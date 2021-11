FANGELEIR: Bildet viser en oversikt over Grini fangeleir, og er hentet fra en rekonstruksjon av leiren i VR laget i samarbeid med Kulturtanken.

Grini fangeleir i nytt lys

For oss er målet at historien om Grini fangeleir skal være tilgjengelig og gjøres relevant for stadig nye generasjoner gjennom nyskapende og forskningsbasert formidling.

PER OLAV TORGNESSKAR, avdelingsdirektør. MiA

CAMILLA HEDVIG MAARTMAN, førstekonservator NMF, MiA

ELISE BARRING BERGGREN, fagkonsulent, MiA

I løpet av Det tredje rikets tolvårige levetid ble det bygget 44 000 nazistiske leire over hele Europa. Én av disse var Grini fangeleir – den største fangeleiren i Norge under krigen – som lå noen få kilometer vest for Oslo. Den 15. november åpner kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen det nye Grinimuseet med utstillinger som søker å gi flere perspektiver til grinihistorien. Men mye av historien om leiren ligger fremdeles i mørke, og krever mer forskning. Nye kilder kan bringe nytt lys over Grini fangeleir.

MiA – Museene i Akershus – har siden 2016 jobbet for å fornye Grinimuseet og formidlingen av fangeleiren. I løpet av de knappe fire årene leiren eksisterte, fra 1941 til 1945, ble nesten 20 000 mennesker holdt fanget der av det nazistiske okkupasjonsregimet. Hver enkelt av dem har en historie, ofte om vold, sult, lengsel og uforutsigbarhet, men også om samhold, motstand og håp.

Flere av fangene ble torturert og mishandlet – noen til døde. Andre ble skutt – de fleste i Trandumskogen – eller ble deportert til andre og verre leire på kontinentet. I underkant av 800 grinifanger overlevde ikke krigen, og langt flere fikk fysiske og psykiske skader som varte livet ut.

Grinifangene representerte et stort mangfold. Mange havnet på Grini for på ulike måter å motarbeide det nazistiske regimet, gjennom aktivt motstandsarbeid og sivil ulydighet. Noen satt der som gisler for andres handlinger, arrestert for å statuere et eksempel. Andre satt der for sin politiske overbevisning. Andre igjen havnet der kun for hvem de var, blant andre mange av de jødiske fangene. Bakgrunn og arrestasjonsgrunn kunne ha stor betydning for behandlingen fangene fikk i leiren.

Til tross for at historien om Grini møtes med stor interesse i allmennheten, er det lite forskning på temaet. Mye av litteraturen som eksisterer er memoarlitteratur eller publiseringer av eldre dato. De forteller mye om opplevelsene til kjente fanger som Einar Gerhardsen, Arnulf Øverland og Otto Nielsen, men reflekterer i mindre grad de siste tiårenes økende søkelys på Holocaust, mangfolds- og minoritetshistorie, og på gråsonene mellom motstand og kollaborasjon under krigen. Spesielt livene til kvinner, barn og minoritetsgrupper på Grini fortjener større oppmerksomhet. Hvilken rolle spilte de kvinnelige fangene i den illegale virksomheten som foregikk i leiren? I hvilken grad var seksuell vold en del av mishandlingen av fangene? Hvordan var behandlingen av de utenlandske fangene? Hva vet vi om andre minoritetsgrupper på Grini?

Opprettelsen av museet har allerede ført til nye perspektiver og historier. Det har også resultert i nye kilder. Rundt 700 brev og dagbøker er konservert og digitalisert med støtte fra Arkivverket. Mye av dette materialet har til nå vært ukjent. I disse dager gjøres dette tilgjengelig for alle på Arkivportalen og Digitalarkivet, noe som vil bidra til nye muligheter for kunnskapsproduksjon i årene som kommer.

Når det nye Grinimuseet nå åpner skal forskningsarbeidet intensiveres. Mangfoldsperspektivet er prioritert. Vi arbeider blant annet med å finne ut mer om leirens litt over 200 jødiske fanger – om de jødiske barna i leiren, om at Grini for flere var siste stopp før deportasjon til Auschwitz og om Grinis rolle i antijødiske tiltak.

Videre er vi i dialog med internasjonale miljøer for å finne ut mer om noen av de opptil 20 andre nasjonalitetene i leiren. I forbindelse med 50-årsmarkeringen for opphevelsen av homofiliparagrafen i 2022 vil vi lete etter skeive historier fra Grini. Og dette er bare en start. For Grini-historien slutter ikke med frigjøringsdagene i mai 1945.

Hvordan var det for fangene å komme hjem til frihet, familie og hverdag? Hvilke erfaringer kan etterkommere fortelle om? Fangeleiren skiftet navn til «Ilebu» da landssvikfangene inntok leiren de første årene etter frigjøringen. Denne perioden må også belyses bedre for å få et mer helhetlig bilde av den krigsrelaterte historien på Grini.

Med Grinimuseet ønsker vi ikke bare å skape et sentrum for kunnskap om Grini fangeleir, men også et sted for ettertanke og refleksjon om hva opplevelser av krig, folkemord, ufrihet og okkupasjon betyr for den enkelte og samfunnet som helhet. Det er behov for nye stemmer, nye historier og nye perspektiver. Samspillet mellom nye funn og den omfattende kunnskapen som allerede er produsert om krigsårene i Norge, og videre samarbeid med fagfolk og andre institusjoner, blir viktig i årene som kommer.

For oss er målet at historien om Grini fangeleir skal være tilgjengelig og gjøres relevant for stadig nye generasjoner gjennom nyskapende og forskningsbasert formidling. For å få til dette er det grunnleggende å også plassere historiene fra Grini i samtiden. Dessverre er sammenhengene ikke vanskelige å finne.