Feigheten er smertefull

Av Leif Welhaven

RUSSISK TRIPPEL: Aleksandr Bolsjunov har vunnet de to siste femmilene i Holmenkollen. Her fra 2019, da det ble hele fire russere på topp. Bak Bolsjunov fulgte Maxim Vylegzjanin, Andrej Larkov og Ilja Semikov

En kaptein i Vladimir Putins egen armé ligger an til å få gå verdenscup på norsk jord. Dessverre velger våre idrettsledere den feige linjen i en ekstraordinær situasjon.

Det så lovende ut da den ene norske idrettstoppen etter den andre var tidlig ute med å argumentere med at Russland måtte fratas idrettsarrangementer.

Heldigvis gikk det ikke uakseptabelt lang tid før Champions League-finalen var fjernet fra St. Petersburg og det var klart at skikonkurranser ikke skal finne sted i Russland resten av sesongen, for å nevne noe.

Men dessverre ser idretten ut til å droppe det virkemiddelet som faktisk hadde hatt en reell effekt.

Det som hadde gitt mening, var å nekte russisk deltagelse i idrettsarrangementer som en konsekvens av invasjonen i Ukraina.

President Erik Røste og Norges Skiforbund sier at de hverken kan eller vil sanksjonere uten at det gjøres felles fra Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Vi vet jo hvor aktivt Putin bruker idretten som et PR-smykke. Derfor er dette et av områdene hvor det trolig hadde gjort ordentlig vondt dersom omverdenen sendte et signal med substans.

Men nei da.

Det blir nøytral bane i stedet for utestengelse i fotballens verden.

Det internasjonale skiforbundet har nå dessverre landet på en tullestraff, skåret over samme lest som parodien rundt «Den russiske olympiske komité» i OL.

Russiske utøvere får delta, men det skal ikke avspilles nasjonalsang eller heises flagg dersom Aleksandr Bolsjunov eller en landsmann skulle vinne.

OL-JUBEL: Aleksandr Bolsjunov hadde et strålende OL, hvor han tok to individuelle gull og var med på laget som vant stafetten.

Den reaksjonen er, for å ty til et understatement, ikke spesielt potent.

Det er også forstemmende å lese Norges Skiforbunds redegjørelse for hvorfor de lojalt vil følge avgjørelsen til Det internasjonale skiforbundet, og ikke foreta seg noe utover det.

I pressemeldingen er NSF opptatt av et verdigrunnlag om å «arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling».

Er det god nok grunn til å la russiske utøvere få være med under de rådende omstendighetene?

Jo da, en utestengelse ville smertet for idrettsfolk som ikke er ansvarlige for krigen. Men i en ekstraordinær tid, der de representerer et land som fører en helt illegitim krig mot en nabo, hadde det vært en kostnad til å leve med.

KONGELIG AUDIENS: Bolsjunov fikk møte kong Harald etter seieren på femmila i Holmenkollen i 2019.

Det store bildet er langt viktigere enn om det smerter for en skiløper å ikke få et startnummer. Nå er det anspent foran helgens renn i Lahti, der det er kommet trusler mot Bolsjunov & co. Dette er altså en langrennsløper som sammen med Denis Spitsov nylig ble forfremmet til kaptein i den russiske nasjonalgarden. Det er Vladimir Putins egen styrke.

Det norske skiforbundet gjør et poeng ut av at det er FIS som avgjør, og de er selvsagt riktig.

Men det er noe med begrunnelsen for å ikke gjøre mer enn å følge det internasjonale forbundet, som gir en skikkelig vond følelse i magen.

«Skiforbundet hverken kan – eller vil – foreta sanksjoner med mindre det følger av en felles internasjonal beslutning tatt av FIS».

Det er muligens riktig av NSF ikke KAN foreta seg noe, gitt de forpliktelser de har overfor FIS.

Men at forbundet heller ikke VIL?

Dette kunne vært en gyllen anledning til å ta et modig standpunkt i en ekstraordinær situasjon. Fra norsk side kunne forbundet i det minste sagt tydelig fra om at vi ikke ØNSKER å ha utøvere fra en krigsaggressor i våre skispor denne vinteren.

Men skilederne velger dessverre den formalistiske og lettvinte stien, i stedet for å stå opp for noe som virkelig betyr noe.

STIGER I GRADENE: Aleksandr Bolsjunov er nå kaptein i den russiske nasjonalgarden. Her fra 2018, da han var junior-løytnant.

Også idrettspresident Berit Kjøll blir veldig tam og lite handlingsorientert i uttalelsene sine. «Dette er krevende problemstillinger som vi har dialog med ulike nasjonale særforbund, ledelsen i de nordiske landene, og EOC og IOC på. Internasjonale særforbund spiller en nøkkelrolle i denne problemstillingen», er kjernebudskapet hennes.

Det er lite som skjer, med andre ord.

Det hadde vært et dramatisk virkemiddel å nekte russisk deltagelse.

Et argument mot russernekt nå kan være at tidligere krigshandlinger ikke har fått tilsvarende konsekvens.

Men i en tid der det fiktive skillet mellom idrett og politikk utfordres mer og mer, er det jo ikke noe i veien for å meisle ut en ny og modigere linje. Da hadde situasjonen vi står i nå egnet seg utmerket for å statuere et eksempel.

Vi har da også tidligere sett idrettskonsekvenser bli brukt aktivt, som i kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika.

Dette er vanskelige problemstillinger, der det drar argumenter i ulike retninger.

Men det er noe smertefullt over at idrettens konklusjon gjør det mulig for en kaptein i Putins hær å konkurrere nå, og også på norsk jord senere i vinter.

Den situasjonen burde fått norske idrettsledere til å finne frem utestemmen, men det skjer dessverre ikke denne gangen heller. I stedet er det tatt valg som med respekt å melde fremstår direkte feige.

Dersom spørsmålet er «Kaptein Bolsjunov i Kollen?» , burde svaret vært «nei takk».