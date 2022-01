Kommentar

Norge i revers – en tapt mulighet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Regjeringen kunne startet med blanke ark, men ser ut til å ha ett favorittverktøy i skuffen. Reversering har sjelden gjort verden bedre.

Det er noe fantasiløst over hvordan den nye regjeringen velger å behandle reformene de ikke liker. Nå har de alle muligheter til å begynne på nytt og spørre hvordan tjenester kan bli bedre, men velger heller å hoppe til konklusjonen, om det er regionreform, domstoler eller lensmannskontor.

Svaret er at alt skal reverseres. Som om gårsdagens løsninger er de beste. Slik er det sjelden. Derimot er det slik at det meste kan forbedres. Men da må man først spørre hva problemet er.

Det er til å forstå at Ap og Sp ikke ønsker å videreføre alle resultatene av åtte borgerlige år. Regionreformen er slett ikke noe perfekt barn av Solbergs regjering. Men selv om den politiske hukommelsen er kort, er det ingen grunn til å romantisere de gamle fylkene. Oppgavene er for puslete og uviktige, engasjementet lavt og oppmerksomheten så godt som fraværende. Det mente også Sp og Ap – før.

Sist de rødgrønne styrte landet var det kommunalminister og tidligere Sp-leder Åslaug Haga som ivret for færre og sterkere regioner. Derfor er det ikke til å forstå at de velger å bruke mye tid, penger og krefter på å gjenopprette gårsdagens løsninger.

Etter at regjeringen lovet skilsmisse til Viken og Troms og Finnmark, har det smittet over på de andre fylkene. I Innlandet åpner den digitale folkeavstemningen 10. februar. I Vestfold og Telemark er saken til høring hos kommunene, og flertallet ser ut til å ønske seg skilsmisse.

I Viken spriker det i alle himmelretninger. Fylkesrådet vil oppløse Viken, men fylkesstyret i mektige Akershus Ap vil beholde det nye fylket. Sp raser og kaller det et svik, men kommunene er delt. I Moss kommer det signaler om å «ta en Alta» og melde overgang fra Østfold til Akershus dersom det blir skilsmisse.

Det er ingen dristig spådom at de som deltar med størst intensitet i debatten, er de som er mest kritiske. Når man har åpnet denne døren, er det slett ikke usannsynlig at det går mot oppløsning både i Viken, Innlandet, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark.

Selv om meningene er delte, betyr nok fylkesstrukturen svært lite for det store flertallet. I 2015 var det under 50 prosent av velgerne i Østfold som tok seg bryet med å stemme ved fylkestingsvalget. Så det blir neppe en stor frigjøringsfest hvis Østfold gjenoppstår.

Derfor er det pussig at regjeringen heller ikke spør: Hvordan kan man gjøre fylkene viktigere for folk? At Solberg og co. gjorde en for dårlig jobb burde ikke være en unnskyldning for Støre og co. til å gjenta tabbene. For i motsetning til høyresiden, som ønsker fylkeskommunen en stille død, vil jo både Ap og Sp styrke fylkene.

I motsetning til høyresiden ønsker Ap og Sp å styrke fylkene. Derfor er det uforståelig at de gjør samme tabbene som Solberg og co, skriver VGs kommentator.

Det som kanskje ikke er så rart gitt det vi har sett de første hundre dagene, er at regjeringen skaper seg nye problemer.

Det ene er hva dette vil koste. Selv om staten (hvem nå det er) tar regningen, er dette penger som kunne vært brukt på noe annet. Hadde folk fått valget mellom å bruke 400 millioner på å løse opp Viken eller på bedre skoler hadde nok svaret for mange vært et annet.

For politikerne blir dette garantert et problem på sikt. Selv om pandemien har åpnet alle sluser til oljepengebingen, vil det økonomiske handlingsrommet med tiden bli begrenset. Det kan bety mindre penger til kommuner, kollektivtrafikk, veier eller skoler. I tillegg vil flere fylker få merkbart dårligere økonomi. Det gjelder ikke minst Finnmark, som i realiteten ikke har råd til å opprettholde dagens tjenester hvis de blir eget fylke.

For det andre vil man bruke mye krefter på oppløsning. Alle ressurser vil bli brukt på formaliteter og avvikling. Politiske prosesser settes på pause. Miljøer man har forsøkt å sy sammen, skal nå demonteres. Det er utmattende, og tar nuven av skaperkraft.

For det tredje – og det er kanskje det verste for regjeringen. Hva er egentlig oppsiden? Hva er det å tjene på å få tilbake den gamle fylkesstrukturen? Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen blir åpenbart lykkelig. Det blir sikkert også noen fylkespolitikere. Men de må vokte seg vel for at fylkeskommunen ikke skal fremstå som et sysselsettingstiltak for fylkespolitikere med god lønn og slunken avtalebok.

Ap og Sp hevder de vil løse folks hverdagsproblemer. Jeg tipper det er en forsvinnende liten del av vanlige folk som opplever fylkesstrukturen som et slikt problem.

Det er egentlig synd. For et langstrakt land som Norge kan det regionale nivået spille en viktig rolle, kanskje særlig for distriktene og de minste kommunene.

Derfor er det rart at regjeringen ikke bruker anledningen til å se på hvordan regionene kunne blitt viktigere. Noen steder er kanskje grenser en del av problemet. At fylkesgrensene bør justeres, eller til og med oppløses. Kanskje er det andre fylker som burde vært slått sammen.

Men det største problemet er likevel for få og for lite relevante oppgaver. Mens staten stadig eser ut, har det vist seg vanskelig å flytte oppgaver over til fylkene, uavhengig av politisk farge på regjeringen. Statsapparatet er stort og mektig, og er flinke til å unndra seg direkte folkevalgt styring. Kanskje har heller ikke fylkene vist seg tilliten verdig. Det er bare å lese høringsuttalelsene til alle virksomheter som er foreslått overflyttet til fylkene.

Det burde være en fallitterklæring at staten selv organiserer seg på alle andre måter enn etter fylkesgrenser, om det er helseforetak, veivesen, politi, domstoler eller kriminalomsorgen. I dag har landet om lag 30 ulike statlige regionale systemer, og de fremstår som et lappeteppe med svært lite sammenfall med fylkesgrensene.

Hvorfor gjør ikke regjeringen en helhetlig gjennomgang av dette før de rører fylkesstrukturen?

Det kunne gitt en mulighet til mer styring og samordning og til å flytte mer reell makt. Det er også noe Ap, Sp og SV har ivret for. Før.

Men når man har brukt noen år på å demontere fylkene, tror virkelig noen at det er krefter og penger igjen til å bryte seg løs på en ny regionreform, denne gangen den perfekte regionreform?

Også for mange i Ap må dette være en selvskading som er vond å se på. Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, er likevel en av de få som våger å heve stemmen. Regionreformen bør repareres, ikke reverseres, mener han.

Selv om fylkeskommunen ser ut til å ha flere liv enn katten, er det grenser for hvor mange tapte muligheter, mye selvskading og sniknedleggelsesforsøk den kan tåle.

