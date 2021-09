Kommentar

Skal smittekaoset bare fortsette?

Av Astrid Meland

HEKTISK: Smitterekorden har ført til testkøer i Oslo og i en rekke andre kommuner. Her fra teststasjon Adamstuen i hovedstaden.

Ekspertene krangler om hva vi skal gjøre med den voksende smitten.

Skolene åpnet på grønt nivå denne høsten. Det har ført til kaos i flere kommuner. Og innleggelsene øker.

Dermed kommer kritikken mot regjeringen og helsemyndighetene. Foreldre og leger synes det er merkelig å tillate så mye smitte.

Mener myndighetene egentlig at barn og unge bare skal smittes?

Det er den mistanken som ligger under, når leger som Anders Danielsen Lie går ut med kritikk.

KRITISERER KOMMUNIKASJONEN: Lege Anders Danielsen Lie i Nordre Aker i Oslo.

– Jeg tror det hadde vært riktigere å si til befolkningen at vi nå har sluppet pandemien fri, og at vi mener det er forsvarlig ut fra vaksinasjonsgraden. Jeg mener at det hadde vært ærligere å si, skriver Danielsen Lie, assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo i et innlegg på Facebook.

Danielsen Lie har rett i at myndighetene står i en kommunikasjons-skvis.

Etter å ha bedt ungdommer passe seg i halvannet år, er det plutselig greit at de boltrer seg nå som sjansen for å få viruset er høyere enn noen gang.

– Elever opplever at smitten får lov til å spre seg, sa Elisabeth Ringdal, rektor ved Foss videregående skole til Morgenbladet før helgen.

FLERE INNLAGTE: Her fra Sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg.

Det var den omtanken, liksom. Men poenget til myndighetene er at bestemor er vaksinert. Og da mener de det ikke er et like stort problem at barn og unge smittes.

De praktiske problemene er likevel store i kommunene. Men regjeringen vil ikke ha nasjonale tiltak, og lar det være opp til kommunene å holde smitten på passe nivå.

Det er forståelig at Danielsen Lie er frustrert.

Rådgivningen FHI har gitt til Oslo og Bergen etter at smitten begynte å øke, er rund og generell. I dokumentene anbefales det grep som «god kommunikasjon» om smittevern, det gis støtte til åpne skoler og mye er ellers opp til kommunene.

Det er ikke så lett for kommunene når regjeringen samtidig snakker om at de snart vil fjerne alle tiltak.

HØY SMITTE BLANT UNGDOM: Bergen har slitt med coronasmitte i flere uker, og har innført en del strengere tiltak.

Med smittetempoet vi har nå, vil mange unge bli immune på naturmetoden.

Er det det regjeringen egentlig vil?

Du får ingen til si det høyt i Norge. Danskene derimot, er mer frittalende.

Deres svar på Camilla Stoltenberg, tidligere direktør i Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen, mener smitten skal slippes løs.

– La oss få det overstått. Vi rekker likevel ikke å vaksinere barna før de blir smittet, sier han til Berlingske. Han mener Delta er så smittsom at de fleste danske barn under 12 år vil bli smittet i 2021.

Danskene har i motsetning til Norge vaksinert svært mange på 12 år og oppover.

Matematiker Viggo Andreasen sier til samme avis at han tror halvparten av danske barn under 12 år vil være smittet innen nyttår. Han mener derimot det trengs tiltak, fordi det blir for mange på sykehus samtidig.

KØ OG REKORDSMITTE: Fadderuken ved NTNU i Trondheim har resultert i høye smittetall.

Mange av dem som vil ha strengere tiltak nå, vil vente på vaksiner og mener vi i mellomtiden klarer å beskytte barn mot corona. De er også bekymret for at høy smitte kan føre til gjennombruddsinfeksjoner blant vaksinerte eldre og sårbare.

I FHI er man nok også bekymret for det siste, men samlet ser de likevel ut til å helle mer mot de danske ekspertene. I FHI finnes nok også en god del skepsis mot å vaksinere barn under 12 år, om det blir aktuelt. Og dermed blir det logiske å åpne opp.

Og har man dette synet, blir strenge tiltak nå litt som å ha 30-kilometersgrense på alle motorveier. De synes ikke det er forholdsmessig.

FHI har lenge tatt til orde for å se mindre på smittetall. De vil heller styre etter innlagte nå som de fleste i risikogruppene er vaksinert. I sommer ba de også om en diskusjon om hvor mange døde vi tåler.

Interessant nok tror FHI også at smitten snart vil begynne å gå ned av «seg selv», fordi flere og flere blir vaksinert.

FREDRIKSTAD: Også her er det voksende smitte og mange i karantene.

Og kanskje er det nå FHI endelig skal få rett?

Da corona kom mente Folkehelseinstituttet at viruset skulle spre seg i store deler av befolkningen. Det ble oppvask. Ingen ville høre det. Regjeringen gikk for å «slå ned» corona.

Da innsatsen mot corona ble evaluert, var det FHI som fikk svarteper, mens regjeringen fikk skryt for å snu seg rundt.

Men nå er vi der igjen. Vi skal flate ut kurven. For nå virker det som smittevernbyrå faktisk styrer smittevernrådene.

Den store forskjellen er vaksinene. De var verdt å vente på i fjor. Men er det kanskje verdt det, å vente på dem også for barn?

For man kan selvsagt innvende: Om FHI hadde ment at dette viruset hadde vært like farlig for barn som eldre, så hadde vi ikke hatt grønt nivå på skolene nå.

I bunn og grunn handler uenigheten om hvor alvorlig corona er for barn og unge. Og det fulle og hele svaret på det får vi ikke før om noen år.