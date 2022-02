Kommentar

Også fluor-floken er en parodi ...

Av Leif Welhaven

Det er lett å være mot fluor under skiene. Men det har vist seg vrient å få implementert et forbud som fungerer.

Som om OL i Kina ikke hadde nok problemer fra før, så er det umulig å stole på at ingen lurer seg til å gå med forbudt fluor under skiene.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Temaet har logisk nok druknet litt i covidkrisen, men nå som skiidrettene skal i gang i Kina har vi altså et fluorproblem skitoppene aldri klarte å løse. Det gjør at en helt grunnleggende forutsetning for tillit ikke er til stede.

Vanligvis er det noen helt enkle prinsipper i toppidrett:

Det konkurreres innenfor et tydelig og forståelig regelverk. Testing og kontroller skal fange opp uregelmessigheter, og det skal få konsekvenser å ikke overholde reglene.

Hensikten er å sikre rettferdige konkurranseforhold.

Men slik er det ikke overalt i OL. Hvis det er mulig å foreta seg noe ulovlig uten risiko for å bli oppdaget, og uten at det engang ville fått konsekvenser om du blir tatt, kan man lure på om det hele tatt er dekning for å si at noe er «forbudt».

Temaer selvsagt fluor under skiene. Dessverre er forvirringen påfallende i en OL-sesong. Enklere blir det ikke av at langrenn og skiskyting ser ut til å ha valgt en ulik kontrollpolicy.

Bakteppet for det hele er at det er godt dokumentert, blant annet av Budstikka og Dagbladet, at fluoren har medført betydelig helse- og miljømessig skade.

Derfor er det enkelt å stille seg bak grunntanken om å forby fluor, og prisverdig at skitoppene vil uvesenet til livs.

Men er det levelig for skisporten å ha en regel uten reelle kontroller og sanksjoner?

I mange sammenhenger er det positivt med tillitsbaserte systemer, da tillit er en viktig komponent i et velfungerende samfunn.

Her snakker vi imidlertid om toppidrett. Millioner og marginer henger tett sammen.

I denne sfæren blir det dessverre naivt å tro at ingen vil prøve seg. Derfor er det leit, men ikke uventet, at det nylig ble avslørt det som fremstår som åpenbart juks.

Det er slett ikke sikkert at ulovlig fluor vil bli brukt i OL, og værforholdene kan bli avgjørende for om eventuelle juksemakere får en effekt av å bruke produktene. Men bare det at vi ikke aner, og at systemet er bygget på «forbrytelse uten straff» for øyeblikket, er jo i seg selv dypt bekymringsfullt.

Det hele blir ikke enklere av at du har en type fluorsmurning (C6) som er tillatt, mens en annen (C8) ikke er det. Om det ikke var komplisert nok, er det altså et myndighetsbestemt forbud mot fluor som gjelder i EU, mens det ikke foreligger noe slikt forbud i Kina.

Likevel hevder Det internasjonale skiforbundet (FIS) at C8-fluor er ulovlig i OL, fordi deres regelverk gjelder. Bare med det ørlille forbehold om at risikoen ved å fuske i langrenn fremstår som liten, om noen i det hele tatt. I skiskyting er det derimot varslet mulige stikkprøver, uten at vi vet hvor effektive disse er.

Hvorfor FIS ventet så lenge med å komme på banen i fluorsaken er det umulig å forstå. Nå er det store spørsmålet om og eventuelt når et tilstrekkelig godt test- og kontrollregime kommer på plass. Frem til det virker det dessverre å være fritt frem om man vil bryte reglene.

Omtrent her står vi.

Det eneste vi vel kan si sikkert er at nåsituasjonen rundt «fluorforbudet» har fått et parodisk skjær over seg. Med et svært alvorlig bakteppe.