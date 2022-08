Kommentar

Heldigvis for Putin kommer de døde soldatene fra fattige familier på landet

Først skulle Vladimir Putin innta Kyiv og drepe den ukrainske presidenten. Så skulle han bare «frigjøre» Donbas-regionen. Nå har han endret strategi igjen. Hva blir det neste?

Fra starten var meldingen fra Kreml at Ukraina skulle «demilitariseres» og «avnazifiseres».

Men Vladimir Putin startet invasjonen på et feil premiss: At den ukrainske staten var påtvunget, og at det ukrainske folket ville ønske russerne velkommen og omfavne soldatene.

Tvert om: Med president Volodymyr Zelenskyj i spissen har Ukraina forsvart seg på forbløffende vis.

Felttoget mot Kyiv endte i ydmykelse, og de russiske soldatene måtte vende om med halen mellom beina.

Men etter at de hadde trukket seg tilbake, fikk vi se hvilke grusomheter de hadde begått mot sivilbefolkningen. Mer enn 20.000 krigsforbrytelser blir etterforsket, og russiske soldater som har drept, torturert eller voldtatt, skal rettsforfølges.

Midt i april startet den russiske offensiven for å ta de to selverklærte «folkerepublikkene» i øst, Donetsk og Luhansk, som til sammen utgjør Donbas. Vi fikk et klart inntrykk av at Moskva ville konsentrere seg om det og legge de mer ambisiøse planene i skuffen. I hvert fall inntil de hadde tatt kontrollen over hele dette området.

BUTSJA: VG besøkte nylig byen utenfor Kyiv. Ødeleggelsene er enorme.

Russerne har klart å innta hele Luhansk, men fortsatt har de bare halvparten av Donetsk. Likevel fortalte utenriksminister Sergej Lavrov i forrige uke at «geografien har endret seg» og at strategien ikke lenger begrenser seg til Donbas-området.

Nå snakker han om Kherson, om Zaporizjzja og en rekke andre regioner. Og Moskva legger ikke skjul på at de vil annektere nye deler av Ukraina, enten etter mønster av Krim eller på Donetsk/Luhansk-metoden.

Selv om Russlands ambisjoner er blitt større, er det ikke tegn på styrke. Tvert om har Ukraina startet en motoffensiv, og ifølge britisk etterretning har de fremskritt i forsøket på å ta tilbake strategisk viktige Kherson, som har vært okkupert av russerne siden mars. Litt lengre vest, ved Svartehavet, ligger den enda viktigere byen Odesa.

Denne uken sa ukrainske myndigheter at Kherson vil være gjenerobret innen september, med hjelp av våpen levert fra Vesten.

Det amerikanske artillerisystemet Himars endrer tilsynelatende krigen. De nye våpnene opprører Putin og Kreml. De vet at de langtrekkende artilleriet som Ukraina nå har fått, kan treffe langt inn på russisk territorium.

Lederen i Ukrainas sikkerhetsråd sa sist uke at Kyiv ikke vil nøle med å angripe på russisk jord «om det blir nødvendig». Han snakket konkret om de militære installasjonene som gjør at Russland kan angripe Ukraina. Soldater klager i et intervju med Wall Street Journal over at de ikke får lov til å fyre artilleri over grensen.

Slaget om Kherson blir viktig på mange måter. Det var byen som russerne tok uten altfor store problemer etter ei drøy ukes krig. Om Ukraina klarer å presse invasjonsmakten ut av denne byen, er det en stor psykologisk seier for dem – og et tilsvarende nederlag for Russland.

Like viktig for Ukraina: Hvis de skulle klare å vinne tilbake Kherson, ville det også være et signal til Vesten om at deres våpenleveransen og hjelp fungerer, og at de bør fortsette med det også etter denne sommeren.

Det er i sannhet en merkverdig krig. Russisk gass fortsetter å strømme til Europa —om enn i mindre volum enn før. Land som leverer våpen til Ukraina, betaler for import av energi og gjødsel – og finansierer dermed også krigen. Samtidig som Russland bruker gass og korn som pressmidler.

Internt i Russland har Putin fortsatt god kontroll. Selv om sanksjonene går ut over økonomien, noe en fersk Yale-rapport bekrefter, er Moskvas fortelling at dette er Vestens skyld.

Mange russere kjøper den historien, og alt tyder på at han fortsatt har stor oppslutning i befolkningen, nærmere bestemt 80 prosent i meningsmålingene (som vi riktignok skal ta med en stor klype salt).

Men Putin vet bedre enn noen at slikt kan snu fort. Han har vært livredd for folkelig oppvigleri helt siden han så det som skjedde i den oransje revolusjonen i Ukraina i 2004.

Putin er en mester i å endre sin historie etter eget forgodtbefinnende. Det gjør han hele tiden. Det ville selvfølgelig være pinlig for Putin å avslutte krigen nå, og han har ingen planer om det. Snarere håper han at Vesten blir lei av å støtte Ukraina og krigstrettheten vil ramme.

Men han har glemt at krigstrettheten kan ramme også Russland. Jo flere soldater som kommer hjem i kister, jo større er faren, sett fra Putins synspunkt. Men heldigvis for ham kommer soldatene først og fremst fra fattige familier i «regionene», som russerne uttrykker det – og ikke fra maktsentrene Moskva og St. Petersburg, der faren for et folkelig opprør mot krigen ville være mye større.

Fattige unge menn blir lokket av de relativt gode lønnene for å gå inn i den russiske armeen, men faren er å ende som kanonføde. De fattige republikkene Burjatia og Tuva sør i Sibir og Nord-Ossetia og Dagestan i Kaukasus er blant dem som er hardest rammet.

Russerne går ikke ut med hvor mange soldater som har mistet livet i krigen, men trolig ligger det på drøyt 20.000. Ukraina hevder at de har tatt livet av dobbelt så mange.

Bortsett fra at Putin er sjefen, vet vi lite om hvordan avgjørelsene tas i Moskva om dagen. Den første tiden etter invasjonen fikk vi se bilder der Putin satt i møter med sine få betrodde, men det er lenge siden Kreml har publisert slike motiver. Det vi vet, er at eks-spion Putin stort sett omgir seg med tidligere og nåværende spioner. Vi vet også at forsvarsminister Sergej Sjojgu heller aldri har vært yrkesmilitær - men derimot en svært dyktig katastrofeminister. Det kan komme godt med.

Akkurat nå virker det som om Kreml ikke helt vet hva de vil. Men Putin og hans menn er ikke mer handlingslammet enn at de har klart å trekke inn både gass til Europa og mat til Afrika i krigen.

Og hva skjedde egentlig da 50 ukrainske krigsfanger døde og 73 ble såret i en eksplosjon i «folkerepublikken» Donetsk sist fredag?

Alt dette viser at Vesten fortsatt må være på tå hev om hva som skjer videre i Ukraina.