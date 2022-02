Kommentar

OL-boblens ekstreme pris

Av Leif Welhaven

OL I SMITTEVERN: Mennesker i «månedrakt» er et vanlig syn på kinesisk jord. Her desinfiseres tribuner etter en øvelse.

ZHANGJIKAOU (VG) Det olympiske corona-jerngrepet fungerer. Dessverre er immunitet mot alt som heter sjarm en bivirkning av tiltakene.

Historien om OL og covid-19 kan fortelles på to veldig forskjellige måter. Den ene er versjonen arrangøren er opptatt av, nemlig hvordan Beijing 2022 er blitt det motsatte av en smittepøl.

Tirsdag ble en milepæl for lekene, da det ikke ble registrert et eneste smittetilfelle innenfor «boblen».

Siden januar har det bare vært 435 positive prøver, blant de drøyt halvannen million testene som er tatt.

Myndighetstalsmann Huang Chung er nøye på hvor viktige mottiltakene er for at lekene skal være vellykkede.

Men spørsmålet er hvilken pris som betales for å kunne kombinere å gjennomføre et OL med Kinas «zero covid policy». Den viser seg å være stiv.

KOM FREM TIL SLUTT: Jeg var så uheldig å bli smittet samme dag som langrennsløper Simen Hegstad Krüger, noe som utløste en kamp mot klokken, skriver VGs kommentator Leif Welhaven fra Kina.

Her i Zhangjikaou er det nemlig iskaldt i mer enn én betydning av ordet.

Den eneste lokalbefolkningen du ser er utkledd i noe som minner om «månedrakter», med unntak av en og annen på pressesentrene.

Hele området der hopp, langrenn og skiskyting arrangeres er avsperret, isolert og nøye kontrollert. Det er plantet litt her og der for å få det til å se triveligere ut. Det funker sånn noenlunde.

Politiposter er på plass for å hindre at noen beveger seg utenfor godkjent område.

Alt som gjelder OL holdes for seg - det ordentlige Kina er et helt annet sted.

Jeg har ikke sett et barn eller en ungdom siden jeg kom hit. Ikke et dyr. Og knapt nok et smil.

Alt handler om å komme seg gjennom OL, som er det absolutt motsatte av en folkefest, men som er viktig for å symbolisere styresmaktenes handlekraft.

Selv sommerens leker i Tokyo var livlige sammenholdt sportskonkurranser i en spøkelsesby.

VELKOMST: Slik ser det ut på hotellet i Zhangjiakou. Resepsjonsområdet desinfiseres jevnlig.

Om morgenen eller kvelden må alle oppsøke en «månemann» for å få en pinne i halsen eller nesen.

Det gjelder å krysse alt man har for at den ikke gir utslag. Skrekkhistoriene verserer om hvordan det har vært å sitte i covidisolasjon, som blant andre kombinertløperen Jarl Magnus Riiber måtte gjennom etter en positiv test i Kina.

Kontrasten til hvordan Norge åpner opp i omikrons tidsalder, kunne knapt vært større.

Her kunne det ikke vært mer avstengt. Det nærmeste jeg kom å se noe av Beijing på vei til fjellene, var noen høyblokker i horisonten gjennom bussvinduet.

Den turen hadde politieskorte, og selvsagt var det en dedikert månemann ombord for å passe på. Også å komme seg til lekene skulle bli det motsatte av en lek.

BESKYTTET: Taxi-sjåførene tar også smittevern på alvor. Her fra en taxi-tur under OL.

Jeg var så uheldig å bli smittet samme dag som langrennsløper Simen Hegstad Krüger, noe som utløste en kamp mot klokken.

Selv etter at du ikke er smittsom lengre, er kravene for olympisk innreise superstrenge. Det første steget var to negative tester med et døgns mellomrom, for å kunne få et rundt og rødt stempel tilsendt av et medisinsk panel på epost.

Deretter måtte ytterligere to tester passeres de siste 96 timene før avreise.

Altså totalt fire strake neseprøver av det dype slaget - dersom drømmen om en «green health code» skulle kunne realiseres.

Før de såkalte «ct-verdiene» var gode nok, ble det seks turer til et telt på Volvat.

To ombookinger av flyreisen og en bråte norske medaljer etter planlagt avreise, ble det omsider grønt lys til å få reise inn i Kina.

Veien dit ble absurd. Vi var to (!) passasjerer i economy-delen av en gigantisk Swiss-maskin fra Zürich. 268 seter stod tomme.

Kina er visst ikke så veldig klare for besøk for tiden, for å ty til et understatement. Men den olympiske forpliktelsen har kineserne overholdt, samme år som det kunne vært OL i Oslo dersom ting hadde utviklet seg annerledes.

ANKOMST: På flyplassen i Beijing.

Nå er det få dager igjen til avslutningsseremonien kan lukke OL-boken, før arrangøren gjør seg klar for Paralympics.

Alt tyder på at det enorme landet vil komme seg gjennom det hele, uten at gigantmesterskapet i nevneverdig grad ble en trussel for «no covid»-politikken.

OL kommer nok til å bli erklært som en suksess under de rådende omstendighetene.

Det har vært levert mange store sportslige øyeblikk i Beijing-OL, og Norge kan fort ende med å få med seg rekordmange gullmedaljer hjem.

Men det er mulig å spørre seg om hva Kina egentlig fikk ut av å arrangere et mesterskap der sjarmen var strupet av smittevern, og hvor ekstremt få lokale fikk med seg noe på nært hold.

Men det ble i det minste bevist at kineserne får til det de bestemmer seg for. Og det er jo noe.