AUTORITÆR: – Vi lever i en tid der stadig flere kanaliserer sine følelser, sin frykt og sin avmakt inn i konspirasjonsteorier og destruktive verdensbilder, skriver kronikkforfatteren, som tidligere var medlem i PiS, her ved partiets sterke mann Jaroslaw Kaczynski.

Tvilen på den ytre høyresiden kom gradvis

I 2016, ett år etter jeg kom til Oslo og begynte å organisere mitt nye liv, innledet Partiet for lov og rettferdighet prosessen (PiS) med å rive ned det demokratiet som polakkene hadde bygget opp i løpet av et kvart århundre. Da forsto jeg at avgjørelsen om å forlate partiet var riktig.

MAREK ZAGROBELNY, forfatter av boken «Lov og Rettferdighet»

Det er mange som følger med på den autoritære utviklingen i Polen. Den vekker bekymring. Fra Polens hovedstad kreves det at deler av EUs lovverk bør underordnes det polske. Årsaken er åpenbar: Den polske regjeringen vil ikke at noen skal forstyrre den iherdige innsatsen for å gjøre det polske rettsvesenet til et underbruk for egne politiske, økonomiske og ideologiske interesser.

Likevel er det en del den jevne avisleser ikke får med seg. Hvordan er det å leve i et samfunn med ekstrem polarisering og korrupte politikere som angriper de demokratiske institusjonene? Hvordan ser det ut på bakkeplan? Hvordan kan så mange mennesker gi sin tilslutning til politikere som ikke vil landet vel? Sett fra det trygge tillitsfulle Norge kan det være vanskelig å begripe.

Jeg har erfart denne utviklingen på kroppen på nært hold, og jeg vil gjerne dele denne erfaringen med dere. Jeg var lenge del av den nasjonalistiske bevegelsen. Dere får bære over med at dette er en personlig beretning. Alle endringer og historiske begivenheter som vi leser om i store bokstaver, bygger på sosial interaksjon mellom mennesker. Også demagoger trenger støtte i befolkningen. Demagoger nærer på og forsterker forestillinger, frykt og feiloppfatninger hos alminnelige mennesker. Derfor har jeg skrevet boken Lov og Rettferdighet – Slik lærte jeg å elske det autoritære.

Men la meg først kort forklare hva slags parti PiS er.

I økonomisk politikk er PiS relativt «sosialdemokratiske». De har sterk tro på staten som økonomisk aktør, og er skeptiske til privatisering. Noen hver kan bli forvirret av at et høyrepopulistisk parti fronter det som kan ligne sosialdemokratisk velferdspolitikk, men dette er mer utbredt blant nasjonalkonservative i andre europeiske land enn det mange i Norge forestiller seg.

I verdispørsmål er PiS derimot erkekonservative. Særlig tydelig er modernitetskritikken, tanken om det progressive liberale Europa som en trussel mot det ekte, tidløse nasjonale. Altså et tankesett som har kjennetegnet dypt konservative bevegelser siden 1800-tallet.

De senere årene har både Polen og Ungarn blitt rollemodeller for store deler av den nasjonalkonservative populismen i Vesten. Det er liten tvil om hva som tiltrekker. Den sterke motviljen mot liberale verdier og fremmedkultur, frykten for å miste nasjonens sjel og ikke minst den målrettede politiseringen av institusjonene, er forhold svært mange høyrepopulister identifiserer seg med.

Tvilen som førte til at jeg sa farvel til den høyrepopulistiske bevegelsen jeg tilhørte i mange år, hadde meldt seg gradvis. Politikk har alltid vært nærværende på ett eller annet vis i livet mitt. Jeg husker hvordan mine foreldre ofte diskuterte politikk i mitt barndomshjem på 80-tallet, da Polen fremdeles var kommunistisk, mens fagbevegelsen Solidaritet hadde tent et håp. Et par år etter kommunismens fall i 1989, døde min far, og min mor ble senere samboer med ordføreren i småbyen der vi bodde.

