvisning til EU og EØS-regelverket som oppstiller krav om like muligheter og lik behandling. Å ikke la kvinnene få fly kan ifølge NISO være brudd på disse regulativene. Det sier jo sitt.

Vi har sett gjentatte ganger at avlyste hopprenn kun blir erstattet på herresiden. Hvorfor er det slik? Sist vinter foreslo Norges Skiforbund at «arrangørnasjoner som har hopprenn for menn, også må forplikte seg til å påta seg hopprenn for kvinner».

Det resulterte i tidenes beste sesong for de kvinnelige hopperne denne vinteren, før pandemi og krig dessverre medførte at rennene i Japan og Russland ble avlyst. I Norge tok vi på oss et ekstra renn under RAW AIR som erstatning for de avlyste rennene. Vi vil – og vi kan her i Norge!

Nå må vi kreve at Slovenia, Polen, Østerrike, Sveits og de andre medlemsnasjonene i FIS også må være seg sitt ansvar bevisst. Jeg forventer at hopp-representantene i kalenderkomiteen i FIS kjenner sin besøkelsestid, og lar kvinnene fly!

I sesongen som nå er avsluttet arrangerte Norge 1 av 3 hopprenn for kvinner i World Cup-sammenheng. 7 av 19 renn ble arrangert på Lillehammer eller i Holmenkollen. Sammen med Tyskland arrangerte vi flest renn. Det er vi stolte over.

Vi skal heller ikke glemme at vi i år hadde større premiepott sammenlagt i RAW AIR for kvinnene enn for mennene etter at vi fikk satt inn ekstra renn. Det er unikt!

Siden hopp kvinner kom på den internasjonale kalenderen på starten av 2000-tallet, har Norge arrangert over 60 kontinentalcuprenn (nivå to) og over 40 World Cup-renn. Vi var først ute med stor bakke i Holmenkollen, og har hele tiden jobbet for økt likestilling.

Norges Skiforbund var en aktiv pådriver for at Maren Lundby skulle få hoppe stor bakke under VM i Oberstdorf, noe som opprinnelig ikke var planlagt.

Norges Skiforbund skal være en foregangsorganisasjon innen likestilling, både sportslig og på leder- og trenernivå. Vi fortsetter å utvikle morgendagens skiledere og håper vi ser flere kvinnelige hopptrenere som Line Jahr i årene som venter.

Hoppjentene er klare. Skiforbundet er klart. Vikersund er klar. For å se kvinnene fly ned mot – og kanskje over – 250 meter i Vikersund neste år. Spørsmålet er om andre medlemsnasjoner i FIS og hoppsporten sine egne komiteer er klare. Vi skal gjøre alt vi kan for å få det til.

La hoppjentene bli hørt! La hoppjentene fly.

PS! Kalendermøtet i FIS avholdes 13 april.