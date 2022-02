«KJENDIS-REALITY»: – Er det ikke snart nok nå? Er det ikke snart på tide å skrote et konsept som til de grader har stivnet, spør Dagfinn Nordbø. Her representert med Farmen-finalen i 2020.

Rottenes reality

I ethvert tradisjonelt skrevet drama er det konflikt som er motoren, men i reality må konseptet selv være slik skrudd sammen at det fremmer de konfliktene.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Tiden på «Farmen»-gården er for lengst over, men de redigerte opptakene sendes først denne vinteren, og avsluttes denne uken. Søndag får vi altså vite hvem som stikker av med seieren, liksom.

Deltagerne har som vanlig vært folk som lever av å være i TV-ruten eller andre steder i medieoffentligheten, hvis vi da ser bort fra en middelaldrende eks-håndballspiller som ikke var helt oppdatert på hvem som har lov til å si hvilke ord høyt nå for tida.

Den begivenheten var perfekt for oppmerksomheten og klikktallene, som jo er hele hensikten med reality-konsepter. Det gjelder å caste slik at skandaler og konflikter oppstår, for da våkner mediene og de sosiale plattformene, antall «Farmen Kjendis»-relaterte saker øker, og så kan TV 2 selge de tallene videre til folk som har lyst til å annonsere for bålpanner og sånt.

Det er også en god idé å caste noen som er kjent for sterkt engasjement i en eller annen retning, eksempelvis for dyrevelferd, for da kan man jo sørge for at det blir slaktet noen aldeles voldsomt bedårende og søte små kaniner, til tårer og tenners gnissel.

I ethvert tradisjonelt skrevet drama er det konflikt som er motoren, men i reality må konseptet selv være slik skrudd sammen at det fremmer de konfliktene.

Realitydeltagerne er sånn sett lite annet enn godt betalte laboratorierotter, som styres av produksjonens intensjoner innenfor en definert ramme produsenten har satt.

Rottene beveger seg rundt med visse regler, som altså er laget for at de iblant skal bryte dem på spektakulært vis og dermed skape merverdi. Ble det smuglet mengder av mat og sprit inn i rottereiret?

Fy da, det var ikke pent, et kraftig regelbrudd, men likevel såpass lønnsomt i form av medieoppslag at ingen blir utvist. Rammene rundt oppholdet er dessuten nennsomt sydd sammen slik at eventuelle mørke sider ved menneskets personlighet plutselig viser seg på sitt stygge vis. Da blir det digg drama.

(Jeg tenker at programskaperne i forrige sesong ganske sikkert ønsket seg rabalder mellom Rødt-megafonen Kristjànsson og ytre høyre-sluggeren Sandberg, men det ble jo isteden en romanse som tydelig avslører likheten mellom utagerende populister. Nå for tida stjeler jo Rødt titusenvis av stemmer fra Frp.)

Konseptet «Farmen Kjendis» spiser i tillegg av den markedsverdien hver enkelt kjendis kan levere, eventuelt risikere. Som regel kommer alle bedre ut av det, nord, spritsmugling, krangler eller ikke, og kan etter sendingene innkassere enda flere konferansier/foredragsjobber/talkshowinvitasjoner/realityroller eller hva det måtte være. Vinn-vinn for alle parter.

Til dette kan føyes til at TV 2 denne gang dyttet inn tre av sine egne «mediepersonligheter» i programmet, for ytterligere eksponering. Og ja, men er det ikke søtt å lese uttalelser fra deltagere som kommer ut fra gården, à la «Jeg liker så absolutt ikke konflikter» og «Jeg er virkelig ikke noe konkurransemenneske».

Hvorfor ble dere med, da – når dere vet at konflikt og konkurranse er de to desidert største ingrediensene i hele opplegget?

Og er det ikke snart nok nå? Er det ikke snart på tide å skrote et konsept som til de grader har stivnet? Jeg er villig til å vedde hatten min på at flere yngre målgrupper ikke er synderlig interessert i hvem som befinner seg på den gården, kanskje med unntak av de som interesserer seg for hvem deltageren S.E. Isachsen sov med.

Sak i VG: «– Jeg har følelser for Isak, og jeg synes det er vanskelig å ikke sove med ham. Så jeg lurer på: Skal jeg være hjelperen din og sove der, eller vil du ha en annen hjelper hvis det blir sånn at jeg sover en annen plass, spør S.E. Isachsen ukens storbonde, Øyunn Krogh, i tirsdagens episode av Farmen Kjendis.»

Rørende. Her snakker vi kamp på kniven og tøffe tak for å overleve. Jeg tror unge folk i dag fortjener bedre underholdning og stimulans enn dette her.

Så hva med for eksempel å produsere «Farmen Politiker»? Endagsbaserte konsepter der aktiv ungdom kan stille politikere til veggs ved f.eks. å stille Jonas Gahr Støre spørsmål om hvorfor han føkker opp deres fremtid ved å pumpe opp olje alt det remmer og tøy kan holde til 2070?

En eldre målgruppe kunne vel være interessert i en seanse der NAV-skandalens ofre får fortelle sin historie til den ansvarlige statsråden og NAVs øverste leder, inkludert de som røk rett i kasjotten fordi systemet gjorde fatale feil.

Avstraffelser kunne for eksempel være buksevann, prikkedøden eller rulling i tjære og fjær.

Det kommer nok ikke til å skje, men må likevel kunne kalles reality på den ekte måten, for regissert reality har absolutt ingenting med realitet, virkelighet, å gjøre i det hele tatt.

Realitysjangeren har helt fra starten (Endemols «Big Brother») vært basert på den kikkerbaserte ideen om at folk elsker å se rotter som er stengt inn i et laboratorium, og slik vil det nok fortsette, inntil seertallene krever noe helt annet.

At andre satsinger i realitysfæren nå tar helt andre retninger enn «Farmen Kjendis» og det til stor suksess, er noe vi bare må glede oss over.