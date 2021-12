Leder

Grenseløs pandemi

EN AV DE HELDIGE: En ung gutt i Katmandu får første vaksinedose mot covid etter at USA nylig sendte 100 000 doser til Nepal.

Mens vesten destruerer overskuddslagre av covid-vaksiner på grunn av utløpsdato, er bare tre prosent av befolkningen i verdens fattigste land fullvaksinert. Derfor blusser smitten opp igjen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vaksiner er ikke veldedighet. Vaksiner er global forsikring. Vaksiner er den sikreste måten å holde coronasmitten på avstand lenge nok til at viruset brenner ut av seg selv. Men det forutsetter solidaritet. Mellom land. Mellom folk.

Flest mulig må få tilgang til vaksinen. Flest mulig bør ta den.

For hver førstedose som når frem til et fattig land, settes seks booster- eller tredjedoser i rike land som Norge. At norske myndigheter gjør denne prioriteringen, skulle bare mangle. Det er enhver nasjons første oppgave å beskytte egne borgere.

Problemet er selvfølgelig ikke alle som får. Problemet er dem som av ulike årsaker ikke engang tilbys et første stikk. Med 9,1 milliarder vaksinedoser allerede produsert, og ytterligere tre milliarder i forventet produksjon innen årets utløp, finnes det medisiner nok til å vaksinere hele verden.

Men det skorter på vilje. Og evne. Å distribuere temperaturfølsomme vaksiner til deler av verden der anslagsvis 2,7 milliarder mennesker lever under vilkår uten fungerende forsyningskjeder, er en opplagt utfordring. Fravær av infrastruktur og elektrisitet gjør det krevende å føre frem medisiner uten at de blir ødelagt.

les også Vaksineapartheid!

Det er likevel ikke håpløst. Noe de mange frivillige hjelpeorganisasjoner, såkalte NGO-er, og Verdens helseorganisasjon (WHO) til stadighet må minne oss om. I utsatte områder brukes transportable kjøleanlegg, drevet av solenergi. På ufremkommelige veier lastes vaksinene om fra større varebiler til mindre kjøretøy. Intet er umulig. Det umulige krever bare litt større innsats.

Viljen til å agere synes derfor som et større problem. USA, som er den største totale bidragsyteren av vaksiner til fattige land, har likevel bare sendt fra seg 25 prosent av de utlovte doser. EU har bidratt med 19 prosent av det unionen sa den skulle. Statsminister Boris Johnson garanterte på G7-møtet i juni å «gjøre hele verden immun» med britenes overskuddvaksiner, men har så langt kun gitt elleve prosent av det han lovte. Canada bare fem prosent.

Ifølge vaksinealliansen COVAX hadde G7-landene ved utgangen av november 500 millioner ubrukte vaksinedoser. I løpet av desember vil overskuddet øke til 600 millioner doser. I februar 850 millioner. 100 millioner doser går ut på dato ved årsskiftet.

les også WHO-sjefen: - Vaksinefordelingen er grotesk

Heller enn å kastes burde de vært ekspress-ekspedert til land, for eksempel i Afrika, som både har et vaksinesug i befolkningen og fungerende infrastruktur til umiddelbar distribusjon. WHO advarer mot at fraværet av vaksinetilbud kan bidra til å fyre opp konspirasjonsteorier og vaksinemotstand.

Fem millioner mennesker verden over er døde som følge av covid. WHO anslår at nye fem millioner vil dø de nærmeste årene om ikke vaksinasjonsgraden øker. I tillegg vil antallet smittede øke fra 260 millioner til 460 millioner smittede, ifølge WHOs prognoser.

Lærdommen så langt er at coronaen er grenseløs. Ingen land kan vaksinere seg ut av pandemien alene.