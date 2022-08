FØRSTEDAME: – Jeg er helt overbevist om at saker som dette intervjuet er strategisk viktig for å sikre og forsterke støtten Ukraina trenger, mener kronikkforfatteren.

Glamorøse scener fra en slagmark

President Volodymyr Zelenskyj og førstedame Olena Zelenska vet hva de gjør. Deres intervju i Vogue handler ikke om et usunt oppmerksomhetsbehov, men om å sikre nok støtte til at de vinner krigen.

SIMEN JOHANNESSEN, seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese

Volodymyr Zelenskyj, presidenten i Ukraina, og førstedamen Olena Zelenska er på forsiden av motemagasinet Vogue. Det er et langt portrettintervju hvor de snakker om livet under krigen, ekteskapet og deres drømmer for Ukrainas fremtid.

Bildene er tatt av den meget anerkjente fotografen Annie Leibovitz. Saken er blant annet gjengitt i VG.

Midt under en brutal krig velger presidentparet å la seg style, fotografere og intervjue av et magasin som forbindes med mote, skjønnhet og livsstil. Det er så man kan lure på om den massive oppmerksomheten rundt krigen har gått til hodet på både han og henne. At de ikke kan få nok.

Jeg kjenner dem åpenbart ikke, men jeg er helt overbevist om at saker som dette er strategisk viktig for å sikre og forsterke støtten Ukraina trenger i Vesten.

Det er rett og slett meget klokt av dem å bruke tid på dette.

Det handler om identifikasjon. De vil vise oss med all mulig tydelighet at ukrainere er som oss. At de representerer våre verdier, vår estetikk og vår livsstil. At de lever og ser ut som oss.

Når Russland nå bomber Ukraina, så skal vi ikke tenke at de bomber et land med fattige bønder, falleferdige hus og en nostalgisk drøm om Sovjetunionens fordums storhet. Vi skal tenke at de bomber et moderne og vestlig land. At de bomber oss.

Jeg tror dette er særlig viktig i USA, som Ukraina nå er helt avhengig av. De fleste amerikanere kan nok ikke plassere Ukraina på kartet. Det er lett for dem, og oss, å tenke at Ukraina er et av disse mange tidligere kommunistlandene som ligger et stykke til høyre for Paris på kartet.

Et land vi ikke kjenner, ikke har noe forhold til og som ikke er så viktig for oss. Et land vi kan hjelpe, men ikke for mye og ikke for lenge.

Ukraina trenger mye hjelp og de vil med stor sannsynlighet trenge det lenge. Da er det helt avgjørende at politikerne i USA og i Europa har støtte i befolkningen til å gi penger, våpen og annen hjelp så det monner. Selv om det koster mye.

Da er intervjuet i Vogue viktig. Vi blir kjent med dem og tenker at dette er mennesker vi gjerne kunne invitert hjem på middag. De kunne jo vært naboene våre!

Dermed blir det mer åpenbart at de både trenger og fortjener vår hjelp. Presidentparet vet hva de gjør. Glamorøse scener fra slagmarken handler ikke om et usunt oppmerksomhetsbehov, men om å bidra til å sikre nok støtte slik at de vinner krigen.