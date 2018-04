MOR OG DATTER: Barnehageforeldre slår alarm om antall ansatte i barnehagene. Caroline Omberg er en av initiativtagerne bak Foreldreopprøret, her sammen med datteren Sol (3).

Barnehageopprør: Kompetanse er ikke kjærlighet!

Publisert: 12.04.18 15:47

Kjære Kunnskapsminister. Du snakker om kvalitet, kompetanse og videreutdanning i barnehagen. Men du har glemt det aller viktigste: Kjærligheten.

CAROLINE OMBERG, småbarnsmor og en av initiativtagerne bak Foreldreopprøret 2018

Etter mat og søvn, er kjærlighet den aller viktigste ingrediensen som må være på plass for at et barn skal kunne utvikle seg optimalt. Mange kvier seg for å si det direkte, og snakker i stedet om «kvalitet i relasjonen til barnet», tilknytningsteori og «Circle of Security». Alt dette er gode konsepter, men de bunner alle i dette ene, enkle fenomenet som altså er kjærlighet.

Professor og nevrovitenskaplig forsker Dr. Allan Schore har studert de minste barna og hans funn er tydelige: det aller viktigste for at hjernen skal utvikle seg optimalt er at barnet får nok kjærlighet de første leveårene.

Helst fra mor og far, men alternativt fra et begrenset knippe omsorgspersoner. Derfor er det så viktig med små barnegrupper for de minste i barnehagen, samt nok voksne til å ivareta de emosjonelle behovene hos hver eneste baby. Fagfolk har visst i årevis at dette er det eneste som nytter. Disse bevisene tør jeg påstå at høyst sannsynlig har ligget på din pult også, Jan Tore.

Når jeg som mamma leverer minstemann i barnehagen, bryr jeg meg lite om hvorvidt den som tar i mot han har en bachelor eller en master. Det eneste som teller er om hen har nok tid og stort nok hjerte til å favne om det gråtende barnet mitt i dag.

Jeg vil understreke at jeg har stor respekt for barnehagelærerutdanningen, og jeg synes, i utgangspunktet, det er svært positivt at politikerne satser på kompetanseheving. Dere bruker faktisk 400 millioner på å øke kompetansen, sier du til VG 12. April. Dessverre er jeg redd dette er svært lite effektiv bruk av penger, slik bemanningen er i dag. Selv med den nye lovfestede bemanningsnormen, er det nemlig mange ansatte som forteller at de ikke en gang har tid til å bruke den kompetansen de allerede har. Hva hjelper det da med mer kompetanse? De må først være nok voksne på jobb, som har tid til å se hvert eneste barn. Deretter kan vi heve kompetansen.

Kompetanse kommer nemlig ikke barna til gode, når halve arbeidsdagen går til å arrangere måltider, tørke søl, kle av og på parkdresser, plukke katteavføring på lekeplassen, sitte i møter og skrive rapporter. Kompetansen er ganske bortkastet hvis den ikke først og fremst hever kvaliteten på barnas barnehagehverdag. Så hvordan hever man kvaliteten på nevnte hverdag? Hvis du spør toåringen min, så vil han svare at kjærlighet trumfer kompetanse - hver eneste gang!

Kjærlighet - det er tid. Har du tid til å se meg i dag? Har du tid til å høre på meg? For at en personalgruppe skal kunne tilby tilstrekkelig med kjærlig omsorg til ni småbarn, må de være nok ansatte til å ta i mot hvert eneste barn med varme, åpne armer når babyen ankommer om morgenen. De må få sitte på fanget og få trøst så lenge de vil. De skal bæres, koses med, lekes med, prates med, skiftes på og mates. At dette gjøres med kjærlig, rolig og autentisk nærvær, fremmer barnehjernens utvikling. En stresset voksen, som unngår øyekontakt og har hodet på tre andre steder samtidig som det skifter bleie på en ny baby, det er ikke en kjærlig, tilstedeværende voksen. Allikevel vil du ikke pålegge barnehagene å gi de ansatte tid til å se hvert enkelt barn.

Alternativet til å tilby barna nok tid og kjærlighet, er å drive en uforsvarlig barnehage som systematisk legge kjepper i hjulene for barnas utvikling. Muligheten for autentisk emosjonell tilstedeværelse hos den ansatte, er en absolutt forutsetning for å kunne tilby barna nok nærhet, empati, øyekontakt, og omsorg. Da må de ansatte få mer avlastning, i form av høyere bemanning. Hva skal til for at dere skjønner dette?

