Tid for en ordentlig oppvask

Av Leif Welhaven

KRITISK: Maiken Caspersen Falla var kritisk til landslagsledelsen etter lagsprinten.

ZHANGJIKAOU (VG) Tiden er overmoden for selvransakelse i den norske kvinneleiren i langrenn.

Kort tid etter målgang i kald, kinesisk høyde har Maiken Caspersen Falla funnet frem oppvaskkosten. Den er det behov for.

Etter at Norge ble nummer åtte (!) i lagsprint, mer enn et minutt bak de overraskende vinnerne fra Tyskland, var det sjeldent kraftig kost som kom ut av Fallas munn.

På Zhangjikaou National Stadium virker frustrasjonen nær elektrisk over at OL ikke er blitt som ønsket.

Veteranen fremstår irritert over flere faktorer.

En ting er at hun reagerer på negative lederuttalelser om utøvere som tross gjør så godt de kan. Fallas oppgjør kommer kort tid etter striden rundt Emil Iversen og uttak blant gutta.

Uroen i landslagene er noe ledelsen nå bør ta på ytterste alvor.

Hva skiløpere bør tåle å høre er et tveegget sverd, og her lyder vel Falla egentlig i overkant hårsår. Det er heller ikke første gang hun fremstår i overkant var for kritikk i det offentlige rom.

Av og til kan det være greit å erkjenne åpent hvordan ting er, i stedet for å pakke det inn. Og det er dessverre mørkt bak Therese Johaug på kvinnesiden akkurat nå.

I etterkant kan man undres på om Johaug burde gått den første etappen, og det er også en del av historien at Tiril Udnes Weng brakk staven.

Hvis Norge skal være best på kvinnesiden den dagen 33-åringen gir seg, er jobben som venter omfattende, for å ty til et understatement.

Den delen av kritikken fra Falla som er mer interessant, er det som går på selve forberedelsene til lekene.

I hvilken grad er det gjort en god nok jobb med å ruste troppen til brutale løyper, som ligger så høyt over havet?

Joda, Norge mistet Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng på kjedelig vis, men det er ingen fullgod forklaring på at de som reiste hit er så akterutseilte.

PRESSET: Langrennssjef Espen Bjervig (t.v.).

Her bør hver millimeter av opplegget rundt kvinnene ettergås. Det kan være grunn til å stille vanskelige spørsmål til både kvinnetrener Ole Morten Iversen og langrennssjef Espen Bjervig.

Også utøvere som Anne Kjersti Kalvå og Ragnhild Haga har jo virket misfornøyde, slik at det kan være grunn til en real utlufting nå.

Også på herresiden er det spørsmål å stille om opplegget, selv om Johannes Høsflot Klæbo er og blir et unikum.

På distanserenn er femmila den eneste gjenstående sjansen for gutta.

Norge var sjanseløse mot russerne på herrestafetten, mens kvinnene var helt nede på femteplass.

Også på herresiden kan man undres over om de spesielle forholdene det konkurreres under her er tatt tilstrekkelig med i regnestykket foran OL.

Det får den kommende evalueringen vise. Den kommer nok til å bli en sammensatt affære.

På makrosiden kommer toppidrettssjef Tore Øvrebø til å glise bredt med god grunn, all den tid Norge trolig kommer til å levere tidenes olympiske gullfangst.

Men selve nasjonalsporten vår har et blandet bilde, og er i overkant avhengig av en ener av hvert kjønn for øyeblikket.

Derfor er det viktig at hver stein snus i jakten på de neste medaljene.

Så mange går på ski i Norge at etterveksten egentlig ikke burde være noe problem, men på kvinnesiden er det ingen «quick fix» i sikte.

Uansett hvem som har skyld i hva, fremstår det litt unødvendig at en skinasjon som Norge havnet her.

Da er det viktig at utøverne tas skikkelig med på råd om hva som bør gjøres.

Maiken Caspersen Falla har muligens et og annet forslag ...