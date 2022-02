Leder

Putin må ta konsekvensene

HVER SIN KANT: Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj og Russlands president, Vladimir Putin, fotografert sammen i Paris desember 2019.

I overfallet på Ukraina har president Vladimir Putin kalkulert inn strenge sanksjoner fra vesten. Det kan vise seg som en grov feilberegning.

USA, EU, Storbritannia og flere andre vestlige og asiatiske land har nå iverksatt ulike straffetiltak mot Russland. Enkelte kritikere mener dette ikke er nok, og at Putin er forberedt på å bli isolert en stund.

Vi mener likevel at sanksjonsvåpenet er det beste vi har for øyeblikket. Men flere tøffe tiltak må til.

Ved å målrette sanksjoner mot russiske banker, statseide selskaper og rike russere med nære bånd til Vladimir Putin og hans krets, de såkalte oligarker, er planen å strupe vitale deler av russisk økonomi.

Hvis russerne i tillegg utestenges fra betalingssystemet Swift, som brukes til å overføre penger mellom banker internasjonalt, vil dette i praksis stoppe all handel med Russland.

Storbritannia og EU presser på, men både USA og Tyskland vegrer seg, fordi man frykter Russland og Kina da kan komme til å utvikle et konkurrerende system.

Dette er et opplagt dilemma. Et annet er at sanksjoner mot en olje- og gassproduserende gigant som Russland, også vil bety at energiprisene øker. En regning som ikke går til Kreml, men til forbrukerne i Europa og USA.

Samtidig er fordømmelsen fra en majoritet av verdens frie stater entydig: Et regime som går til aggresjonskrig mot et fredelig naboland, må ta konsekvensene.

Ikke bare må de stilles til ansvar for de bunnløse kostnader, humanitært og materielt, de påfører andre. I henhold til folkeretten kan aggresjonskrig også igangsette internasjonale prosesser og utløse personlig straffeansvar.

Ved Det internasjonale militærtribunalet i Nürnberg i 1945-46, ble de tyske nasjonalsosialistene tiltalt etter fire hovedpunkter, herunder krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Men også dette: Forbrytelser mot freden, som i internasjonal lovgivning er en betegnelse på det å starte eller føre en krig mot en annen stats territorielle integritet, politiske uavhengighet eller suverenitet.

Slik president Putin nå har gjort.

Selv om Russland ikke anerkjenner Den internasjonale strafferettsdomstolen i Haag, er det lite trolig at Putin og kleptokratene han omgir seg med ikke har regnet denne risikoen inn i sin krigskalkyle. Det i seg selv indikerer hvor skruppelløs den nye tsaren i Kreml er.

Like talende er den ideologiske og politiske begrunnelsen for å gå til krig mot Ukraina. Under en parodi av en pressekonferanse fredag, gjentok Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at invasjonen av Europas største land var nødvendig for å «demilitarisere» og «frigjøre Ukraina fra nazistene» slik at «ukrainerne fritt kan få velge sin egen skjebne».

Det er ille hvis en tilsynelatende begavet mann som den russiske utenriksministeren fremfører slikt sprøyt i frykt for Putin, vel vitende om hva det gjør med hans internasjonale integritet.

Men enda verre hvis han faktisk tror at det er slik det henger sammen.