På denne tiden gjenoppbygget Polen demokratiet, og politikk ble en viktig del av tilværelsen min. Som tenåring var jeg ofte vitne til politiske samtaler hjemme, og så forberedelsene til at mange vedtak ble fattet.

Som 21-åring meldte tanken på en politisk karriere seg, og det var i særlig grad den radikale høyrebevegelsen som tiltalte meg. Det eneste som manglet, var en impuls som var sterk nok til å dytte meg inn i dette miljøet. Den impulsen fikk jeg i en alder av 23 år på Universitetet i Wroclaw. Der arbeidet det en ung mann som var leder for den lokale ungdomsorganisasjonen til Partiet for lov og rettferdighet, også kjent som PiS – et parti som på den tiden nylig var stiftet av Jaroslaw Kaczynski.

I løpet av tiåret som fulgte ble jeg grundig indoktrinert. Radikalisme og ekstremistisk tankegods ble en del av meg. Jeg var overbevist om at dette var nødvendig for at jeg skulle kunne hjelpe både meg selv og landet mitt, et land som jo alltid hadde vært offer for en vanskelig historie.

Da Polens president Lech Kaczynski og 95 andre viktige personer i polsk samfunnsliv omkom i en flyulykke i Russland i 2010, forsøkte Partiet for lov og rettferdighet (PiS) å overbevise polakkene om at katastrofen ikke var tilfeldig, men planlagt av den daværende regjeringen og statsminister Donald Tusk. Tusk sto i ledtog med Vladimir Putin, hevdet de. Teorien ble koblet til flere tidligere konspirasjonsteorier om en hemmelig avtale under Rundebordsamtalene i 1989 der Solidaritet ga kommunistene et slags amnesti, og at politikken som ble ført i begynnelsen av 90-tallet, hadde vært et forræderi mot den sanne polske nasjon.

Troen på disse teoriene førte til at jeg i 2012 tok del i en demonstrasjon for frie medier i Warszawa der vi uttrykte støtte til Viktor Orbáns politikk i Ungarn. Men «frie medier» var bare tomme tønner. Det de var sinte på var «avvikende» meninger. I Ungarn hadde Orbán gjort «kort prosess» med kritiske og/eller liberale medier gjennom streng lovgivning, som i praksis gjorde hovedmediene om til propagandakanaler for regjeringen. PiS gjorde (naturligvis) mye av det samme etter 2015.

På begynnelsen av 2010-tallet prøvde jeg å overbevise meg selv at teoriene var rasjonelle og logiske. Jeg gjorde alt for å forsvare mitt politiske engasjement. Men fra 2012 begynte jeg for alvor å plages av en nagende tvil. Allerede før jeg reiste til Norge i 2015, hadde jeg innsett at denne paranoide ideologien en dag kunne være en fare for demokratiet. Jeg så at den kunne ødelegge det polske rettsvesenet, forsterke homofobi, rasisme og antisemittisme, overta statsapparatet, koble kirken sterkere til politikken og undergrave de uavhengige mediene og ytringsfriheten.

I 2016, ett år etter jeg kom til Oslo og tok fatt på arbeidet med å organisere mitt nye liv i Norge fra grunnen av, innledet PiS prosessen med for alvor å rive ned det demokratiet som polakkene møysommelig hadde bygget opp i løpet av et kvart århundre. Da forsto jeg at avgjørelsen jeg hadde tatt, var riktig. Jeg var blitt en annen person. To år senere kom ideen om å skrive boken som en advarsel mot vår tids autoritarianisme.

Vi lever i en tid der stadig flere kanaliserer sine følelser, sin frykt og sin avmakt inn i konspirasjonsteorier og destruktive verdensbilder. Et samfunn består av mennesker. Endring må komme innenifra, både personlig og kollektivt.

