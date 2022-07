Kommentar

Bussjåførene er ikke i så godt humør

Vi som bodde langt fra skolen, glemmer aldri vår første bussjåfør.

Klokka 08.35 hver morgen stoppet han og hilste blidt da jeg krabbet om bord.

Kåre het han. Og mange av oss drømte nok om å bli som Kåre.

Det gjør ikke så mange lengre. Det er et skrikende behov for bussjåfører. NHO fant i 2017 ut at det var behov for 1000 nye bussjåfører i året fram til 2030 - og pandemien har gjort at tallet kanskje er det dobbelt nå.

Det er bare de gamle menn som kjører buss. Mindre enn hver tiende bussjåfør er kvinne. Snittalderen på bussjåfører er 51,5 år, og nesten 30 prosent av dem er over 60 år.

Velger tungtransport

Blant de unge er det nesten ingen som vil kjøre buss. NRK kunne nylig fortelle om en klasse med 15 elever som skal bli yrkessjåfører. 14 av dem velger tungtransport. Bare én skal kjøre buss.

Noen synes ikke buss er kult nok, andre synes ansvaret blir stort. Lønn og arbeidsvilkår trekkes også fram. Jobben er ikke attraktiv nok for dagens unge.

Om få år kan det rett og slett være for få sjåfører til å bemanne alle bussene. Ruter kan bli lagt ned. Selv skolerutene kan være truet.

Samtidig skal et grønnere Norge ha mer transport over fra bil til kollektivtrafikk, ikke minst buss. Foreløpig er buss-Norge reddet av pensjonister som kjører.

Kamp om arbeidstakerne

Dette skjer samtidig som det lav arbeidsledighet og tøff kamp om de arbeidstakerne som er.

Lønnstallene 2021 viser at bussjåførene har sakket akterut i forhold til industriarbeidere, som lå på 524.500 kroner, mens bussjåførene hadde snaut 480.000 kroner. Det betyr også at forskjellen mellom dem har økt.

Hvilket busselskap som skal kjøre hvor blir i vår tid bestemt ved at auksjonsselskaper utlyser anbud. Auksjonsselskapene er opprettet av fylkeskommunene og har navn som AtB, Ruter, Kolumbus, Skyss og så videre - avhengig av hvor i landet du bor. Så vinner et busselskap, ofte det som tilbyr lavest pris. Enkelte mener at vi bør tilbake til den tiden da fylkeskommunen selv drev dette. Det vil neppe skje.

Deltidsjobber

Arbeidstakerne klager også over at det er for mange deltidsstillinger i bransjen - der det ikke har vært et tema på lik linje med sykepleierne.

Tradisjonelt var yrket ofte besatt av folk som kombinerte det med andre jobber, for eksempel bønder, fiskere eller studenter. I 2022 er kravene til fulle heltidsstillinger et helt annet, ikke minst i de store byene. Derfor er trolig det også en av løsningene på rekrutteringen.

Samtidig blir det også stadig færre norske turbusser på veiene. Det truer beredskapen i Norge. Når tog blir innstilt, sliter jernbaneselskapene med å skaffe buss for tog.

Overtar markedet

Etter at de østeuropeiske landene kom inn i EU, så har det kommet mange østeuropeiske busser til Norge. De har tatt over store deler av markedet. Dagens EU-regler åpner for at utenlandske turbusselskaper kan operere i et EU-/EØS-land på ubestemt tid.

Med andre ord har den norske bussbransjen mer enn ett problem å slite med for tiden.

Det ser ut som politikerne må på banen. Selv om vi har et stramt arbeidsmarked nå, er det også mange som vil i arbeid. Et nærmere samarbeid mellom næringen og NAV kan forhåpentligvis kvalifisere og rekruttere flere til å sitte bak rattet.

For vi trenger bussjåfører med godt humør.