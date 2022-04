Leder

SVs klassedelte skole

SV vil avskaffe eksamen. Blant alternativene de foreslår, er oppgaver som går over lengre tid. Det vil tjene middelklassens barn.

Norsk skole er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller. Det er alvorlig. Skolen er i utgangspunktet den beste arenaen for å gi alle mennesker muligheten til å skape sitt eget liv. Til å bruke evnene sine, tilegne seg kunnskap, og legge et grunnlag for veien videre.

Barn blir født med ulike forutsetninger. Hvor du kommer fra, familiebakgrunn og foreldrenes utdanningsbakgrunn betyr i dag altfor mye for hvordan elevene gjør det på skolen.

Den som får hjelp hjemme, som har gode samtaler rundt middagsbordet, og som har foreldre som følger opp både skolearbeid og fritidsaktiviteter, har det lettere enn den som må ordne det meste på egen hånd.

Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Men skolens mål må være å forsøke å utjevne disse forskjellene. Å skape en skolehverdag der elevene i større grad opererer under de samme forutsetningene. Det betyr blant annet at elevene må stille likt når de skal teste hva de har lært.

Eksamen er en slik test. Her får alle den samme oppgaven. De må løse den på skolen, uten hjelp hjemmefra. De vurderes av en sensor utenfra, som ikke kjenner eleven, og elevens innsats gjennom skoleåret, eller bakgrunn.

SV vil ha andre måter å måle elevenes kunnskap på. Som såkalte mappevurderinger, som måler elevenes innsats gjennom året. Og eksamensoppgaver som går over lenger tid. Det må bety dager eller uker.

Med oppgaver som gir mulighet til hjelp og støtte hjemme - for de elevene som har slike ressurser på hjemmebane.

Et annet aspekt ved eksamen er at også skolene måles. Alle elever, fra hele landet, får den samme oppgaven. Alle vurderes av noen utenfra. Dermed får også den enkelte lærer, og den enkelte skole, en klar tilbakemelding på sin egen innsats.

Suksess for en skole handler ikke nødvendigvis om å ha de beste resultatene på eksamen. En skole i et område med store sosiale utfordringer, kan ha gjort en imponerende jobb med å løfte sine elever.

Dette krever langt mer fra lærere og skoleledelse, enn å lose elever fra ressurssterke hjem, frem til toppkarakterer. Dette må det tas høyde for når skoler vurderes og rangeres.

SVs skolepolitikk er en skole for de ressurssterke. På samme måte som elevorganisasjonene ofte er dominert av ressurssterke elever. Naturlig nok.

Men at det er slik, må innebære at deres innspill, for eksempel når det gjelder fraværsgrenser eller nye eksamensformer, må leses i lys av dette.

Selvsagt kan eksamensformer både utvikles og endres. Kanskje kan flere fag ses i sammenheng, kanskje kan det være andre kombinasjoner av skriftlig og muntlig eksamen.

Men hensikten må hele tiden være at elevene skal måles ut fra hva de selv har lært. De må prestere på egen hånd, uten hjelp hjemmefra.

Her er eksamen, utført på skolen, innenfor en fast tidsramme, det beste alternativet. Det gir alle de samme mulighetene. Den samme sjansen til å lykkes.