– Jeg heter Arina. Jeg hater hytteturer, men elsker brunost. Tilfeldigvis har jeg også brunt hår og brune øyne. Likevel er jeg like norsk som deg som leser dette, skriver Arina Aamir i dag.

«25 under 25»: Jeg er norsk. Det har jeg alltid sagt.

Det å være norsk i dag betyr ikke nødvendigvis at du heter Kari, har blondt hår og drar på hytten hver helg. Eller at du heter Ola, går på søndagsturer og spiser brunost. Definisjonen av å være norsk har blitt til så mye mer enn det, skriver Arina Aamir i dag.

ARINA AAMIR (16), skoleelev og kampanjeleder i Stovner Høyre

Shazia Majids kommentar i VG om det å være norsk gjorde sterkt inntrykk i helgen.

Selv jeg, som tredjegenerasjons nordmann, kjenner meg igjen i mye av det hun forteller. Derfor er spørsmålet mitt, når kan jeg og andre begynne å bli godtatt for vår identitet?

Jeg er norsk. Det har jeg alltid sagt. Reaksjonene fra både venner og bekjente blir alltid veldig rar når jeg sier dette. Som om det er et stort spørsmålstegn over dem. Men det gjør ikke meg noe.

Jeg er skråsikker på hva min identitet er. Jeg har ikke behov for å vise at jeg står på ski, går på skogsturer og ferier i hytter for å vise at jeg er norsk. Det definerer ikke min norskhet.

Det som gjør meg norsk, er verdiene som står sentralt for meg.

Kulturen jeg verdsetter høyest og synet jeg har på andre mennesker. Det er det som får meg til å være norsk.

Dessverre er ikke alle enig med meg der. Når jeg uttaler meg høyt i samfunnsdebatten så bes jeg fra den ene siden om å «pelle meg tilbake til der jeg kommer fra» og at «jeg ikke har noe i Norge å gjøre».

Den andre siden mener at jeg bare ønsker bli godtatt av «de norske» og at jeg er hvitvasket.

Jeg ble født norsk. For meg er det ikke noe sted å pelle meg tilbake til annet enn til Bærum sykehus. For meg trengs det ikke noen godkjenning fra andre norske for å bli ansett som norsk. Den tid er forbi for min del.

Det som derimot bekymrer meg er de unge som ikke har den samme tryggheten som meg. Som føler at de lever i en spagat mellom minoritetskulturen og den norske. Hvor mange av dem føler at de aldri vil bli norske nok og heller aldri vil bli indiske, arabiske eller tyrkiske nok.

Dette er samtaler vennene mine og jeg ofte har.

Hvor vi snakker om hva det egentlig betyr å være norsk. For mange av dem betyr det at man må lage en fasade hvor man må vise at man står på ski, går på skogsturer og ferierer i hytter.

Dette gjør de ikke fordi det får dem til å føle seg norske, men det gjør de for å bli godtatt av andre norske. Det mener jeg er et feil sted å starte.

De fleste ungdommene med minoritetsbakgrunn i Norge nå er jo født her. De er andre og noen til og med tredjegenerasjonens nordmenn men likevel føler de seg verken norske og heller ei blir de sett på som norske.

Mange av dem lever i en identitetskrise hvor de ikke føler at de har tilhørighet noe sted. De er for norske for minoriteten, og for utenlandske for majoriteten.

Men konklusjonen jeg har kommet til er at det å være norsk i 2022 er noe helt annet enn å være norsk i 1972.

Mye har skjedd på de 50 årene og definisjonen av å være norsk er også forandret.

For det å være norsk i dag betyr ikke nødvendigvis at du heter Kari, har blondt hår og drar på hytten hver helg. Eller at du heter Ola, har midtskille, går på søndagsturer og spiser brunost. Definisjonen av å være norsk har blitt til så mye mer enn det.

Norge i dag anses som et flerkulturelt samfunn. Da burde også definisjonen av det å være norsk endres. For jeg heter Arina. Jeg hater hytteturer, men elsker brunost. Tilfeldigvis har jeg også brunt hår og brune øyne. Likevel er jeg like norsk som deg som leser dette.

For selv etter flere generasjoner i Norge, blir ikke jeg og andre nordmenn med flerkulturellbakgrunn sett på som fullverdige norske borgere.

Spørsmålet mitt går derfor til storsamfunnet, hvor mange generasjoner må til for at folk skal slutte å sette oss i bås og innse at også vi er norske og en viktig del av det nye Norge?

